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К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души - РИА Новости, 18.09.2023
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Туризм
 
08:00 18.09.2023 (обновлено: 08:07 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/abkhaziya-1896543183.html
К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души
К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души - РИА Новости, 18.09.2023
К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души
По данным туроператоров, Абхазия — наравне с Турцией — стабильно входит в топ продаж на бархатный сезон среди зарубежных направлений. И у Страны души есть... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:00
2023-09-18T08:07
туризм
маршруты - туризм
впечатления - туризм
абхазия
сухум
пицунда
интурист
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Светлана Давыдова. По данным туроператоров, Абхазия — наравне с Турцией — стабильно входит в топ продаж на бархатный сезон среди зарубежных направлений. И у Страны души есть несколько преимуществ: цены на путевки ниже, загранпаспорт и валюта не понадобятся, нет языкового барьера. При этом сервис с каждым годом лучше. Где остановиться в закавказской республике осенью, что посмотреть и куда поехать купаться — в материале РИА Новости.Выбирайте пляжВ сентябре — октябре в Абхазии очень комфортно. Уже нет изнуряющей жары, но по-прежнему тепло. Температура воздуха днем — в среднем 24 градуса, ночью — 20, а вода в море — около 25. И, по прогнозам синоптиков, этот год не станет исключением.Пляжи в республике преимущественно галечные. Небольшие песчаные встречаются в районе Сухума и Алахадзы. Но стоит помнить, что вход в воду там тоже бывает с камнями.Один из самых красивых пляжей — в селе Лдзаа, прямо в сосновой роще Пицундо-Мюссерского заповедника. Там можно не только искупаться, но и погулять по живописным аллеям.Сосны подступают к берегу и на Центральном пляже Пицунды. Он протянулся на полтора километра вдоль корпусов Объединения пансионатов курорта. Вся инфраструктура есть — душевые, туалеты, кафе. Вход платный (50 рублей с человека). Зато билет включает возможность пользоваться лежаками и зонтиками.Близостью с природой и подступающими к морю горами можно насладиться на пляже Мюссеры. Правда, он не слишком доступен. Отдыхают там в основном гости единственного в этих краях одноименного пансионата "Мюссера". Чтобы попасть к берегу, нужно спускаться на специальном лифте, который работает круглосуточно.Довольно протяженный песчаный пляж расположен между селом Лдзаа и Монашеским ущельем. В основном дикий, но есть и прекрасно оборудованные места. Например, "Капитан Блэк" с лежаками, зонтиками и даже баром. Можно поселиться прямо у моря в одноименном отеле. В этом месте довольно много небольших гостевых домов на берегу.Один из самых популярных отелей — "Дель Мар". Также востребован и одноименный ресторан с уютными интерьерами, неплохой кухней и довольно высоким для Абхазии ценником.Преимущество всех пляжей в Пицундской бухте — во время шторма море там гораздо спокойнее.Один из самых фотогеничных, "Белые скалы", — в районе Цандрипша. Туда устремляются любители селфи и красивых закатов.Следует помнить, что Абхазия — довольно консервативная страна. Выходить в купальниках за пределы пляжей запрещено, за нарушение предусмотрены штрафы, которые с 1 августа выросли в 20 раз — до шести тысяч рублей.От заката до рассвета"Обожаю закаты. Они хороши в любой части Абхазии, но мне нравится смотреть, как солнце садится прямо в море, поэтому предпочитаю Гагру. А дальше, начиная с Пицундской бухты, такого уже не увидишь", — рассказывает туристка Татьяна Ромашова.Кстати, Гагра считается самым популярным курортом. "Это ближе к границе, и мест размещения больше. Далее в порядке убывания — Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута", — говорит PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.Гагру стоит выбрать для отдыха в бархатный сезон, потому что там развита инфраструктура, огромный рынок и много кафе, которые работают круглогодично. Чего не скажешь о небольших поселках, где к середине октября закрываются почти все сезонные столовые.Самый известный ресторан — "Гагрипш" (тот, где снимали "Зимний вечер в Гаграх"). Там стоит побывать хотя бы раз, чтобы не только насладиться изысканными интерьерами и блюдами, но и прикоснуться к истории — здание появилось благодаря основателю курорта принцу Ольденбургскому. После 16 часов придется оплатить депозит — 1500 рублей с человека (минимальный заказ на еду). Впрочем, цены немалые, так что уложиться в меньшую сумму вряд ли получится.Гагра хороша и для прогулок. Вдоль берега раскинулся Приморский парк, где можно найти знаменитые мозаичные фигуры работы Зураба Церетели.А вечером место притяжения туристов — новая набережная, где после променада приятно посидеть в кафе под шум прибоя.