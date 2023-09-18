https://ria.ru/20230918/sovet-1897035562.html
Россия вышла из Совета Баренцева региона
Россия вышла из Совета Баренцева региона - РИА Новости, 18.09.2023
Россия вышла из Совета Баренцева региона
Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), деятельность организация парализована по вине западных стран, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:13
2023-09-18T17:13
2023-09-18T18:48
совет баренцева/евроарктического региона
россия
норвегия
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сергей лавров
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политика
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), деятельность организация парализована по вине западных стран, сообщается на сайте Министерства иностранных дел."В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе России (из Совета. — Прим. ред.). <...> Соответствующее послание министра иностранных дел Сергея Лаврова 18 сентября направлено в миниcтерства иностранных дел стран — членов организации, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г. Киркенес (Норвегия)", — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, по вине западных участников — а именно Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции — деятельность организации оказалась фактически парализована с марта прошлого года. Уточняется, что председательство Финляндии не подтвердило готовность передать России руководство в Совете в октябре этого года, что нарушает принцип ротации и препятствует проведению необходимых подготовительных мероприятий."Сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах", — отметили в МИД.При этом Россия продолжит осуществлять необходимую ей деятельность на Севере и готова к сотрудничеству со всеми, кто стремится к равноправному диалогу и взаимовыгодной работе, резюмировали в министерстве.
https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html
https://ria.ru/20230918/sovet_barentseva-1897044043.html
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совет баренцева/евроарктического региона, россия, норвегия, финляндия, сергей лавров, евросоюз, политика
Совет Баренцева/Евроарктического региона, Россия, Норвегия, Финляндия, Сергей Лавров, Евросоюз, Политика
Россия вышла из Совета Баренцева региона
МИД РФ: работа СБЕР была фактически парализована по вине западных участников