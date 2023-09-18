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Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2023
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:32
2023-09-18T14:32
2023-09-18T14:56
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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет обсуждена ситуация на Украине и "зерновая сделка", сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "У господина президента (Тайипа Эрдогана) очень плотный график в Нью-Йорке. Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация в Украине, черноморская зерновая инициатива и конечно же сотрудничество по линии Турция – НАТО", - сообщил собеседник агентства. Источник также сообщил о запланированных встречах турецкого лидера с лидерами Алжира и Польши. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в ходе выступления с трибуны ООН намерен призвать к конкретным практическим шагам по возобновлению "зерновой сделки".
https://ria.ru/20230918/zerno-1896939353.html
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в мире, нью-йорк (город), турция, украина, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, нато, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, политика
В мире, Нью-Йорк (город), Турция, Украина, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка, Политика
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник
Эрдоган обсудит со Столтенбергом Украину и зерновую сделку на Генассамблеи ООН