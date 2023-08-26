Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян
Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней
© iStock.com / aogreatkimПляж на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / aogreatkim
Пляж на острове Пхукет, Таиланд. Архивное фото
БАНГКОК, 26 авг – РИА Новости. Новое правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней, заявил в субботу вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в своем выступлении на встрече с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга на юге страны.
Репортаж мероприятия транслировал в вечернем выпуске новостей таиландский правительственный телеканал NBT.
"Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете и сегодня здесь, в Пханга", - сказал премьер.
"Мне говорили также, что, например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде (по безвизовому въезду – ред.) не 30, а 90 дней", - заявил он.
"Мы также будем стараться облегчить визовой режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например, для Казахстана", - добавил Тхависин.
Безвизовой въезд россиян в Таиланд на 30 суток является результатом договоренностей между Таиландом и Россией о взаимном предоставлении безвизового въезда гражданам двух стран. В настоящее время россияне имеют право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, и такой же порядок действует для пребывания граждан Таиланда в России.
Сеттха Тхависин был избран премьер-министром Таиланда 22 августа парламентским голосованием и в тот же день утвержден в должности королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Х). В настоящее время он формирует новое правительство страны.