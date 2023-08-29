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Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит - РИА Новости, 29.08.2023
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Туризм
 
08:00 29.08.2023 (обновлено: 08:04 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит
Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит - РИА Новости, 29.08.2023
Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит
Синоптики говорят, что бархатный сезон продлится до середины октября. На пляжах не так многолюдно, нет жары, а вода в море еще теплая, на рынках больше фруктов. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:00
2023-08-29T08:04
туризм
актуальное - туризм
интурист
куда поехать в выходные
куда поехать
отдых на море
туризм
достопримечательности
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. Синоптики говорят, что бархатный сезон продлится до середины октября. На пляжах не так многолюдно, нет жары, а вода в море еще теплая, на рынках больше фруктов. О том, на какие курорты поехать в долгожданный отпуск и во сколько это обойдется, — в материале РИА Новости.Каспийское море в ДагестанеПляжный отдых в республике развивают с 2022-го. До этого сюда приезжали любители гор, этнического туризма и кавказской кухни.&quot;Спрос на бархатный сезон на Каспий у нас на 35 процентов больше, чем год назад. Популярны комбинированные туры &quot;экскурсии плюс отдых на море&quot; и эногастрономические — с посещением ресторанов национальной кухни и виноделен&quot;, — сообщила PR-директор туроператора &quot;Интурист&quot; Дарья Домостроева.Вдоль побережья много туристических зон: есть муниципальные, есть частные — при базах отдыха и санаториях. И конечно, дикие пляжи. В основном — песчано-ракушечные. Купальный сезон — до конца сентября.Пляж Избербаша любят за пологий вход в воду. "Бриз" считается лучшим в Дербенте. Лежаки и зонтики бесплатные, а вот туалет придется искать в кафе и магазинах. Набережную и ротонду недавно реконструировали, там приятно погулять. Как и по самому Дербенту — древнейшему и красивейшему городу Северного Кавказа.На окраине Махачкалы — платный "Джамми" (500-600 рублей с человека за день). Модный пляж в Каспийске — "Лагуна", тут можно арендовать беседку с мангалом.Еще одно преимущество Дагестана в сентябре — отсутствие в воде водорослей. Цветение заканчивается в конце августа.В республике пляжный отдых отлично совмещается с экскурсионным. Среди главных достопримечательностей — Сулакский каньон, один из самых глубоких в мире (1920 метров). По реке Сулак катают на катере.Бархан Сарыкум (в переводе с тюркского — "желтые пески") — один из высочайших в мире. А ведь до пустынь Средней Азии — сотни километров.В Дагестане преобладают небольшие частные отели "две/три звезды". "Четверки" — редкость. Один из самых популярных — "Адмирал" в Махачкале. В сентябре на двоих с завтраками — три тысяч рублей в сутки.Добраться легко. Есть прямые авиарейсы до Махачкалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Минеральных Вод и других городов. Поезда — из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Из столицы также можно доехать до Дербента.Самая бюджетная — АбхазияПо популярности почти не уступает российским курортам, хотя нужно пересекать границу. Дорога простая. Самолетом до Сочи, а дальше около 40 минут на такси или по железной дороге. На поезде можно и напрямую: из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Мурманска.Не нужны загранпаспорта, визы и валюта — рубли принимают везде. Языкового барьера тоже нет.Цены в сентябре значительно снижаются. Недельный тур на двоих в "три звезды" с завтраками — 35-40 тысяч рублей.Что касается частного сектора, то по сравнению с августом — почти в два раза дешевле. Средний тариф за комнату в гостевом доме в пик сезона — шесть тысяч рублей в сутки, а в сентябре — 3500 и меньше. Чем ближе к октябрю, тем сговорчивее хозяева — торгуйтесь.В октябре начинается сезон хурмы и фейхоа, к середине месяца уже созревают знаменитые мандарины. Также большой спрос на фундук. А специи, аджику, чай, лавровый лист продают круглый год.Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум, Гудаута — курорты, хорошо известные с советских времен. Главные достопримечательности — озеро Рица и Новоафонский монастырь.Термальный курорт Кындыг — круглогодичный.