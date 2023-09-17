https://ria.ru/20230917/ucheniya-1896759504.html
Польша проведет учения с использованием новой техники у границы с Россией
Польша проведет учения с использованием новой техники у границы с Россией - РИА Новости, 17.09.2023
Польша проведет учения с использованием новой техники у границы с Россией
Министерство национальной обороны Польши проведет в воскресенье у границы с Россией учения "Осенний огонь" с использованием купленной у США и Южной Кореи... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T00:19
2023-09-17T00:19
2023-09-17T01:35
польша
южная корея
россия
юн сок ель
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ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши проведет в воскресенье у границы с Россией учения "Осенний огонь" с использованием купленной у США и Южной Кореи военной техники, сообщается на сайте польского правительства.Маневры, на которые приглашаются все желающие, проводятся на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 километрах от границы с Калининградской областью."Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя", - сообщили власти. Всего в ходе учений будут задействованы 70 единиц техники, включая танки, самолеты, РСЗО и другую артиллерию.На полигоне задействуют американские танки Abrams и новые корейские K2, системы HIMARS и HIBNERYT, противоракетный комплекс POPRAD, САУ KRAB, K9, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, специальные роботы LRR i Talon, беспилотники FlyEye.В учениях примут участие около тысячи солдат, которые будут атаковать и обороняться в соответствии со сценарием маневров.Южная Корея заключила в прошлом году крупнейшее для себя пакетное соглашение с Польшей на сумму свыше 20 триллионов вон (свыше 15 миллиардов долларов) о поставке тысячи танков К-2, 180 из которых Варшава получит до конца 2025 года, 672 самоходных артиллерийских установок (САУ) К-9, 212 из которых доставят до конца 2026 года, а также 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo и 48 легких истребителей FA-50.Двенадцать самолетов Польша получит до конца 2023 года, а затем еще 36, обладающих улучшенными характеристиками, со второй половины 2025 до конца 2028 года.Сообщалось также, что Варшава взяла у Сеула многомиллиардные кредиты, причем запрошенные суммы превышают кредитные лимиты Польши в соответствующих южнокорейских банках.В июле этого года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам своего визита в Польшу заявил, что обсудил план дополнительной закупки Варшавой южнокорейского оружия.
https://ria.ru/20230911/rossiya-1895498983.html
https://ria.ru/20230916/rusofobiya-1896736992.html
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польша, южная корея, россия, юн сок ель
Польша, Южная Корея, Россия, Юн Сок Ель
Польша проведет учения с использованием новой техники у границы с Россией
Польша проведет учения с использованием новых танков K2 у границы с Россией
ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости.
Министерство национальной обороны Польши проведет в воскресенье у границы с Россией учения "Осенний огонь" с использованием купленной у США и Южной Кореи военной техники, сообщается на сайте
польского правительства.
Маневры, на которые приглашаются все желающие, проводятся на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 километрах от границы с Калининградской областью
.
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"Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя", - сообщили власти. Всего в ходе учений будут задействованы 70 единиц техники, включая танки, самолеты, РСЗО и другую артиллерию.
На полигоне задействуют американские танки Abrams и новые корейские K2, системы HIMARS и HIBNERYT, противоракетный комплекс POPRAD, САУ KRAB, K9, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, специальные роботы LRR i Talon, беспилотники FlyEye.
В учениях примут участие около тысячи солдат, которые будут атаковать и обороняться в соответствии со сценарием маневров.
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Южная Корея заключила в прошлом году крупнейшее для себя пакетное соглашение с Польшей на сумму свыше 20 триллионов вон (свыше 15 миллиардов долларов) о поставке тысячи танков К-2, 180 из которых Варшава получит до конца 2025 года, 672 самоходных артиллерийских установок (САУ) К-9, 212 из которых доставят до конца 2026 года, а также 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo и 48 легких истребителей FA-50.
Двенадцать самолетов Польша получит до конца 2023 года, а затем еще 36, обладающих улучшенными характеристиками, со второй половины 2025 до конца 2028 года.
Сообщалось также, что Варшава взяла у Сеула
многомиллиардные кредиты, причем запрошенные суммы превышают кредитные лимиты Польши в соответствующих южнокорейских банках.
В июле этого года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
по итогам своего визита в Польшу заявил, что обсудил план дополнительной закупки Варшавой южнокорейского оружия.
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