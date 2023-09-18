Более тысячи человек посетили фестиваль "RT.Док.Время героев" в Иркутске
Более тысячи человек посмотрели фильмы на "RT.Док.Время героев" в Иркутске
© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Фильмы о специальной военной операции на фестивале в "RT.Док. Время героев" в Иркутске посмотрели более тысячи человек, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Иркутске завершился международный фестиваль "RT.Док. Время героев". Зрителям с 15 по 17 сентября в Доме молодежи представили документальные фильмы о специальной военной операции. Среди них киноленты Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Декабрь 2022", Артема Сомова "Жертвы говорят…", итальянского журналиста Элизио Бертолази "Люди без мира", Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие.
На фестивале также была представлена детско-юношеская программа. Школьники посмотрели короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами. В рамках деловой программы прошли мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране", круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом. Организатором фестиваля выступает дирекция документального вещания телеканала RT.
"Кинопоказы посетили более 1000 человек. Организаторы подготовили 14 фильмов с передовой", - написал Кобзев в телеграм-канале.
Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.