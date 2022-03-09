Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией
Члены совета Евроарктического региона заявили о приостановке сотрудничества с Россией
Баренцево море . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке деятельности, связанной с Россией и подразумевающей участие РФ, в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
"Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Европейский союз не имеют другого выбора, кроме как приостановить деятельность, в которой участвует Россия, в сотрудничестве в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона", - говорится в заявлении, распространенном правительством Норвегии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.