В музеи и на шопингСтолица республики, Сухум, не так популярна только потому, что ехать до нее далековато. Зато в городе много музеев и достопримечательностей.Погулять можно по благоустроенной набережной, а также в Ботаническом саду, который открылся в 1838-м на месте Аптекарского огорода. На ухоженной территории площадью пять гектаров — около 500 видов растений.Советуем также пройти с аудиогидом по самостоятельному маршруту "Сухумский модерн", включающему 33 архитектурных объекта. Абхазский государственный музей посвящен истории региона. Там собраны не только экспонаты народов Кавказа, но и редкие артефакты из Византии, Греции и Древнего Египта.На железнодорожной станции Гума — целое арт-пространство с фудкортом, где проходят концерты, выставки и кинопоказы.Ну и конечно, зайдите на знаменитый Сухумский рынок. Именно осенью там — изобилие местных фруктов: мандарины, лимоны, хурма (свежая и вяленая), фейхоа, виноград. Недорогой фундук продают мешками. Также нужно покупать специи, сыры, мясо и копченую рыбу.Прогулка по ущельюВ 20 километрах от Сухума находится место, которое пока не у всех на слуху, но постепенно становится популярным — ущелье Черниговка. Название звучит необычно для Абхазии, его придумали российские поселенцы.Не так давно тут появились лестницы и навесные дорожки, откуда можно любоваться горной рекой. А также водопадами, причем некоторые — искусственного происхождения. Раньше здесь была гидроэлектростанция, построенная в 1947 году по указу Лаврентия Берии. Водостоки оставили.Кстати, политик родился неподалеку, в селе Мерхеул. "Говорят, древняя церковь там сохранилась только благодаря "сталинскому палачу", который был ее прихожанином", — рассказывает гид Софья.Одно из самых примечательных мест ущелья — "Ассир". Это апацха, или кафе с традиционной кухней, которую готовят на очаге. Столики — в гротах среди водопадов. С террасы можно полюбоваться горной речкой. Примерный чек — 500 рублей (без напитков). Но еще нужно заплатить 150 рублей за вход в само ущелье.Сложность в том, что добраться сюда можно только на машине. Летом от Сухума, с остановки у Центрального рынка, ходит маршрутка, но точного расписания у нее нет.Местный специалитет — речная форель. Копченая продается почти везде. А попробовать свежую жареную можно не только в Черниговке: форелевые хозяйства есть по всей Абхазии. Там туристам могут предложить и самостоятельно выловить рыбу.Поздняя осень тоже прекраснаВ Абхазии много термальных источников. Один из самых благоустроенных — "Кындыг" в 40 километрах от столицы. Там — четыре бассейна с минеральной водой разной температуры, гидромассажный душ, грязи, зоны отдыха с кафе, детскими горками, кабинками для переодевания. Работает курорт круглогодично.Альтернатива морю — подогреваемые бассейны, тем более что они есть уже во многих отелях. Самые популярные, по данным АТОР: Amra Park Hotel &amp; Spa 4*, Amza Park Hotel 4*, спа-отель "Черноморская жемчужина" 4*, санаторий "Самшитовая роща" 4*, Viva Glamp Hotel 4*, Garuda Boutique Hotel 4*, спа-отель "Грейс аква вилла" 4*, клубный "Аквамарин" 4*, гранд-отель "Абхазия" 3*, гостиница "Апсны" 3*, пансионат "Багрипш" 3*.В ноябре сезон в Абхазии не закончится. Все еще будет тепло — температура вообще редко опускается ниже десяти градусов даже зимой. Мандарины не отойдут, а к ним добавятся апельсины. Именно в это время можно насладиться золотой осенью.А еще — отдых гораздо дешевле. В основном это про отели, которые уже дают скидки. В сентябре — октябре лучше искать вариант в гостевом доме, но к ноябрю большинство из них закроется — хозяевам невыгодно. Особенно с учетом довольно частых отключений электричества и дополнительных расходов на генераторы.Можно вообще не искать отель, а отправиться в железнодорожный круиз на туристическом поезде "Рица", который РЖД запустили в начале сентября. Поезд стартует из Сочи. Стоимость — от 26 тысяч рублей на человека (купе), есть также вагоны СВ и "Люкс". Кроме питания, включено все — даже экскурсии.Добраться до Абхазии легко, хотя собственного действующего гражданского аэропорта у республики пока нет. Самолетом или поездом до Сочи, а дальше — трансфер до места. По железной дороге можно доехать и напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Мурманска.
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html
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маршруты - туризм, впечатления - туризм, абхазия, сухум, пицунда, интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности, отдых на море, туризм, куда можно лететь, куда поехать в выходные
Туризм, Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм, Абхазия, Сухум, Пицунда, Интурист, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Достопримечательности, Отдых на море, Туризм, куда можно лететь, куда поехать в выходные
К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души