Пляжи в основном галечные, но есть и песчаные. Например, в районе села Лдзаа "Капитан Блэк" — благоустроенный, есть бар. Рядом, в реликтовой сосновой роще, — галечный.В конце сентября кафе уже закрываются. Но остаются традиционные апацхи (с очагом и национальной кухней) и столовые при отелях.Краснодарский край — всегда хорошая идея"Сочи постоянно пользуется спросом благодаря широчайшим возможностям авиаперевозки. У нас есть путевки на этот курорт из 60 городов России", — говорит Дарья Домостроева.Несмотря на закрытие аэропортов в Анапе и Геленджике, спада продаж на эти направления нет. &quot;Туристы добираются поездами, автобусами и на личном транспорте. Многие отправляются туда ради песчаных пляжей, которые не может предложить Сочи&quot;, — отмечает эксперт.Путешественники любят ездить в горы в Красную Поляну, гулять в Олимпийском парке, популярен скай-парк, перечисляют в пресс-службе компании Fun&amp;Sun.В Абрау-Дюрсо — экскурсии на винный завод, прогулки по озеру на яхтах, ретролодках и трамвайчике, сапах, каяках. А под Анапой есть винная деревня — там дегустации, сувениры."Недельный тур на двоих в отель "пять звезд" в Краснодарский край с середины сентября — от 70 тысяч рублей", — уточняют в "Слетать.ру".Турция чуть подешевела"В этом году зарубежный топ-10 изменился: список пополнили традиционно зимние Египет, ОАЭ, Таиланд. А Греция, Черногория, Кипр, Испания и Италия исчезли", — говорят в "Интуристе".Турция лидирует: 40,3 процента, по информации пресс-службы компании "Слетать.ру". Недельный тур на двоих в "пять звезд" по системе "все включено" — от 100 тысяч рублей.Дешевле Анталийское побережье, особенно в районе Кемера и Аланьи. Там пляжи песчано-галечные, иногда без специальной обуви не обойтись. Песчаные — в районе Сиде, но и туры туда дороже в среднем на 10-15 тысяч.В Турцию регулярные и чартерные рейсы — из 23 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород. В первую очередь — в Стамбул и Анталью.До конца октября есть рейсы до Бодрума, Даламана и Измира. В пакеты туроператоров перелет включен. Для самостоятельных путешественников — в среднем 27 тысяч рублей.Одно из важных преимуществ направления — виза не нужна. Находиться в стране можно 60 дней.Сказочное море ЕгиптаПляжи песчаные, но много рифов, поэтому входить в воду нужно осторожно. Лучше всего — с понтонов. Зато погружаетесь сразу в сказочный мир кораллов и разноцветных рыбок. Традиционные достопримечательности — пирамиды Гизы, селение Саккара, где находится старейший некрополь Египта, Долина Царей в Луксоре, монастырь Святой Екатерины, гора Синай.Национальный парк "Рас-Мохаммед" — рай для дайверов. Есть также разнообразные водные развлечения и дельфинарий.Любителям восточных базаров понравится рынок "Хан эль-Халили" в Каире. Торг там обязателен!Прямые рейсы до Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других городов. Недельный тур на двоих в "пять звезд" по системе "все включено" — от 120 тысяч рублей.Визу можно оформить заранее или же по прилете в аэропорту. Однократная на месяц — 25 долларов. Бесплатно — если едете только на Синайский полуостров (Шарм-эш-Шейх) и не больше чем на 14 дней.Больше экзотики: Таиланд, ОАЭВ Таиланде осенью спадает жара, но до конца октября — сезон дождей, поэтому цены невысокие. Многие отели предоставляют скидки и спецпредложения.Самая комфортная погода — с ноября по февраль, температура воздуха и воды в среднем 30 градусов.Виза не нужна для поездки на 30 дней. И власти страны хотят увеличить срок до трех месяцев.В ОАЭ высокий сезон — октябрь, ноябрь и декабрь. Воздух — до 30 градусов, вода — 27. Визу оформляют в аэропорту бесплатно — на 90 дней."Пакетный тур на семь ночей в "четыре звезды" — от 900 долларов с человека, включая перелет, трансфер, страховку", — уточнили в пресс-службе компании "Русский Экспресс".Другие варианты на бархатный сезон: Бали, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Маврикий."Четыре звезды" с завтраками — от 100 тысяч рублей с человека в зависимости от направления.
https://ria.ru/20230826/turbaza-1892266629.html
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актуальное - туризм, интурист, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, туризм, достопримечательности, отдых в россии, таиланд, египет, шарм-эш-шейх, мальдивы, шри-ланка, сейшельские острова, оаэ
Туризм, Актуальное - Туризм, Интурист, куда поехать в выходные, куда поехать, Отдых на море, Туризм, Достопримечательности, отдых в России, Таиланд, Египет, Шарм-эш-Шейх, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшельские острова, ОАЭ

