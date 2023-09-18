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СМИ: Минздрав Британии потратит миллионы на департаменты по вопросам ЛГБТ - РИА Новости, 18.09.2023
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11:13 18.09.2023 (обновлено: 11:17 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/smi-1896920848.html
СМИ: Минздрав Британии потратит миллионы на департаменты по вопросам ЛГБТ
СМИ: Минздрав Британии потратит миллионы на департаменты по вопросам ЛГБТ - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: Минздрав Британии потратит миллионы на департаменты по вопросам ЛГБТ
Национальная служба здравоохранения Великобритании потратит миллионы на создание трех новых департаментов, соответствующих идеям равенства и ЛГБТ, несмотря на... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:13
2023-09-18T11:17
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Великобритании потратит миллионы на создание трех новых департаментов, соответствующих идеям равенства и ЛГБТ, несмотря на критику за излишнее расточительство, сообщает газета Telegraph. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. На конец июля очередь из ожидающих лечения британцев составила 7,6 миллиона человек. А в 2022 году рекордные 120 тысяч человек умерли в Англии, не дождавшись получения медпомощи. "Чиновники национальной службы здравоохранения Англии разработали планы по созданию трех новых отделов под названием "Равенство, разнообразие и инклюзивность", "Люди и культура" и "Люди и сообщества", с 244 штатными должностями в каждом отделе", - говорится в сообщении. По данным издания, расходы на зарплату в трех новых подразделениях без учета надбавок составят 13,8 миллиона фунтов стерлингов. Министр здравоохранения Стив Барклай "разочарован" этим шагом и намерен потребовать объяснения от чиновников, участвовавших в создании крупных департаментов по вопросам социальной, расовой и половой справедливости. Ранее Барклай приказал Национальной службе здравоохранения избавиться от рабочих мест по вопросам разнообразия и инклюзивности для "обеспечения хорошего соотношения цены и качества", отмечает издание.
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в мире, здоровье - общество, великобритания, англия, лгбт-сообщество
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Англия, ЛГБТ-сообщество
СМИ: Минздрав Британии потратит миллионы на департаменты по вопросам ЛГБТ

Telegraph: Минздрав Британии потратит миллионы на департаменты по вопросам ЛГБТ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Великобритании потратит миллионы на создание трех новых департаментов, соответствующих идеям равенства и ЛГБТ, несмотря на критику за излишнее расточительство, сообщает газета Telegraph.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. На конец июля очередь из ожидающих лечения британцев составила 7,6 миллиона человек. А в 2022 году рекордные 120 тысяч человек умерли в Англии, не дождавшись получения медпомощи.
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"Чиновники национальной службы здравоохранения Англии разработали планы по созданию трех новых отделов под названием "Равенство, разнообразие и инклюзивность", "Люди и культура" и "Люди и сообщества", с 244 штатными должностями в каждом отделе", - говорится в сообщении.
По данным издания, расходы на зарплату в трех новых подразделениях без учета надбавок составят 13,8 миллиона фунтов стерлингов.
Министр здравоохранения Стив Барклай "разочарован" этим шагом и намерен потребовать объяснения от чиновников, участвовавших в создании крупных департаментов по вопросам социальной, расовой и половой справедливости.
Ранее Барклай приказал Национальной службе здравоохранения избавиться от рабочих мест по вопросам разнообразия и инклюзивности для "обеспечения хорошего соотношения цены и качества", отмечает издание.
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