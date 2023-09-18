https://ria.ru/20230918/oon-1896989423.html

Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник

Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2023

Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:32

2023-09-18T14:32

2023-09-18T14:56

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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет обсуждена ситуация на Украине и "зерновая сделка", сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "У господина президента (Тайипа Эрдогана) очень плотный график в Нью-Йорке. Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация в Украине, черноморская зерновая инициатива и конечно же сотрудничество по линии Турция – НАТО", - сообщил собеседник агентства. Источник также сообщил о запланированных встречах турецкого лидера с лидерами Алжира и Польши. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в ходе выступления с трибуны ООН намерен призвать к конкретным практическим шагам по возобновлению "зерновой сделки".

https://ria.ru/20230918/zerno-1896939353.html

https://ria.ru/20230918/oon-1896893729.html

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