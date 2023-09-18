Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 18.09.2023 (обновлено: 09:54 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/svo-1896898480.html
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО - РИА Новости, 18.09.2023
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО
Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:17
2023-09-18T09:54
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
общество
сво
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892245109_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_78de95a272b61ec28ac4ff7701162bf2.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) разработали совместную программу "Возвращение", сообщили в пресс-службе президентского движения."В рамках сотрудничества Народный фронт и ФНКЦ РР будут осуществлять долгосрочное лечение, реабилитацию и социализацию ветеранов, а также разработают уникальную технологию психологической помощи, канал телемедицинской связи для онлайновых профессиональных консультаций и обучающие программы для врачей", - говорится в сообщении.По данным Народного фронта, программа реализуется в несколько этапов."На первом этапе специалисты ФНКЦ РР совместно с Народным фронтом выезжают на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжёлом состоянии. Далее в ФНКЦ РР делают всё, чтобы предотвратить у пострадавших возникновение необратимых последствий", - рассказали в движении.Реабилитация ветеранов, как отметили в Народном фронте, будет современной и высокотехнологичной: уникальные технологии и оборудование, в том числе отечественное, позволяют проводить эти процессы параллельно.
https://ria.ru/20230820/veterany-1891159067.html
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892245109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_397bcdc3deaafdcb2410f1712b9679b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, общество, сво, здоровье - общество
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Общество, СВО, Здоровье - Общество
Народный фронт и ФНКЦ разработали программу "Возвращение" для ветеранов СВО

Народный фронт и ФНКЦ создали программу "Возвращение" для ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ФНКЦ РР) разработали совместную программу "Возвращение", сообщили в пресс-службе президентского движения.
"В рамках сотрудничества Народный фронт и ФНКЦ РР будут осуществлять долгосрочное лечение, реабилитацию и социализацию ветеранов, а также разработают уникальную технологию психологической помощи, канал телемедицинской связи для онлайновых профессиональных консультаций и обучающие программы для врачей", - говорится в сообщении.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Ветераны СВО имеют право говорить о патриотизме, заявил Кириенко
20 августа, 20:40
По данным Народного фронта, программа реализуется в несколько этапов.
"На первом этапе специалисты ФНКЦ РР совместно с Народным фронтом выезжают на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжёлом состоянии. Далее в ФНКЦ РР делают всё, чтобы предотвратить у пострадавших возникновение необратимых последствий", - рассказали в движении.
Реабилитация ветеранов, как отметили в Народном фронте, будет современной и высокотехнологичной: уникальные технологии и оборудование, в том числе отечественное, позволяют проводить эти процессы параллельно.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
8 августа, 08:00
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияОбществоСВОЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала