https://ria.ru/20230918/gostekh-1897043432.html

Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех"

Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех" - РИА Новости, 18.09.2023

Чернышенко призвал активнее переводить государственные сервисы на "Гостех"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств активнее включаться в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:42

2023-09-18T17:42

2023-09-18T17:43

технологии

россия

дмитрий чернышенко

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств активнее включаться в работу и завершить начатые проекты до конца года, сообщает аппарат вице-премьера. "По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВов и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов", – отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. На встрече присутствовал глава Минцифры Максут Шадаев - он рассказал о статусе работ по реализации "пилотных" региональных сервисов на платформе "Гостех" в 2023 году и планах на 2024 год, представил несколько сценариев внедрения решений в регионах. Также в ходе встречи обсудили создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям. В рейтинге выполнения показателей эффективности, о котором рассказал Шадаев, отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг, ФССП, МЧС, Минсельхоз, Росгвардия и Минцифры. Среди регионов лидируют Ростовская область, ХМАО - Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области. Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал о результатах работы штаба для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. Так, уже согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, а также сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях. "По поручению Дмитрия Чернышенко Минцифры России совместно с субъектами проводят киберучения в регионах. Это предполагает практическую проработку навыков сотрудников подразделений ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Так, учения в соответствии с техническим заданием уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230822/gostekh-1891502510.html

https://ria.ru/20221031/mintsifry-1828103456.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев