Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 18.09.2023 (обновлено: 14:56 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/oon-1896989423.html
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2023
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:32
2023-09-18T14:56
в мире
нью-йорк (город)
турция
украина
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803560750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99323fd746de0bae849721ffd0b1e5f3.jpg
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет обсуждена ситуация на Украине и "зерновая сделка", сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "У господина президента (Тайипа Эрдогана) очень плотный график в Нью-Йорке. Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация в Украине, черноморская зерновая инициатива и конечно же сотрудничество по линии Турция – НАТО", - сообщил собеседник агентства. Источник также сообщил о запланированных встречах турецкого лидера с лидерами Алжира и Польши. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в ходе выступления с трибуны ООН намерен призвать к конкретным практическим шагам по возобновлению "зерновой сделки".
https://ria.ru/20230918/zerno-1896939353.html
https://ria.ru/20230918/oon-1896893729.html
нью-йорк (город)
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803560750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ab1b8ce397b460255744f34ab94d6ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), турция, украина, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, нато, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, политика
В мире, Нью-Йорк (город), Турция, Украина, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка, Политика
Эрдоган обсудит с генсеком НАТО зерновую сделку, сообщил источник

Эрдоган обсудит со Столтенбергом Украину и зерновую сделку на Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в числе прочих тем будет обсуждена ситуация на Украине и "зерновая сделка", сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"У господина президента (Тайипа Эрдогана) очень плотный график в Нью-Йорке. Ожидается, что господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в "Турецком доме" в Нью-Йорке, будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация в Украине, черноморская зерновая инициатива и конечно же сотрудничество по линии Турция – НАТО", - сообщил собеседник агентства.
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В ЕК планируют обсудить спорные вопросы по украинскому зерну 25 сентября
Вчера, 12:02
Источник также сообщил о запланированных встречах турецкого лидера с лидерами Алжира и Польши.
Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в ходе выступления с трибуны ООН намерен призвать к конкретным практическим шагам по возобновлению "зерновой сделки".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Небензя заявил, что у Гутерреша нет рычагов для решения зерновой сделки
Вчера, 08:30
 
В миреНью-Йорк (город)ТурцияУкраинаЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОООНГенеральная Ассамблея ООНЗерновая сделкаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала