https://ria.ru/20230918/abkhaziya-1896543183.html

К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души

К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души - РИА Новости, 18.09.2023

К морю, в Абхазию! Как продлить лето в Стране души

По данным туроператоров, Абхазия — наравне с Турцией — стабильно входит в топ продаж на бархатный сезон среди зарубежных направлений. И у Страны души есть... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:07

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Светлана Давыдова. По данным туроператоров, Абхазия — наравне с Турцией — стабильно входит в топ продаж на бархатный сезон среди зарубежных направлений. И у Страны души есть несколько преимуществ: цены на путевки ниже, загранпаспорт и валюта не понадобятся, нет языкового барьера. При этом сервис с каждым годом лучше. Где остановиться в закавказской республике осенью, что посмотреть и куда поехать купаться — в материале РИА Новости.Выбирайте пляжВ сентябре — октябре в Абхазии очень комфортно. Уже нет изнуряющей жары, но по-прежнему тепло. Температура воздуха днем — в среднем 24 градуса, ночью — 20, а вода в море — около 25. И, по прогнозам синоптиков, этот год не станет исключением.Пляжи в республике преимущественно галечные. Небольшие песчаные встречаются в районе Сухума и Алахадзы. Но стоит помнить, что вход в воду там тоже бывает с камнями.Один из самых красивых пляжей — в селе Лдзаа, прямо в сосновой роще Пицундо-Мюссерского заповедника. Там можно не только искупаться, но и погулять по живописным аллеям.Сосны подступают к берегу и на Центральном пляже Пицунды. Он протянулся на полтора километра вдоль корпусов Объединения пансионатов курорта. Вся инфраструктура есть — душевые, туалеты, кафе. Вход платный (50 рублей с человека). Зато билет включает возможность пользоваться лежаками и зонтиками.Близостью с природой и подступающими к морю горами можно насладиться на пляже Мюссеры. Правда, он не слишком доступен. Отдыхают там в основном гости единственного в этих краях одноименного пансионата "Мюссера". Чтобы попасть к берегу, нужно спускаться на специальном лифте, который работает круглосуточно.Довольно протяженный песчаный пляж расположен между селом Лдзаа и Монашеским ущельем. В основном дикий, но есть и прекрасно оборудованные места. Например, "Капитан Блэк" с лежаками, зонтиками и даже баром. Можно поселиться прямо у моря в одноименном отеле. В этом месте довольно много небольших гостевых домов на берегу.Один из самых популярных отелей — "Дель Мар". Также востребован и одноименный ресторан с уютными интерьерами, неплохой кухней и довольно высоким для Абхазии ценником.Преимущество всех пляжей в Пицундской бухте — во время шторма море там гораздо спокойнее.Один из самых фотогеничных, "Белые скалы", — в районе Цандрипша. Туда устремляются любители селфи и красивых закатов.Следует помнить, что Абхазия — довольно консервативная страна. Выходить в купальниках за пределы пляжей запрещено, за нарушение предусмотрены штрафы, которые с 1 августа выросли в 20 раз — до шести тысяч рублей.От заката до рассвета"Обожаю закаты. Они хороши в любой части Абхазии, но мне нравится смотреть, как солнце садится прямо в море, поэтому предпочитаю Гагру. А дальше, начиная с Пицундской бухты, такого уже не увидишь", — рассказывает туристка Татьяна Ромашова.Кстати, Гагра считается самым популярным курортом. "Это ближе к границе, и мест размещения больше. Далее в порядке убывания — Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута", — говорит PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.Гагру стоит выбрать для отдыха в бархатный сезон, потому что там развита инфраструктура, огромный рынок и много кафе, которые работают круглогодично. Чего не скажешь о небольших поселках, где к середине октября закрываются почти все сезонные столовые.Самый известный ресторан — "Гагрипш" (тот, где снимали "Зимний вечер в Гаграх"). Там стоит побывать хотя бы раз, чтобы не только насладиться изысканными интерьерами и блюдами, но и прикоснуться к истории — здание появилось благодаря основателю курорта принцу Ольденбургскому. После 16 часов придется оплатить депозит — 1500 рублей с человека (минимальный заказ на еду). Впрочем, цены немалые, так что уложиться в меньшую сумму вряд ли получится.Гагра хороша и для прогулок. Вдоль берега раскинулся Приморский парк, где можно найти знаменитые мозаичные фигуры работы Зураба Церетели.А вечером место притяжения туристов — новая набережная, где после променада приятно посидеть в кафе под шум прибоя.