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Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца - РИА Новости, 18.09.2023
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00:42 18.09.2023 (обновлено: 05:41 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sholts-1896873112.html
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца - РИА Новости, 18.09.2023
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:42
2023-09-18T05:41
германия
украина
россия
сергей цеков
олаф шольц
совет федерации рф
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине — необъективными.Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины."Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком."Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - предупредил сенатор.
https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html
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германия, украина, россия, сергей цеков, олаф шольц, совет федерации рф, нато, в мире
Германия, Украина, Россия, Сергей Цеков, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ, НАТО, В мире
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца

Сенатор от Крыма Цеков назвал Шольца неблагородным и необъективным человеком

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине — необъективными.
Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
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"Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком.
"Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - предупредил сенатор.
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ГерманияУкраинаРоссияСергей ЦековОлаф ШольцСовет Федерации РФНАТОВ мире
 
 
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