Эксперты рассказали, что посмотреть и куда поехать в Абхазии на осенние каникулы

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в городе Гагры в Абхазии
Отдыхающие на пляже в городе Гагры в Абхазии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Светлана Давыдова. По данным туроператоров, Абхазия — наравне с Турцией — стабильно входит в топ продаж на бархатный сезон среди зарубежных направлений. И у Страны души есть несколько преимуществ: цены на путевки ниже, загранпаспорт и валюта не понадобятся, нет языкового барьера. При этом сервис с каждым годом лучше. Где остановиться в закавказской республике осенью, что посмотреть и куда поехать купаться — в материале РИА Новости.

Выбирайте пляж

В сентябре — октябре в Абхазии очень комфортно. Уже нет изнуряющей жары, но по-прежнему тепло. Температура воздуха днем — в среднем 24 градуса, ночью — 20, а вода в море — около 25. И, по прогнозам синоптиков, этот год не станет исключением.
Пляжи в республике преимущественно галечные. Небольшие песчаные встречаются в районе Сухума и Алахадзы. Но стоит помнить, что вход в воду там тоже бывает с камнями.
Один из самых красивых пляжей — в селе Лдзаа, прямо в сосновой роще Пицундо-Мюссерского заповедника. Там можно не только искупаться, но и погулять по живописным аллеям.
© Фото : Светлана Давыдова

Песчаный пляж между Лдзаа и Монашеским ущельем

Песчаный пляж села между Лдзаа и Монашеским ущельем

Песчаный пляж между Лдзаа и Монашеским ущельем

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат в Лдзаа
Закат в Лдзаа
Закат в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваЭкскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3

Песчаный пляж между Лдзаа и Монашеским ущельем

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
Закат в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Сосны подступают к берегу и на Центральном пляже Пицунды. Он протянулся на полтора километра вдоль корпусов Объединения пансионатов курорта. Вся инфраструктура есть — душевые, туалеты, кафе. Вход платный (50 рублей с человека). Зато билет включает возможность пользоваться лежаками и зонтиками.
Близостью с природой и подступающими к морю горами можно насладиться на пляже Мюссеры. Правда, он не слишком доступен. Отдыхают там в основном гости единственного в этих краях одноименного пансионата "Мюссера". Чтобы попасть к берегу, нужно спускаться на специальном лифте, который работает круглосуточно.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Пляж Пицунды

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 из 3
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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2 из 3
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Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии

© Sputnik
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3 из 3

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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1 из 3

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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2 из 3

Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии

© Sputnik
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3 из 3
Довольно протяженный песчаный пляж расположен между селом Лдзаа и Монашеским ущельем. В основном дикий, но есть и прекрасно оборудованные места. Например, "Капитан Блэк" с лежаками, зонтиками и даже баром. Можно поселиться прямо у моря в одноименном отеле. В этом месте довольно много небольших гостевых домов на берегу.
Один из самых популярных отелей — "Дель Мар". Также востребован и одноименный ресторан с уютными интерьерами, неплохой кухней и довольно высоким для Абхазии ценником.
© Фото : Светлана Давыдова

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

Песчаный пляж Капитан Блэк в Лдзаа

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

Песчаный пляж Капитан Блэк в Лдзаа

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваЧай в кафе "Дель Мар"
Чай в кафе Дель Мар
Чай в кафе "Дель Мар"
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваОтель "Дель Мар"
Отель Дель Мар
Отель "Дель Мар"
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4

Песчаный пляж "Капитан Блэк" в Лдзаа

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
Чай в кафе "Дель Мар"
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
Отель "Дель Мар"
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Преимущество всех пляжей в Пицундской бухте — во время шторма море там гораздо спокойнее.
Один из самых фотогеничных, "Белые скалы", — в районе Цандрипша. Туда устремляются любители селфи и красивых закатов.
© Фото : Светлана ДавыдоваАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Светлана Давыдова
Абхазия
Следует помнить, что Абхазия — довольно консервативная страна. Выходить в купальниках за пределы пляжей запрещено, за нарушение предусмотрены штрафы, которые с 1 августа выросли в 20 раз — до шести тысяч рублей.

