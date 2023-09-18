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Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР - РИА Новости, 18.09.2023
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08:51 18.09.2023 (обновлено: 10:36 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/oon-1896895162.html
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР - РИА Новости, 18.09.2023
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР
Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:51
2023-09-18T10:36
россия
пхеньян
москва
василий небензя
сергей шойгу
ким чен ын
оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, недавнее смягчение Пхеньяном ковидных ограничений послужило стимулом для восстановления контактов России и КНДР на межгосударственном уровне. "В июле этого года в Пхеньяне побывал министр обороны России Сергей Шойгу", - сказал Небензя. Он также напомнил, что 13 сентября состоялась встреча лидеров России и КНДР. "Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями СБ ООН это не запрещается", - подчеркнул он. Как указал Небензя, для Москвы КНДР "действительно является важным соседом и партнером, с которым Россия связана дружественными отношениями на протяжении десятилетий". Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230918/oruzhie-1896893897.html
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россия, пхеньян, москва, василий небензя, сергей шойгу, ким чен ын, оон
Россия, Пхеньян, Москва, Василий Небензя, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, ООН
Небензя заявил о продолжении развития диалога с КНДР

Небензя: Россия продолжит развитие диалога с КНДР, СБ ООН этого не запрещает

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, недавнее смягчение Пхеньяном ковидных ограничений послужило стимулом для восстановления контактов России и КНДР на межгосударственном уровне.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Небензя прокомментировал спекуляции о поставках Пхеньяном оружия Москве
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"В июле этого года в Пхеньяне побывал министр обороны России Сергей Шойгу", - сказал Небензя. Он также напомнил, что 13 сентября состоялась встреча лидеров России и КНДР.
"Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями СБ ООН это не запрещается", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, для Москвы КНДР "действительно является важным соседом и партнером, с которым Россия связана дружественными отношениями на протяжении десятилетий".
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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РоссияПхеньянМоскваВасилий НебензяСергей ШойгуКим Чен ЫнООН
 
 
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