Бархатный сезон: куда поехать по России и за границу и сколько это стоит

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на пляже в Сочи
Люди фотографируются на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. Синоптики говорят, что бархатный сезон продлится до середины октября. На пляжах не так многолюдно, нет жары, а вода в море еще теплая, на рынках больше фруктов. О том, на какие курорты поехать в долгожданный отпуск и во сколько это обойдется, — в материале РИА Новости.

Каспийское море в Дагестане

Пляжный отдых в республике развивают с 2022-го. До этого сюда приезжали любители гор, этнического туризма и кавказской кухни.
«

"Спрос на бархатный сезон на Каспий у нас на 35 процентов больше, чем год назад. Популярны комбинированные туры "экскурсии плюс отдых на море" и эногастрономические — с посещением ресторанов национальной кухни и виноделен", — сообщила PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Вдоль побережья много туристических зон: есть муниципальные, есть частные — при базах отдыха и санаториях. И конечно, дикие пляжи. В основном — песчано-ракушечные. Купальный сезон — до конца сентября.
© РИА Новости / Анастасия МержановаЦентральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 4
© iStock.com / znmПляж в Дербенте
Пляж в Дербенте
Пляж в Дербенте
© iStock.com / znm
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

Экраноплан Лунь под Дербентом

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия МержановаЦентральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
4 из 4
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 4
Пляж в Дербенте
© iStock.com / znm
2 из 4

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 4
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
4 из 4
Пляж Избербаша любят за пологий вход в воду. "Бриз" считается лучшим в Дербенте. Лежаки и зонтики бесплатные, а вот туалет придется искать в кафе и магазинах. Набережную и ротонду недавно реконструировали, там приятно погулять. Как и по самому Дербенту — древнейшему и красивейшему городу Северного Кавказа.
На окраине Махачкалы — платный "Джамми" (500-600 рублей с человека за день). Модный пляж в Каспийске — "Лагуна", тут можно арендовать беседку с мангалом.
Еще одно преимущество Дагестана в сентябре — отсутствие в воде водорослей. Цветение заканчивается в конце августа.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Городской пляж в Махачкале

Городской пляж в Махачкале

Городской пляж в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
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1 из 3
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Городской пляж в Махачкале

Городской пляж в Махачкале

Городской пляж в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
3 из 3

Городской пляж в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Городской пляж в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
3 из 3
В республике пляжный отдых отлично совмещается с экскурсионным. Среди главных достопримечательностей — Сулакский каньон, один из самых глубоких в мире (1920 метров). По реке Сулак катают на катере.
Бархан Сарыкум (в переводе с тюркского — "желтые пески") — один из высочайших в мире. А ведь до пустынь Средней Азии — сотни километров.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Фотосессия в восточных костюмах на песчаном бархане Сарыкум

Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты республики Дагестан Амрина Абдурахманова, председатель правления Гильдии дизайнеров республики Дагестан Мунажат Гасанова и начальник музея истории МВД республики Дагестан Патимат Расулова в восточных костюмах на песчаном бархане Сарыкум

Фотосессия в восточных костюмах на песчаном бархане Сарыкум

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 4
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане

Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане

Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 4
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Сулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан

Сулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан

Сулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан

© РИА Новости / Владимир Песня
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3 из 4
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Сулакский каньон в Дагестане

Сулакский каньон в Дагестане

Сулакский каньон в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня
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4 из 4

