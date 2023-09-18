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Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех" - РИА Новости, 18.09.2023
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17:42 18.09.2023 (обновлено: 17:43 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gostekh-1897043432.html
Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех"
Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех" - РИА Новости, 18.09.2023
Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств активнее включаться в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:42
2023-09-18T17:43
технологии
россия
дмитрий чернышенко
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств активнее включаться в работу и завершить начатые проекты до конца года, сообщает аппарат вице-премьера. "По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВов и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов", – отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. На встрече присутствовал глава Минцифры Максут Шадаев - он рассказал о статусе работ по реализации "пилотных" региональных сервисов на платформе "Гостех" в 2023 году и планах на 2024 год, представил несколько сценариев внедрения решений в регионах. Также в ходе встречи обсудили создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям. В рейтинге выполнения показателей эффективности, о котором рассказал Шадаев, отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг, ФССП, МЧС, Минсельхоз, Росгвардия и Минцифры. Среди регионов лидируют Ростовская область, ХМАО - Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области. Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал о результатах работы штаба для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. Так, уже согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, а также сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях. "По поручению Дмитрия Чернышенко Минцифры России совместно с субъектами проводят киберучения в регионах. Это предполагает практическую проработку навыков сотрудников подразделений ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Так, учения в соответствии с техническим заданием уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/gostekh-1891502510.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев
Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех"

Чернышенко призвал активнее вести работу по переводу госсервисов на "Гостех"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств активнее включаться в работу и завершить начатые проекты до конца года, сообщает аппарат вице-премьера.
«
"По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВов и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов", – отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"
22 августа, 13:52
На встрече присутствовал глава Минцифры Максут Шадаев - он рассказал о статусе работ по реализации "пилотных" региональных сервисов на платформе "Гостех" в 2023 году и планах на 2024 год, представил несколько сценариев внедрения решений в регионах. Также в ходе встречи обсудили создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям.
В рейтинге выполнения показателей эффективности, о котором рассказал Шадаев, отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг, ФССП, МЧС, Минсельхоз, Росгвардия и Минцифры. Среди регионов лидируют Ростовская область, ХМАО - Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.
Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал о результатах работы штаба для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. Так, уже согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, а также сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях.
«
"По поручению Дмитрия Чернышенко Минцифры России совместно с субъектами проводят киберучения в регионах. Это предполагает практическую проработку навыков сотрудников подразделений ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Так, учения в соответствии с техническим заданием уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Минцифры подготовит список типовых сервисов на "ГосТехе"
31 октября 2022, 14:08
 
ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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