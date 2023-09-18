https://ria.ru/20230918/svo-1896917656.html

Более тысячи человек посетили фестиваль "RT.Док.Время героев" в Иркутске

Более тысячи человек посетили фестиваль "RT.Док.Время героев" в Иркутске - РИА Новости, 18.09.2023

Более тысячи человек посетили фестиваль "RT.Док.Время героев" в Иркутске

Фильмы о специальной военной операции на фестивале в "RT.Док. Время героев" в Иркутске посмотрели более тысячи человек, сообщил губернатор Приангарья Игорь... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:55

2023-09-18T10:55

2023-09-18T11:07

иркутск

россия

игорь кобзев

культура

телеканал rt

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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Фильмы о специальной военной операции на фестивале в "RT.Док. Время героев" в Иркутске посмотрели более тысячи человек, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Иркутске завершился международный фестиваль "RT.Док. Время героев". Зрителям с 15 по 17 сентября в Доме молодежи представили документальные фильмы о специальной военной операции. Среди них киноленты Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Декабрь 2022", Артема Сомова "Жертвы говорят…", итальянского журналиста Элизио Бертолази "Люди без мира", Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие. На фестивале также была представлена детско-юношеская программа. Школьники посмотрели короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами. В рамках деловой программы прошли мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране", круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом. Организатором фестиваля выступает дирекция документального вещания телеканала RT. "Кинопоказы посетили более 1000 человек. Организаторы подготовили 14 фильмов с передовой", - написал Кобзев в телеграм-канале. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

https://ria.ru/20230727/pravda-1886741620.html

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иркутск, россия, игорь кобзев, телеканал rt