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Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) - РИА Новости, 18.09.2023
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18:06 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sovet_barentseva-1897044043.html
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) - РИА Новости, 18.09.2023
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:06
2023-09-18T18:06
справки
россия
совет баренцева/евроарктического региона
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Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.Сама идея и концепция Баренцева региона была разработана и выдвинута норвежскими политиками. 24 апреля 1992 года министр иностранных дел Норвегии Торвальд Столтенберг впервые ввел в политический лексикон понятие Баренцева региона, а также по его инициативе в городе Тромсе состоялась встреча руководителей трех северонорвежских губерний Финнмарка, Тромса, Нурланда и руководства Мурманской и Архангельской областей. Образованная на этой встрече рабочая группа должна была в координации с центральными властями продвигать двустороннее взаимодействие в сфере экономики, науки, экологии и человеческих контактов. Позднее к этой работе присоединились представители шведской губернии Норрботтен и финской Лапландии. Так была начата работа по созданию Баренцева/Евроарктического региона, а вместе с этим осуществлен выход на качественно новый уровень политических, экономических и культурных контактов между населением северных районов России, Норвегии, Швеции и Финляндии.11 января 1993 года в городе Киркенес (Норвегия) состоялась Конференция по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе, в которой приняли участие министры иностранных дел и представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Комиссии Европейских сообществ. В качестве наблюдателей присутствовали представители из США, Канады, Франции, Германии, Японии, Польши и Великобритании. Участниками конференции была подписана декларация о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе (Киркенесская декларация).Декларация рассматривала сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе как средство обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе и Европе в целом, международного мира и безопасности.Киркенесская декларация провозглашала создание Совета Баренцева/Евроарктического региона, определяла цели и задачи его деятельности, территориально-административные единицы, вошедшие в состав объединения (подчеркивая возможность их расширения). В качестве основных сфер сотрудничества были определены охрана окружающей среды, экономика, научно-техническое сотрудничество, совершенствование инфраструктуры транспорта и коммуникаций, обеспечение прав коренного населения Севера, культурное сотрудничество, туризм. Сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе осуществляется на двух уровнях: межправительственного Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и межрегионального Баренцева регионального совета (БРС).Членами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Европейская комиссия.Председательство в Совете осуществляется поочередно между Финляндией, Норвегией, Россией и Швецией. На период 2021-2023 годов председательствует Финляндия.СБЕР собирается на уровне министров иностранных дел в стране председательства в конце каждого срока председательства. В период между министерскими встречами работу СБЕР организует Комитет старших должностных лиц.Для улучшения качества двустороннего взаимодействия на региональном уровне был создан Баренцев региональный совет (БРС) – орган непосредственного сотрудничества административно-территориальных образований. В Баренцев региональный совет входят следующие территории: провинция Лапландия, области Оулу, Кайнуу и Северная Карелия (Финляндия); норвежские области Нурланн и Тромс-ог-Финнмарк (образовалась в результате слияния областей Финнмарк и Тромс); шведские провинции Норрботтен и Вестерботтен; Архангельская и Мурманская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.Председательство в Баренцевом региональном совете сменяется раз в два года. Председателем на период 2021-2023 годов является Ненецкий автономный округ. В целях конкретизации сотрудничества в различных областях были созданы рабочие группы по вопросам здравоохранения, образования, культуры, туризма, транспорта и логистики, делового сотрудничества, проблемам молодежи, по предотвращению ЧС и др. В целях обеспечения технической поддержки многостороннего скоординированного регионального сотрудничества в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона и Баренцева регионального совета был учрежден международный Баренцев секретариат.В марте 2022 года на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона. 18 сентября 2023 года российский МИД сообщил, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Как указали в министерстве, по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Председательство Финляндии не подтвердило готовность передать России руководство в Совете в октябре 2023 года "в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий"."В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР", – говорится в заявлении МИД РФ. Соответствующее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова направлено министрам иностранных дел стран-членов организации, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в Киркенесе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, совет баренцева/евроарктического региона
Справки, Россия, Совет Баренцева/Евроарктического региона

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё. 2021 год
Церемония фотографирования участников 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё. 2021 год - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Церемония фотографирования участников 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё. 2021 год
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Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.
