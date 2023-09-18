https://ria.ru/20230918/sholts-1896873112.html
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца - РИА Новости, 18.09.2023
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:42
2023-09-18T00:42
2023-09-18T05:41
германия
украина
россия
сергей цеков
олаф шольц
совет федерации рф
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907436_0:66:3409:1983_1920x0_80_0_0_37393a965fc78fac5afdfc5a7e6a1fdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине — необъективными.Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины."Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком."Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - предупредил сенатор.
https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891134520.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846907436_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_ef303a27299bb8c1b046db47662e0885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, россия, сергей цеков, олаф шольц, совет федерации рф, нато, в мире
Германия, Украина, Россия, Сергей Цеков, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ, НАТО, В мире
Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца
Сенатор от Крыма Цеков назвал Шольца неблагородным и необъективным человеком
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине — необъективными.
Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым
"Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия
сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО
и его расширении на восток, угрожая России", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком.
"Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - предупредил сенатор.
ФРГ помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией, заявил Шольц