От заката до рассвета

"Обожаю закаты. Они хороши в любой части Абхазии, но мне нравится смотреть, как солнце садится прямо в море, поэтому предпочитаю Гагру. А дальше, начиная с Пицундской бухты, такого уже не увидишь", — рассказывает туристка Татьяна Ромашова.
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат на набережной в Гагре
Закат на набережной в Гагре
Закат на набережной в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат в Гагре
Закат в Гагре
Закат в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат в Гагре
Закат в Гагре
Закат в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Закат на набережной в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 3
Закат в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 3
Закат в Гагре
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Кстати, Гагра считается самым популярным курортом. "Это ближе к границе, и мест размещения больше. Далее в порядке убывания — Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута", — говорит PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.
Гагру стоит выбрать для отдыха в бархатный сезон, потому что там развита инфраструктура, огромный рынок и много кафе, которые работают круглогодично. Чего не скажешь о небольших поселках, где к середине октября закрываются почти все сезонные столовые.
© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 4
© iStock.com / den781

Вход на городской пляж в Гагре

Вход на городской пляж в Гаграх

Вход на городской пляж в Гагре

© iStock.com / den781
2 из 4
© РИА Новости / Г. Костенко | Перейти в медиабанк

Колоннада на набережной в Гагре

Колоннада на набережной в Гагре

Колоннада на набережной в Гагре

© РИА Новости / Г. Костенко
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3 из 4
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на набережной города Гагры в Абхазии

Отдыхающие на набережной в Гаграх, Абхазия

Отдыхающие на набережной города Гагры в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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4 из 4
Вид на город Гагра, Абхазия
© iStock.com / Vladimir Zapletin
1 из 4

Вход на городской пляж в Гагре

© iStock.com / den781
2 из 4

Колоннада на набережной в Гагре

© РИА Новости / Г. Костенко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Отдыхающие на набережной города Гагры в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
4 из 4
Самый известный ресторан — "Гагрипш" (тот, где снимали "Зимний вечер в Гаграх"). Там стоит побывать хотя бы раз, чтобы не только насладиться изысканными интерьерами и блюдами, но и прикоснуться к истории — здание появилось благодаря основателю курорта принцу Ольденбургскому. После 16 часов придется оплатить депозит — 1500 рублей с человека (минимальный заказ на еду). Впрочем, цены немалые, так что уложиться в меньшую сумму вряд ли получится.
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Ресторан "Гагрипш" в Гагре

Ресторан Гагрипш в Гаграх

Ресторан "Гагрипш" в Гагре

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 5
© Фото : Сергей ШандинОтель "Аквамарин", Гагра
Отель Аквамарин, Гагра
Отель "Аквамарин", Гагра
© Фото : Сергей Шандин
2 из 5
© Фото : Сергей ШандинГагра, остановка по проекту Зураба Церетели
Гагра, остановка по проекту Зураба Церетели
Гагра, остановка по проекту Зураба Церетели
© Фото : Сергей Шандин
3 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваНабережная Гагры
Набережная Гагры
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваНабережная Гагры
Набережная Гагры
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5

Ресторан "Гагрипш" в Гагре

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 5
Отель "Аквамарин", Гагра
© Фото : Сергей Шандин
2 из 5
Гагра, остановка по проекту Зураба Церетели
© Фото : Сергей Шандин
3 из 5
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Гагра хороша и для прогулок. Вдоль берега раскинулся Приморский парк, где можно найти знаменитые мозаичные фигуры работы Зураба Церетели.
А вечером место притяжения туристов — новая набережная, где после променада приятно посидеть в кафе под шум прибоя.
Люди фотографируются на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит
29 августа, 08:00