Фотосессия в восточных костюмах на песчаном бархане Сарыкум

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 4

Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 4

Сулакский каньон — жемчужина Республики Дагестан

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
3 из 4

Сулакский каньон в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
4 из 4
В Дагестане преобладают небольшие частные отели "две/три звезды". "Четверки" — редкость. Один из самых популярных — "Адмирал" в Махачкале. В сентябре на двоих с завтраками — три тысяч рублей в сутки.
Добраться легко. Есть прямые авиарейсы до Махачкалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Минеральных Вод и других городов. Поезда — из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Из столицы также можно доехать до Дербента.
База отдыха Казачий берег - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Названы самые популярные курорты для отдыха на турбазах
26 августа, 02:15

Самая бюджетная — Абхазия

По популярности почти не уступает российским курортам, хотя нужно пересекать границу. Дорога простая. Самолетом до Сочи, а дальше около 40 минут на такси или по железной дороге. На поезде можно и напрямую: из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Мурманска.
© iStock.com / ABGlavinЛодка в заливе Черного моря в Абхазии
Лодка в заливе Черного моря в Абхазии
Лодка в заливе Черного моря в Абхазии
© iStock.com / ABGlavin
1 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваНабережная Гагры
Набережная Гагры
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваЭкскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваЧерные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
Черные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
Черные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Лодка в заливе Черного моря в Абхазии
© iStock.com / ABGlavin
1 из 4
Набережная Гагры
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
Экскурсионный кораблик на пляже Лдзаа
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
Черные лебеди в лебедином парке в Новом Афоне
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 4
Не нужны загранпаспорта, визы и валюта — рубли принимают везде. Языкового барьера тоже нет.
Цены в сентябре значительно снижаются. Недельный тур на двоих в "три звезды" с завтраками — 35-40 тысяч рублей.
Что касается частного сектора, то по сравнению с августом — почти в два раза дешевле. Средний тариф за комнату в гостевом доме в пик сезона — шесть тысяч рублей в сутки, а в сентябре — 3500 и меньше. Чем ближе к октябрю, тем сговорчивее хозяева — торгуйтесь.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаРынок в Абхазии
Рынок в Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Рынок в Абхазии
В октябре начинается сезон хурмы и фейхоа, к середине месяца уже созревают знаменитые мандарины. Также большой спрос на фундук. А специи, аджику, чай, лавровый лист продают круглый год.
Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум, Гудаута — курорты, хорошо известные с советских времен. Главные достопримечательности — озеро Рица и Новоафонский монастырь.
Термальный курорт Кындыг — круглогодичный.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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1 из 3
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Пляж в Пицунде

Флаг Абхазии в Пицунде

Пляж в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
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2 из 3
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Пицунде

Отдых туристов в Абхазии

Отдыхающие на пляже в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
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3 из 3

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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1 из 3

Пляж в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
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2 из 3

Отдыхающие на пляже в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
3 из 3
Пляжи в основном галечные, но есть и песчаные. Например, в районе села Лдзаа "Капитан Блэк" — благоустроенный, есть бар. Рядом, в реликтовой сосновой роще, — галечный.
В конце сентября кафе уже закрываются. Но остаются традиционные апацхи (с очагом и национальной кухней) и столовые при отелях.
Туристка в Рицинском реликтовом национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Просто сэрвис такой". Как сэкономить в Абхазии, не испортив себе отдых
27 июля, 08:00

Краснодарский край — всегда хорошая идея

"Сочи постоянно пользуется спросом благодаря широчайшим возможностям авиаперевозки. У нас есть путевки на этот курорт из 60 городов России", — говорит Дарья Домостроева.
«

Несмотря на закрытие аэропортов в Анапе и Геленджике, спада продаж на эти направления нет. "Туристы добираются поездами, автобусами и на личном транспорте. Многие отправляются туда ради песчаных пляжей, которые не может предложить Сочи", — отмечает эксперт.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Люди гуляют на пляже в Сочи

Люди гуляют на пляже в Сочи

Люди гуляют на пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Сочи

Отдыхающие на пляже в Сочи

Отдыхающие на пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

На пляже в Сочи

Отдыхающие на пляже в Сочи

На пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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3 из 3

