https://ria.ru/20220309/arktika-1777264024.html

Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией

Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.03.2022

Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией

Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке деятельности, связанной с Россией и подразумевающей участие РФ, в рамках РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:43

2022-03-09T12:43

2022-03-09T12:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке деятельности, связанной с Россией и подразумевающей участие РФ, в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, признание днр и лнр в россии, украина