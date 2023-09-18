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Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР - РИА Новости, 18.09.2023
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР
Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:51
2023-09-18T08:51
2023-09-18T10:36
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пхеньян
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ким чен ын
оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, недавнее смягчение Пхеньяном ковидных ограничений послужило стимулом для восстановления контактов России и КНДР на межгосударственном уровне. "В июле этого года в Пхеньяне побывал министр обороны России Сергей Шойгу", - сказал Небензя. Он также напомнил, что 13 сентября состоялась встреча лидеров России и КНДР. "Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями СБ ООН это не запрещается", - подчеркнул он. Как указал Небензя, для Москвы КНДР "действительно является важным соседом и партнером, с которым Россия связана дружественными отношениями на протяжении десятилетий". Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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Россия, Пхеньян, Москва, Василий Небензя, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, ООН
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР
Небензя: Россия продолжит развитие диалога с КНДР, СБ ООН этого не запрещает