Люди гуляют на пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 3

Отдыхающие на пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 3

На пляже в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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3 из 3
Путешественники любят ездить в горы в Красную Поляну, гулять в Олимпийском парке, популярен скай-парк, перечисляют в пресс-службе компании Fun&Sun.
© iStock.com / LilkinОзеро Абрау-Дюрсо
Озеро Абрау-Дюрсо
Озеро Абрау-Дюрсо
© iStock.com / Lilkin
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ретроавтобус Setra едет по улице в селе Абрау-Дюрсо

Ретро-автобус Setra едет по улице в селе Абрау-Дюрсо

Ретроавтобус Setra едет по улице в селе Абрау-Дюрсо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 3
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие возле фонтана из винных бутылок в Абрау-Дюрсо

Отдыхающие возле фонтана из винных бутылок в Абрау-Дюрсо

Отдыхающие возле фонтана из винных бутылок в Абрау-Дюрсо

© РИА Новости / Максим Блинов
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Озеро Абрау-Дюрсо
© iStock.com / Lilkin
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Ретроавтобус Setra едет по улице в селе Абрау-Дюрсо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие возле фонтана из винных бутылок в Абрау-Дюрсо

© РИА Новости / Максим Блинов
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В Абрау-Дюрсо — экскурсии на винный завод, прогулки по озеру на яхтах, ретролодках и трамвайчике, сапах, каяках. А под Анапой есть винная деревня — там дегустации, сувениры.
"Недельный тур на двоих в отель "пять звезд" в Краснодарский край с середины сентября — от 70 тысяч рублей", — уточняют в "Слетать.ру".
Люди катаются на банане в Геленджике - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Город в идеальной бухте. Лучшие пляжи, рестораны и винодельни Геленджика
4 июля, 08:00

Турция чуть подешевела

"В этом году зарубежный топ-10 изменился: список пополнили традиционно зимние Египет, ОАЭ, Таиланд. А Греция, Черногория, Кипр, Испания и Италия исчезли", — говорят в "Интуристе".
Турция лидирует: 40,3 процента, по информации пресс-службы компании "Слетать.ру". Недельный тур на двоих в "пять звезд" по системе "все включено" — от 100 тысяч рублей.
© iStock.com / Iurii KonovalПляж в Кемере, Турция
Пляж в Кемере, Турция
Пляж в Кемере, Турция
© iStock.com / Iurii Konoval
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© Fotolia / moewe schnappschussОтдых в турецком городе Кемер
Отдых в турецком городе Кемер
Отдых в турецком городе Кемер
© Fotolia / moewe schnappschuss
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© Фото : Екатерина МироноваТипичный пляж Аланьи
Типичный пляж Аланьи
Типичный пляж Аланьи
© Фото : Екатерина Миронова
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© iStock.com / mgstudyoПляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
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Пляж в Кемере, Турция
© iStock.com / Iurii Konoval
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Отдых в турецком городе Кемер
© Fotolia / moewe schnappschuss
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Типичный пляж Аланьи
© Фото : Екатерина Миронова
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Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
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Дешевле Анталийское побережье, особенно в районе Кемера и Аланьи. Там пляжи песчано-галечные, иногда без специальной обуви не обойтись. Песчаные — в районе Сиде, но и туры туда дороже в среднем на 10-15 тысяч.
© iStock.com / KenanOlgunТуристка смотрит на ковры в магазине в Турции
Туристка смотрит на ковры в магазине в Турции - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / KenanOlgun
Туристка смотрит на ковры в магазине в Турции
В Турцию регулярные и чартерные рейсы — из 23 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород. В первую очередь — в Стамбул и Анталью.
До конца октября есть рейсы до Бодрума, Даламана и Измира. В пакеты туроператоров перелет включен. Для самостоятельных путешественников — в среднем 27 тысяч рублей.
Одно из важных преимуществ направления — виза не нужна. Находиться в стране можно 60 дней.
Девушка на пляже Капутас в Каше, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции
3 июля, 08:00

