https://ria.ru/20230918/nebenzya-1896885126.html

Василий Небензя: Запад ослеплен стремлением наказать и подавить Россию

Василий Небензя: Запад ослеплен стремлением наказать и подавить Россию - РИА Новости, 18.09.2023

Василий Небензя: Запад ослеплен стремлением наказать и подавить Россию

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН начинается в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Российскую делегацию на главном... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:01

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Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН начинается в понедельник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Российскую делегацию на главном международном политическом форуме будет возглавлять глава МИД России Сергей Лавров. О перспективах контактов с представителями США, о том, чего ждать от заседания СБ ООН по Украине с возможным участием Владимира Зеленского, о сотрудничестве России и КНДР, а также о ситуации с "черноморской инициативой" в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.— Какие вопросы Россия считает важным поднять в ходе мероприятий и встреч на неделе высокого уровня 78-й сессии ГА ООН? Ожидаются ли переговоры с американской делегацией?— Неделя высокого уровня новой сессии Генеральной Ассамблеи — это своего рода ооновский Новый год, завершение предыдущего и начало нового ежегодного переговорного цикла в ООН. Это уникальная площадка для двусторонних контактов на уровне политического руководства, которой, конечно, стремятся воспользоваться все государства-члены. В этом году, особенно после завершения пандемии, вокруг недели высокого уровня небывалый ажиотаж, очень много как официальных заседаний, так и разного рода мероприятий "на полях". Если формат нашего интервью допускает рекламный блок, то хотел бы прорекламировать организуемое нашей делегацией мероприятие "на полях" по тематике международной информационной безопасности 22 сентября. Оно пройдет под председательством заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и будет посвящено 25-летию начала дискуссии по этой теме в ООН, которая была запущена по инициативе России еще в 1998 году. Тематика международной информационной безопасности сейчас на гребне волны, видим большой интерес к ней со стороны делегаций в ООН, поэтому рассчитываем, что дискуссия получится полезной. Приглашаем на наше мероприятие и журналистов.Что касается двусторонних контактов, то могу сказать, что график Сергея Викторовича Лаврова в этом году крайне плотный, расписаны буквальные каждые десять минут. Помимо двусторонних встреч, в него включен и ряд важных мероприятий в многостороннем формате, в том числе встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН, с рядом других региональных организаций, а также встречи, организуемые при участии ООН.Планируем обсудить все актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Но конечно, и более широкие темы, связанные с формированием многостороннего миропорядка. При фокусировке на решении нынешних кризисов, всех интересует, как будет выглядеть мир за горизонтом текущего момента. Мы, как и всегда, открыты к такой стратегической дискуссии.Предложений о двусторонних контактах в ходе недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим — рассмотрим, как и все другие.— МИД России сообщил, что генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан с июля имеет приглашение посетить Москву для консультаций по судьбе меморандума Россия — ООН. Однако она не едет в Россию. Более того, в Москву больше не направляются отчеты о проделанной работе. Как в ООН это объясняют? И есть ли хоть какой-то смысл в возобновлении "черноморской инициативы", если Россия совместно с Турцией и Катаром готовит отдельный проект поставки зерна в бедные страны?— Хотел бы, во-первых, сослаться на позицию, озвученную президентом Владимиром Путиным по этой проблематике по итогам переговоров с президентом Турции 4 сентября, а также на развернутое сообщение МИД России для СМИ от 6 сентября, где подробно рассмотрены все аспекты ситуации в связи с попытками ООН содействовать экспорту продовольствия из России и Украины.Консультации на эту тему между российской стороной и ооновцами продолжаются. При этом продолжаем слышать громкие заявления от пресс-службы и функционеров всемирной организации, что от "черноморской инициативы" (украинской части стамбульской "пакетной сделки"), дескать, зависит спасение голодающих по всему миру. Это не соответствует действительности, мы не раз приводили соответствующие цифры и факты. Не соответствуют действительности и утверждения о том, что наш выход из "черноморской инициативы" якобы взвинтил рыночные цены: они, напротив, продолжают снижаться.К сожалению, приходится констатировать — и ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично — генсекретарь и его команда "не имеют рычагов" для решения системных проблем, хотя и действительно стараются. При этом мы сами не сидим сложа руки и продолжаем оказывать реальную помощь наименее развитым странам Африки, Азии и Ближнего Востока. Президент России подробно освещает эти усилия в своих выступлениях, как и называл четкие условия возвращения России в "черноморскую инициативу". Мы их подробно излагали и здесь. И это никакой не шантаж, как это пытаются представить на Западе, а требования выполнить то, что нам обещали год назад.— США обвиняют КНДР в планах поставить оружие России и угрожают Москве и Пхеньяну введением новых санкций. Какова реакция Москвы на эти угрозы? И станут ли военные учения России и КНДР (проведения которых не исключил министр обороны Сергей Шойгу) нарушением резолюций СБ ООН?— На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ. Такие обвинения, к слову, не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета Безопасности, в которую, между прочим, входят представители западных стран, включая США и Великобританию.Для нас КНДР действительно является важным соседом и партнером, с которым Россия связана дружественными отношениями на протяжении десятилетий. Недавнее смягчение Пхеньяном ковидных ограничений послужило стимулом для восстановления наших контактов на межгосударственном уровне. В июле этого года в Пхеньяне побывал министр обороны России Сергей Шойгу, а 13 сентября этого года состоялась встреча глав двух государств. Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями СБ ООН это не запрещается.Применительно к собственно обстановке на Корейском полуострове мы всегда призывали соблюдать соответствующие резолюции во всей их целостности. Однако политические и гуманитарные разделы резолюции не выполнялись. Принимались они в совершенно другой геополитической ситуации. Несмотря на проявленную Пхеньяном сдержанность, встречного движения в плане ослабления санкций не произошло — напротив, со стороны США и их союзников постоянно звучат угрозы и вводятся новые незаконные ограничительные меры. Западный блок под надуманными предлогами заблокировал работу над подготовленным российской и китайской делегациями проектом гуманитарной резолюции по КНДР. Такое деструктивное поведение не может рассматриваться иначе как нарушение духа резолюций Совета.— Планирует ли Россия принимать участие в заседании СБ ООН по Украине, в котором, как ожидается, будет участвовать Владимир Зеленский? На каком уровне? Получила ли какое-то развитие история с участием представителей ООН во встречах по так называемой "формуле мира" Зеленского?— Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров. Впрочем, мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту. Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству — основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать лицедейства.К сожалению, западные делегации, ослепленные стремлением наказать и подавить Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих пиар-кампаний. Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.Что касается встреч по так называемой "формуле мира" Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации. Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности. Поэтому призываю все, что говорят украинцы по поводу международной поддержки так называемого "плана Зеленского", сверять с фактами. Например, с недавним разделом заявления "Двадцатки" по украинскому кризису. Все остальное от лукавого.

https://ria.ru/20230918/genassambleya-1896879490.html

https://ria.ru/20230918/sdelka-1896883501.html

https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html

https://ria.ru/20230916/lavrov-1896743605.html

https://ria.ru/20230916/sdelka-1896655778.html

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интервью, россия, сша, украина, владимир зеленский, сергей лавров, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, одкб