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Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит

Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит - РИА Новости, 29.08.2023

Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит

Синоптики говорят, что бархатный сезон продлится до середины октября. На пляжах не так многолюдно, нет жары, а вода в море еще теплая, на рынках больше фруктов. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:04

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. Синоптики говорят, что бархатный сезон продлится до середины октября. На пляжах не так многолюдно, нет жары, а вода в море еще теплая, на рынках больше фруктов. О том, на какие курорты поехать в долгожданный отпуск и во сколько это обойдется, — в материале РИА Новости.Каспийское море в ДагестанеПляжный отдых в республике развивают с 2022-го. До этого сюда приезжали любители гор, этнического туризма и кавказской кухни."Спрос на бархатный сезон на Каспий у нас на 35 процентов больше, чем год назад. Популярны комбинированные туры "экскурсии плюс отдых на море" и эногастрономические — с посещением ресторанов национальной кухни и виноделен", — сообщила PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.Вдоль побережья много туристических зон: есть муниципальные, есть частные — при базах отдыха и санаториях. И конечно, дикие пляжи. В основном — песчано-ракушечные. Купальный сезон — до конца сентября.Пляж Избербаша любят за пологий вход в воду. "Бриз" считается лучшим в Дербенте. Лежаки и зонтики бесплатные, а вот туалет придется искать в кафе и магазинах. Набережную и ротонду недавно реконструировали, там приятно погулять. Как и по самому Дербенту — древнейшему и красивейшему городу Северного Кавказа.На окраине Махачкалы — платный "Джамми" (500-600 рублей с человека за день). Модный пляж в Каспийске — "Лагуна", тут можно арендовать беседку с мангалом.Еще одно преимущество Дагестана в сентябре — отсутствие в воде водорослей. Цветение заканчивается в конце августа.В республике пляжный отдых отлично совмещается с экскурсионным. Среди главных достопримечательностей — Сулакский каньон, один из самых глубоких в мире (1920 метров). По реке Сулак катают на катере.Бархан Сарыкум (в переводе с тюркского — "желтые пески") — один из высочайших в мире. А ведь до пустынь Средней Азии — сотни километров.В Дагестане преобладают небольшие частные отели "две/три звезды". "Четверки" — редкость. Один из самых популярных — "Адмирал" в Махачкале. В сентябре на двоих с завтраками — три тысяч рублей в сутки.Добраться легко. Есть прямые авиарейсы до Махачкалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Минеральных Вод и других городов. Поезда — из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Из столицы также можно доехать до Дербента.Самая бюджетная — АбхазияПо популярности почти не уступает российским курортам, хотя нужно пересекать границу. Дорога простая. Самолетом до Сочи, а дальше около 40 минут на такси или по железной дороге. На поезде можно и напрямую: из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Мурманска.Не нужны загранпаспорта, визы и валюта — рубли принимают везде. Языкового барьера тоже нет.Цены в сентябре значительно снижаются. Недельный тур на двоих в "три звезды" с завтраками — 35-40 тысяч рублей.Что касается частного сектора, то по сравнению с августом — почти в два раза дешевле. Средний тариф за комнату в гостевом доме в пик сезона — шесть тысяч рублей в сутки, а в сентябре — 3500 и меньше. Чем ближе к октябрю, тем сговорчивее хозяева — торгуйтесь.В октябре начинается сезон хурмы и фейхоа, к середине месяца уже созревают знаменитые мандарины. Также большой спрос на фундук. А специи, аджику, чай, лавровый лист продают круглый год.Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум, Гудаута — курорты, хорошо известные с советских времен. Главные достопримечательности — озеро Рица и Новоафонский монастырь.Термальный курорт Кындыг — круглогодичный.Пляжи в основном галечные, но есть и песчаные. Например, в районе села Лдзаа "Капитан Блэк" — благоустроенный, есть бар. Рядом, в реликтовой сосновой роще, — галечный.