В музеи и на шопингСтолица республики, Сухум, не так популярна только потому, что ехать до нее далековато. Зато в городе много музеев и достопримечательностей.Погулять можно по благоустроенной набережной, а также в Ботаническом саду, который открылся в 1838-м на месте Аптекарского огорода. На ухоженной территории площадью пять гектаров — около 500 видов растений.Советуем также пройти с аудиогидом по самостоятельному маршруту "Сухумский модерн", включающему 33 архитектурных объекта. Абхазский государственный музей посвящен истории региона. Там собраны не только экспонаты народов Кавказа, но и редкие артефакты из Византии, Греции и Древнего Египта.На железнодорожной станции Гума — целое арт-пространство с фудкортом, где проходят концерты, выставки и кинопоказы.Ну и конечно, зайдите на знаменитый Сухумский рынок. Именно осенью там — изобилие местных фруктов: мандарины, лимоны, хурма (свежая и вяленая), фейхоа, виноград. Недорогой фундук продают мешками. Также нужно покупать специи, сыры, мясо и копченую рыбу.Прогулка по ущельюВ 20 километрах от Сухума находится место, которое пока не у всех на слуху, но постепенно становится популярным — ущелье Черниговка. Название звучит необычно для Абхазии, его придумали российские поселенцы.Не так давно тут появились лестницы и навесные дорожки, откуда можно любоваться горной рекой. А также водопадами, причем некоторые — искусственного происхождения. Раньше здесь была гидроэлектростанция, построенная в 1947 году по указу Лаврентия Берии. Водостоки оставили.Кстати, политик родился неподалеку, в селе Мерхеул. "Говорят, древняя церковь там сохранилась только благодаря "сталинскому палачу", который был ее прихожанином", — рассказывает гид Софья.Одно из самых примечательных мест ущелья — "Ассир". Это апацха, или кафе с традиционной кухней, которую готовят на очаге. Столики — в гротах среди водопадов. С террасы можно полюбоваться горной речкой. Примерный чек — 500 рублей (без напитков). Но еще нужно заплатить 150 рублей за вход в само ущелье.Сложность в том, что добраться сюда можно только на машине. Летом от Сухума, с остановки у Центрального рынка, ходит маршрутка, но точного расписания у нее нет.Местный специалитет — речная форель. Копченая продается почти везде. А попробовать свежую жареную можно не только в Черниговке: форелевые хозяйства есть по всей Абхазии. Там туристам могут предложить и самостоятельно выловить рыбу.Поздняя осень тоже прекраснаВ Абхазии много термальных источников. Один из самых благоустроенных — "Кындыг" в 40 километрах от столицы. Там — четыре бассейна с минеральной водой разной температуры, гидромассажный душ, грязи, зоны отдыха с кафе, детскими горками, кабинками для переодевания. Работает курорт круглогодично.Альтернатива морю — подогреваемые бассейны, тем более что они есть уже во многих отелях. Самые популярные, по данным АТОР: Amra Park Hotel & Spa 4*, Amza Park Hotel 4*, спа-отель "Черноморская жемчужина" 4*, санаторий "Самшитовая роща" 4*, Viva Glamp Hotel 4*, Garuda Boutique Hotel 4*, спа-отель "Грейс аква вилла" 4*, клубный "Аквамарин" 4*, гранд-отель "Абхазия" 3*, гостиница "Апсны" 3*, пансионат "Багрипш" 3*.В ноябре сезон в Абхазии не закончится. Все еще будет тепло — температура вообще редко опускается ниже десяти градусов даже зимой. Мандарины не отойдут, а к ним добавятся апельсины. Именно в это время можно насладиться золотой осенью.А еще — отдых гораздо дешевле. В основном это про отели, которые уже дают скидки. В сентябре — октябре лучше искать вариант в гостевом доме, но к ноябрю большинство из них закроется — хозяевам невыгодно. Особенно с учетом довольно частых отключений электричества и дополнительных расходов на генераторы.Можно вообще не искать отель, а отправиться в железнодорожный круиз на туристическом поезде "Рица", который РЖД запустили в начале сентября. Поезд стартует из Сочи. Стоимость — от 26 тысяч рублей на человека (купе), есть также вагоны СВ и "Люкс". Кроме питания, включено все — даже экскурсии.Добраться до Абхазии легко, хотя собственного действующего гражданского аэропорта у республики пока нет. Самолетом или поездом до Сочи, а дальше — трансфер до места. По железной дороге можно доехать и напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Мурманска.

https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html

https://ria.ru/20230915/plyazhi-1896540157.html

https://ria.ru/20230911/poezda-1895040225.html

абхазия

сухум

пицунда

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