https://ria.ru/20230918/sholts-1896873112.html

Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца

Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца - РИА Новости, 18.09.2023

Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T00:42

2023-09-18T00:42

2023-09-18T05:41

германия

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олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине — необъективными.Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины."Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком."Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - предупредил сенатор.

https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891134520.html

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германия, украина, россия, сергей цеков, олаф шольц, совет федерации рф, нато, в мире