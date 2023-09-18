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В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова - РИА Новости, 18.09.2023
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Шоубиз
 
10:33 18.09.2023 (обновлено: 10:34 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/shatunov-1896909783.html
В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова
В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова - РИА Новости, 18.09.2023
В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова
В Казани отменили концерт, приуроченный к 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, сообщила на своей странице "ВКонтакте" организатор события... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:33
2023-09-18T10:34
шоубиз
юрий шатунов
казань
новости шоу-бизнеса
знаменитости
ласковый май
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Казани отменили концерт, приуроченный к 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, сообщила на своей странице "ВКонтакте" организатор события Альбина Кармышева. "Друзья, к сожалению, отмена концерта Юры Шатунова по техническим причинам. Если получится сделать в ДК, я оповещу. Очень жаль. Извините", – написала Кармышева.Концерт должен был пройти 17 сентября на Кремлевской набережной. Вход был свободный. Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске. Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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юрий шатунов, казань, новости шоу-бизнеса, знаменитости, ласковый май
Шоубиз, Юрий Шатунов, Казань, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ласковый май
В Казани отменили концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова

В Казани в последний момент отменили концерт, посвященный певцу Юрию Шатунову

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Казани отменили концерт, приуроченный к 50-летию солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, сообщила на своей странице "ВКонтакте" организатор события Альбина Кармышева.
«
"Друзья, к сожалению, отмена концерта Юры Шатунова по техническим причинам. Если получится сделать в ДК, я оповещу. Очень жаль. Извините", – написала Кармышева.
Концерт должен был пройти 17 сентября на Кремлевской набережной. Вход был свободный.
Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске.
Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.
Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Памятник Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник
6 сентября, 10:59
 
ШоубизЮрий ШатуновКазаньНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиЛасковый май
 
 
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