В музеи и на шопинг

Столица республики, Сухум, не так популярна только потому, что ехать до нее далековато. Зато в городе много музеев и достопримечательностей.
Погулять можно по благоустроенной набережной, а также в Ботаническом саду, который открылся в 1838-м на месте Аптекарского огорода. На ухоженной территории площадью пять гектаров — около 500 видов растений.
© Фото : Сергей ШандинСухум, набережная
Сухум, набережная
Сухум, набережная
© Фото : Сергей Шандин
1 из 4
© РИА Новости / Ольга РаспоповаСухум, набережная
Сухум, набережная
Сухум, набережная
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 4
© РИА Новости / Ольга РаспоповаКофейня "Бригантина", Сухум
Кофейня Бригантина, Сухум
Кофейня "Бригантина", Сухум
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 4
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Вид из центра города на побережье

Сухум

Вид из центра города на побережье

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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4 из 4
Сухум, набережная
© Фото : Сергей Шандин
1 из 4
Сухум, набережная
© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 4
Кофейня "Бригантина", Сухум
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 4

Вид из центра города на побережье

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Советуем также пройти с аудиогидом по самостоятельному маршруту "Сухумский модерн", включающему 33 архитектурных объекта.
Абхазский государственный музей посвящен истории региона. Там собраны не только экспонаты народов Кавказа, но и редкие артефакты из Византии, Греции и Древнего Египта.
На железнодорожной станции Гума — целое арт-пространство с фудкортом, где проходят концерты, выставки и кинопоказы.
© Фото : Светлана ДавыдоваФрукты в Абхазии
Фрукты в Абхазии
Фрукты в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваСпеции в Абхазии
Специи в Абхазии
Специи в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваХурма в Абхазии
Хурма в Абхазии
Хурма в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваСпеции в Абхазии
Специи в Абхазии
Специи в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваКаштаны в Абхазии
Каштаны в Абхазии
Каштаны в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Фрукты в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
1 из 5
Специи в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
Хурма в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
Специи в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Каштаны в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Ну и конечно, зайдите на знаменитый Сухумский рынок. Именно осенью там — изобилие местных фруктов: мандарины, лимоны, хурма (свежая и вяленая), фейхоа, виноград. Недорогой фундук продают мешками. Также нужно покупать специи, сыры, мясо и копченую рыбу.

Прогулка по ущелью

В 20 километрах от Сухума находится место, которое пока не у всех на слуху, но постепенно становится популярным — ущелье Черниговка. Название звучит необычно для Абхазии, его придумали российские поселенцы.
Туристка в Рицинском реликтовом национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых
27 июля, 08:00
Не так давно тут появились лестницы и навесные дорожки, откуда можно любоваться горной рекой. А также водопадами, причем некоторые — искусственного происхождения. Раньше здесь была гидроэлектростанция, построенная в 1947 году по указу Лаврентия Берии. Водостоки оставили.
Кстати, политик родился неподалеку, в селе Мерхеул. "Говорят, древняя церковь там сохранилась только благодаря "сталинскому палачу", который был ее прихожанином", — рассказывает гид Софья.
Одно из самых примечательных мест ущелья — "Ассир". Это апацха, или кафе с традиционной кухней, которую готовят на очаге. Столики — в гротах среди водопадов. С террасы можно полюбоваться горной речкой. Примерный чек — 500 рублей (без напитков). Но еще нужно заплатить 150 рублей за вход в само ущелье.
© Фото : Светлана Давыдова

Абхазская апацха с очагом и аутентичной кухней на озере Рица

Абхазская апацха с очагом и аутертичной кухней на озере Рица

Абхазская апацха с очагом и аутентичной кухней на озере Рица

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Аутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш

Аутентичный обед в абхазской апацхе копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш

Аутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваХачапури
Хачапури
Хачапури
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Обед в форелевом хозяйстве

Обед в форелевом хозяйстве

Обед в форелевом хозяйстве

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4

Абхазская апацха с очагом и аутентичной кухней на озере Рица

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4

Аутентичный обед в абхазской апацхе: копченое мясо, фасоль, мамалыга с сыром, лаваш

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
Хачапури
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4

Обед в форелевом хозяйстве

© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Сложность в том, что добраться сюда можно только на машине. Летом от Сухума, с остановки у Центрального рынка, ходит маршрутка, но точного расписания у нее нет.
Местный специалитет — речная форель. Копченая продается почти везде. А попробовать свежую жареную можно не только в Черниговке: форелевые хозяйства есть по всей Абхазии. Там туристам могут предложить и самостоятельно выловить рыбу.
Пляж Пицунды - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Туроператоры рассказали, куда поехать на пляжный отдых в конце сентября
15 сентября, 14:38

