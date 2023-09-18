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В Нигере сообщили об остром дефиците лекарств из-за санкций ЭКОВАС - РИА Новости, 18.09.2023
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14:15 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/niger-1896984339.html
В Нигере сообщили об остром дефиците лекарств из-за санкций ЭКОВАС
В Нигере сообщили об остром дефиците лекарств из-за санкций ЭКОВАС - РИА Новости, 18.09.2023
В Нигере сообщили об остром дефиците лекарств из-за санкций ЭКОВАС
Нигер испытывает дефицит лекарств, поставки которых оказались заблокированными в результате санкций, введенных против военных властей страны региональной... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:15
2023-09-18T14:15
в мире
здоровье - общество
нигер
буркина-фасо
гвинея
мохамед базум
всемирная торговая организация (вто)
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НИАМЕЙ, 18 сен - РИА Новости. Нигер испытывает дефицит лекарств, поставки которых оказались заблокированными в результате санкций, введенных против военных властей страны региональной организацией ЭКОВАС, заявил РИА Новости генеральный секретарь минздрава Ибраим Суле. По словам чиновника, основная часть фармацевтической продукции перевозилась в Нигер через бенинский порт Котону. "В результате санкций ЭКОВАС фармацевтическая продукция, предназначенная для Нигера, задерживается в порту Котону или на границе, там было обнаружено более 60 заблокированных контейнеров &lt;…&gt; на сумму около 4 миллиардов франков КФА (более 1,6 миллиона долларов)", - сказал он. Представитель минздрава отметил, что уровень дефицита наиболее востребованных лекарств в стране вырос до 25%, к ним относятся антибиотики, препараты для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также противораковые препараты. "Для уменьшения последствий эмбарго пациентам предлагаются альтернативные методы лечения", - добавил собеседник агентства. Суле также заявил, что новые власти Нигера с начала кризиса изучают возможность переориентации каналов поставок и ведут переговоры по этому поводу с правительствами дружественных стран, в частности, с Буркина-Фасо, Гвинеей, Алжиром и Турцией. По мнению чиновника, ЭКОВАС ввел санкции против Нигера в нарушение договоров Всемирной торговой организации (ВТО). "В этой связи мы осуждаем позицию ЭКОВАС, поскольку ни одна политическая ситуация никогда не приводила к столь жестким санкциям в отношении продукции гуманитарного характера", - отметил он. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230914/niger-1896412420.html
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в мире, здоровье - общество, нигер, буркина-фасо, гвинея, мохамед базум, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Здоровье - Общество, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Мохамед Базум, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Нигере сообщили об остром дефиците лекарств из-за санкций ЭКОВАС

В Нигере сообщили об остром дефиците лекарств из-за санкций ЭКОВАС

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 18 сен - РИА Новости. Нигер испытывает дефицит лекарств, поставки которых оказались заблокированными в результате санкций, введенных против военных властей страны региональной организацией ЭКОВАС, заявил РИА Новости генеральный секретарь минздрава Ибраим Суле.
По словам чиновника, основная часть фармацевтической продукции перевозилась в Нигер через бенинский порт Котону.
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"В результате санкций ЭКОВАС фармацевтическая продукция, предназначенная для Нигера, задерживается в порту Котону или на границе, там было обнаружено более 60 заблокированных контейнеров <…> на сумму около 4 миллиардов франков КФА (более 1,6 миллиона долларов)", - сказал он.
Представитель минздрава отметил, что уровень дефицита наиболее востребованных лекарств в стране вырос до 25%, к ним относятся антибиотики, препараты для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также противораковые препараты.
"Для уменьшения последствий эмбарго пациентам предлагаются альтернативные методы лечения", - добавил собеседник агентства.
Суле также заявил, что новые власти Нигера с начала кризиса изучают возможность переориентации каналов поставок и ведут переговоры по этому поводу с правительствами дружественных стран, в частности, с Буркина-Фасо, Гвинеей, Алжиром и Турцией.
По мнению чиновника, ЭКОВАС ввел санкции против Нигера в нарушение договоров Всемирной торговой организации (ВТО). "В этой связи мы осуждаем позицию ЭКОВАС, поскольку ни одна политическая ситуация никогда не приводила к столь жестким санкциям в отношении продукции гуманитарного характера", - отметил он.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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