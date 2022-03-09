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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией
Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.03.2022
Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией
Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке деятельности, связанной с Россией и подразумевающей участие РФ, в рамках РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:43
2022-03-09T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке деятельности, связанной с Россией и подразумевающей участие РФ, в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, признание днр и лнр в россии, украина
12:43 09.03.2022
 
Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией

Члены совета Евроарктического региона заявили о приостановке сотрудничества с Россией

© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
Баренцево море . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке деятельности, связанной с Россией и подразумевающей участие РФ, в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины.
"Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Европейский союз не имеют другого выбора, кроме как приостановить деятельность, в которой участвует Россия, в сотрудничестве в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона", - говорится в заявлении, распространенном правительством Норвегии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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