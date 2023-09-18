https://ria.ru/20230918/shatunov-1896909783.html

В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова

В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова - РИА Новости, 18.09.2023

В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова

В Казани отменили концерт, приуроченный к 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, сообщила на своей странице "ВКонтакте" организатор события... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:33

2023-09-18T10:33

2023-09-18T10:34

шоубиз

юрий шатунов

казань

новости шоу-бизнеса

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ласковый май

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Казани отменили концерт, приуроченный к 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, сообщила на своей странице "ВКонтакте" организатор события Альбина Кармышева. "Друзья, к сожалению, отмена концерта Юры Шатунова по техническим причинам. Если получится сделать в ДК, я оповещу. Очень жаль. Извините", – написала Кармышева.Концерт должен был пройти 17 сентября на Кремлевской набережной. Вход был свободный. Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске. Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230906/pamyatnik-1894467612.html

казань

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

юрий шатунов, казань, новости шоу-бизнеса, знаменитости, ласковый май