В конце сентября кафе уже закрываются. Но остаются традиционные апацхи (с очагом и национальной кухней) и столовые при отелях.Краснодарский край — всегда хорошая идея"Сочи постоянно пользуется спросом благодаря широчайшим возможностям авиаперевозки. У нас есть путевки на этот курорт из 60 городов России", — говорит Дарья Домостроева.Несмотря на закрытие аэропортов в Анапе и Геленджике, спада продаж на эти направления нет. "Туристы добираются поездами, автобусами и на личном транспорте. Многие отправляются туда ради песчаных пляжей, которые не может предложить Сочи", — отмечает эксперт.Путешественники любят ездить в горы в Красную Поляну, гулять в Олимпийском парке, популярен скай-парк, перечисляют в пресс-службе компании Fun&Sun.В Абрау-Дюрсо — экскурсии на винный завод, прогулки по озеру на яхтах, ретролодках и трамвайчике, сапах, каяках. А под Анапой есть винная деревня — там дегустации, сувениры."Недельный тур на двоих в отель "пять звезд" в Краснодарский край с середины сентября — от 70 тысяч рублей", — уточняют в "Слетать.ру".Турция чуть подешевела"В этом году зарубежный топ-10 изменился: список пополнили традиционно зимние Египет, ОАЭ, Таиланд. А Греция, Черногория, Кипр, Испания и Италия исчезли", — говорят в "Интуристе".Турция лидирует: 40,3 процента, по информации пресс-службы компании "Слетать.ру". Недельный тур на двоих в "пять звезд" по системе "все включено" — от 100 тысяч рублей.Дешевле Анталийское побережье, особенно в районе Кемера и Аланьи. Там пляжи песчано-галечные, иногда без специальной обуви не обойтись. Песчаные — в районе Сиде, но и туры туда дороже в среднем на 10-15 тысяч.В Турцию регулярные и чартерные рейсы — из 23 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород. В первую очередь — в Стамбул и Анталью.До конца октября есть рейсы до Бодрума, Даламана и Измира. В пакеты туроператоров перелет включен. Для самостоятельных путешественников — в среднем 27 тысяч рублей.Одно из важных преимуществ направления — виза не нужна. Находиться в стране можно 60 дней.Сказочное море ЕгиптаПляжи песчаные, но много рифов, поэтому входить в воду нужно осторожно. Лучше всего — с понтонов. Зато погружаетесь сразу в сказочный мир кораллов и разноцветных рыбок. Традиционные достопримечательности — пирамиды Гизы, селение Саккара, где находится старейший некрополь Египта, Долина Царей в Луксоре, монастырь Святой Екатерины, гора Синай.Национальный парк "Рас-Мохаммед" — рай для дайверов. Есть также разнообразные водные развлечения и дельфинарий.Любителям восточных базаров понравится рынок "Хан эль-Халили" в Каире. Торг там обязателен!Прямые рейсы до Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других городов. Недельный тур на двоих в "пять звезд" по системе "все включено" — от 120 тысяч рублей.Визу можно оформить заранее или же по прилете в аэропорту. Однократная на месяц — 25 долларов. Бесплатно — если едете только на Синайский полуостров (Шарм-эш-Шейх) и не больше чем на 14 дней.Больше экзотики: Таиланд, ОАЭВ Таиланде осенью спадает жара, но до конца октября — сезон дождей, поэтому цены невысокие. Многие отели предоставляют скидки и спецпредложения.Самая комфортная погода — с ноября по февраль, температура воздуха и воды в среднем 30 градусов.Виза не нужна для поездки на 30 дней. И власти страны хотят увеличить срок до трех месяцев.В ОАЭ высокий сезон — октябрь, ноябрь и декабрь. Воздух — до 30 градусов, вода — 27. Визу оформляют в аэропорту бесплатно — на 90 дней."Пакетный тур на семь ночей в "четыре звезды" — от 900 долларов с человека, включая перелет, трансфер, страховку", — уточнили в пресс-службе компании "Русский Экспресс".Другие варианты на бархатный сезон: Бали, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Маврикий."Четыре звезды" с завтраками — от 100 тысяч рублей с человека в зависимости от направления.

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https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html

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