Сама идея и концепция Баренцева региона была разработана и выдвинута норвежскими политиками. 24 апреля 1992 года министр иностранных дел Норвегии Торвальд Столтенберг впервые ввел в политический лексикон понятие Баренцева региона, а также по его инициативе в городе Тромсе состоялась встреча руководителей трех северонорвежских губерний Финнмарка, Тромса, Нурланда и руководства Мурманской и Архангельской областей. Образованная на этой встрече рабочая группа должна была в координации с центральными властями продвигать двустороннее взаимодействие в сфере экономики, науки, экологии и человеческих контактов. Позднее к этой работе присоединились представители шведской губернии Норрботтен и финской Лапландии. Так была начата работа по созданию Баренцева/Евроарктического региона, а вместе с этим осуществлен выход на качественно новый уровень политических, экономических и культурных контактов между населением северных районов России, Норвегии, Швеции и Финляндии.
11 января 1993 года в городе Киркенес (Норвегия) состоялась Конференция по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе, в которой приняли участие министры иностранных дел и представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Комиссии Европейских сообществ. В качестве наблюдателей присутствовали представители из США, Канады, Франции, Германии, Японии, Польши и Великобритании.
Участниками конференции была подписана декларация о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе (Киркенесская декларация).
Декларация рассматривала сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе как средство обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе и Европе в целом, международного мира и безопасности.
Киркенесская декларация провозглашала создание Совета Баренцева/Евроарктического региона, определяла цели и задачи его деятельности, территориально-административные единицы, вошедшие в состав объединения (подчеркивая возможность их расширения). В качестве основных сфер сотрудничества были определены охрана окружающей среды, экономика, научно-техническое сотрудничество, совершенствование инфраструктуры транспорта и коммуникаций, обеспечение прав коренного населения Севера, культурное сотрудничество, туризм.
Сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе осуществляется на двух уровнях: межправительственного Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и межрегионального Баренцева регионального совета (БРС).
Членами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Европейская комиссия.
Председательство в Совете осуществляется поочередно между Финляндией, Норвегией, Россией и Швецией. На период 2021-2023 годов председательствует Финляндия.
СБЕР собирается на уровне министров иностранных дел в стране председательства в конце каждого срока председательства. В период между министерскими встречами работу СБЕР организует Комитет старших должностных лиц.
Для улучшения качества двустороннего взаимодействия на региональном уровне был создан Баренцев региональный совет (БРС) – орган непосредственного сотрудничества административно-территориальных образований.
В Баренцев региональный совет входят следующие территории: провинция Лапландия, области Оулу, Кайнуу и Северная Карелия (Финляндия); норвежские области Нурланн и Тромс-ог-Финнмарк (образовалась в результате слияния областей Финнмарк и Тромс); шведские провинции Норрботтен и Вестерботтен; Архангельская и Мурманская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.
Председательство в Баренцевом региональном совете сменяется раз в два года. Председателем на период 2021-2023 годов является Ненецкий автономный округ.
В целях конкретизации сотрудничества в различных областях были созданы рабочие группы по вопросам здравоохранения, образования, культуры, туризма, транспорта и логистики, делового сотрудничества, проблемам молодежи, по предотвращению ЧС и др.
В целях обеспечения технической поддержки многостороннего скоординированного регионального сотрудничества в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона и Баренцева регионального совета был учрежден международный Баренцев секретариат.
В марте 2022 года на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона.
18 сентября 2023 года российский МИД сообщил, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Как указали в министерстве, по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Председательство Финляндии не подтвердило готовность передать России руководство в Совете в октябре 2023 года "в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий".
"В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР", – говорится в заявлении МИД РФ. Соответствующее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова направлено министрам иностранных дел стран-членов организации, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в Киркенесе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияСовет Баренцева/Евроарктического региона
 
 
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