Поздняя осень тоже прекрасна

В Абхазии много термальных источников. Один из самых благоустроенных — "Кындыг" в 40 километрах от столицы. Там — четыре бассейна с минеральной водой разной температуры, гидромассажный душ, грязи, зоны отдыха с кафе, детскими горками, кабинками для переодевания. Работает курорт круглогодично.
Альтернатива морю — подогреваемые бассейны, тем более что они есть уже во многих отелях. Самые популярные, по данным АТОР: Amra Park Hotel & Spa 4*, Amza Park Hotel 4*, спа-отель "Черноморская жемчужина" 4*, санаторий "Самшитовая роща" 4*, Viva Glamp Hotel 4*, Garuda Boutique Hotel 4*, спа-отель "Грейс аква вилла" 4*, клубный "Аквамарин" 4*, гранд-отель "Абхазия" 3*, гостиница "Апсны" 3*, пансионат "Багрипш" 3*.
© Фото : Сергей ШандинОтель "Аквамарин" в Гагре, бассейн
Отель Аквамарин в Гагре, бассейн
Отель "Аквамарин" в Гагре, бассейн
© Фото : Сергей Шандин
1 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Отель "Мраморный замок" в Монашеском ущелье

Отель Мраморный замок в Монашеском ущелье

Отель "Мраморный замок" в Монашеском ущелье

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом "Коттеджи на Речной"

Гостевой дом Котреджи на Речной

Гостевой дом "Коттеджи на Речной"

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 6
© Фото : Светлана ДавыдоваГостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
Гостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
Гостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом "Адан" (Цандрыпш)

Гостевой дом Адан (Цандрыпш)

Гостевой дом "Адан" (Цандрыпш)

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 6
© Фото : Светлана Давыдова

Гостевой дом "Лючетте" (Лдзаа)

Гостевой дом Лючетте (Лдзаа)

Гостевой дом "Лючетте" (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 6
Отель "Аквамарин" в Гагре, бассейн
© Фото : Сергей Шандин
1 из 6

Отель "Мраморный замок" в Монашеском ущелье

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 6

Гостевой дом "Коттеджи на Речной"

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 6
Гостевой дом с магазином в Монашеском ущелье
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 6

Гостевой дом "Адан" (Цандрыпш)

© Фото : Светлана Давыдова
5 из 6

Гостевой дом "Лючетте" (Лдзаа)

© Фото : Светлана Давыдова
6 из 6
В ноябре сезон в Абхазии не закончится. Все еще будет тепло — температура вообще редко опускается ниже десяти градусов даже зимой. Мандарины не отойдут, а к ним добавятся апельсины. Именно в это время можно насладиться золотой осенью.
А еще — отдых гораздо дешевле. В основном это про отели, которые уже дают скидки. В сентябре — октябре лучше искать вариант в гостевом доме, но к ноябрю большинство из них закроется — хозяевам невыгодно. Особенно с учетом довольно частых отключений электричества и дополнительных расходов на генераторы.
© Фото : Сергей ШандинРынок мандаринов, Абхазия
Рынок мандаринов, Абхазия
Рынок мандаринов, Абхазия
© Фото : Сергей Шандин
1 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваМандарины в Абхазии
Мандарины в Абхазии
Мандарины в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваЗакат в Новом Афоне
Закат в Новом Афоне
Закат в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваВодные развлечения на пляже в Цандрыпше
Водные развлечения на пляже в Цандрыпше
Водные развлечения на пляже в Цандрыпше
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
© Фото : Светлана ДавыдоваМини-рынок в Лдзаа
Мини-рынок в Лдзаа
Мини-рынок в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 5
Рынок мандаринов, Абхазия
© Фото : Сергей Шандин
1 из 5
Мандарины в Абхазии
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 5
Закат в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 5
Водные развлечения на пляже в Цандрыпше
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 5
Мини-рынок в Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
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Можно вообще не искать отель, а отправиться в железнодорожный круиз на туристическом поезде "Рица", который РЖД запустили в начале сентября. Поезд стартует из Сочи. Стоимость — от 26 тысяч рублей на человека (купе), есть также вагоны СВ и "Люкс". Кроме питания, включено все — даже экскурсии.
Добраться до Абхазии легко, хотя собственного действующего гражданского аэропорта у республики пока нет. Самолетом или поездом до Сочи, а дальше — трансфер до места. По железной дороге можно доехать и напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Мурманска.
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Места у стола, шум в купе, кошки и зайцы. Каковы новые правила в поездах
11 сентября, 08:00
 
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