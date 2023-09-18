https://ria.ru/20230918/svo-1896898480.html
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО - РИА Новости, 18.09.2023
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО
Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:17
2023-09-18T09:17
2023-09-18T09:54
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) разработали совместную программу "Возвращение", сообщили в пресс-службе президентского движения."В рамках сотрудничества Народный фронт и ФНКЦ РР будут осуществлять долгосрочное лечение, реабилитацию и социализацию ветеранов, а также разработают уникальную технологию психологической помощи, канал телемедицинской связи для онлайновых профессиональных консультаций и обучающие программы для врачей", - говорится в сообщении.По данным Народного фронта, программа реализуется в несколько этапов."На первом этапе специалисты ФНКЦ РР совместно с Народным фронтом выезжают на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжёлом состоянии. Далее в ФНКЦ РР делают всё, чтобы предотвратить у пострадавших возникновение необратимых последствий", - рассказали в движении.Реабилитация ветеранов, как отметили в Народном фронте, будет современной и высокотехнологичной: уникальные технологии и оборудование, в том числе отечественное, позволяют проводить эти процессы параллельно.
https://ria.ru/20230820/veterany-1891159067.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, общество, сво, здоровье - общество
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Общество, СВО, Здоровье - Общество
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО
Народный фронт и ФНКЦ создали программу "Возвращение" для ветеранов СВО
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) разработали совместную программу "Возвращение", сообщили в пресс-службе президентского движения.
"В рамках сотрудничества Народный фронт и ФНКЦ РР будут осуществлять долгосрочное лечение, реабилитацию и социализацию ветеранов, а также разработают уникальную технологию психологической помощи, канал телемедицинской связи для онлайновых профессиональных консультаций и обучающие программы для врачей", - говорится в сообщении.
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По данным Народного фронта, программа реализуется в несколько этапов.
"На первом этапе специалисты ФНКЦ РР совместно с Народным фронтом выезжают на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжёлом состоянии. Далее в ФНКЦ РР делают всё, чтобы предотвратить у пострадавших возникновение необратимых последствий", - рассказали в движении.
Реабилитация ветеранов, как отметили в Народном фронте, будет современной и высокотехнологичной: уникальные технологии и оборудование, в том числе отечественное, позволяют проводить эти процессы параллельно.
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