Сказочное море Египта

Пляжи песчаные, но много рифов, поэтому входить в воду нужно осторожно. Лучше всего — с понтонов. Зато погружаетесь сразу в сказочный мир кораллов и разноцветных рыбок.
Традиционные достопримечательности — пирамиды Гизы, селение Саккара, где находится старейший некрополь Египта, Долина Царей в Луксоре, монастырь Святой Екатерины, гора Синай.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Аквалангист в Красном море на территории национального парка "Рас-Мохаммед" в Египте

Зарубежные страны: Египет

Аквалангист в Красном море на территории национального парка "Рас-Мохаммед" в Египте

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк

Местные жители стоят у пирамид в Гизе

Пирамиды Гизы

Местные жители стоят у пирамид в Гизе

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© iStock.com / boygovideo

Гора Синай в Египте

Гора Синай в Египте

Гора Синай в Египте

© iStock.com / boygovideo
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Аквалангист в Красном море на территории национального парка "Рас-Мохаммед" в Египте

© РИА Новости / Антон Денисов
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1 из 3

Местные жители стоят у пирамид в Гизе

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Гора Синай в Египте

© iStock.com / boygovideo
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Национальный парк "Рас-Мохаммед" — рай для дайверов. Есть также разнообразные водные развлечения и дельфинарий.
Любителям восточных базаров понравится рынок "Хан эль-Халили" в Каире. Торг там обязателен!
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Магазины с одеждой на улице Шарм-эш-Шейха

Магазины с одеждой на улице Шарм-эль-Шейха

Магазины с одеждой на улице Шарм-эш-Шейха

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Пляжи около Старого города в Шарм-эш-Шейхе

Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе

Пляжи около Старого города в Шарм-эш-Шейхе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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2 из 3
© iStock.com / OlyaSolodenko

Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет

Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет

Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет

© iStock.com / OlyaSolodenko
3 из 3

Магазины с одеждой на улице Шарм-эш-Шейха

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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1 из 3

Пляжи около Старого города в Шарм-эш-Шейхе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет

© iStock.com / OlyaSolodenko
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Прямые рейсы до Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других городов. Недельный тур на двоих в "пять звезд" по системе "все включено" — от 120 тысяч рублей.
Визу можно оформить заранее или же по прилете в аэропорту. Однократная на месяц — 25 долларов. Бесплатно — если едете только на Синайский полуостров (Шарм-эш-Шейх) и не больше чем на 14 дней.
Девушка идет кататься на серфе, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Недорого — в Шри-Ланку: прямые рейсы и лето круглый год
3 августа, 08:00

Больше экзотики: Таиланд, ОАЭ

В Таиланде осенью спадает жара, но до конца октября — сезон дождей, поэтому цены невысокие. Многие отели предоставляют скидки и спецпредложения.
Самая комфортная погода — с ноября по февраль, температура воздуха и воды в среднем 30 градусов.
© iStock.com / Natalia KokhanovaПляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
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© iStock.com / Natalia KokhanovaТуристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
2 из 3
© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
© iStock.com / chokja
3 из 3
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
1 из 3
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
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Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
© iStock.com / chokja
3 из 3
Виза не нужна для поездки на 30 дней. И власти страны хотят увеличить срок до трех месяцев.
В ОАЭ высокий сезон — октябрь, ноябрь и декабрь. Воздух — до 30 градусов, вода — 27. Визу оформляют в аэропорту бесплатно — на 90 дней.
© iStock.com / CanY71Пляж Джумейра-Бич в Дубае
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
© iStock.com / CanY71
1 из 3
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 3
Пляж Джумейра-Бич в Дубае
© iStock.com / CanY71
1 из 3

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
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На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Пакетный тур на семь ночей в "четыре звезды" — от 900 долларов с человека, включая перелет, трансфер, страховку", — уточнили в пресс-службе компании "Русский Экспресс".
Другие варианты на бархатный сезон: Бали, Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, Маврикий.
"Четыре звезды" с завтраками — от 100 тысяч рублей с человека в зависимости от направления.
Девушка на пляже в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Страна огней, где ждут гостей: что туристам нужно знать об Азербайджане
25 августа, 08:00
 
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