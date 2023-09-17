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Ким Чен Ын посетил предприятие пищевого сырья в Приморье

Ким Чен Ын посетил предприятие пищевого сырья в Приморье - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын посетил предприятие пищевого сырья в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству пищевого сырья "Арника" в Надежинском районе Приморья, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:35

2023-09-17T10:35

2023-09-17T10:35

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дальний восток

азия

ким чен ын

сергей шойгу

александр козлов (глава минприроды)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству пищевого сырья "Арника" в Надежинском районе Приморья, передаёт корреспондент РИА Новости. На предприятии его встретило руководство компании. Лидеру КНДР показали образцы продукции и провели к лаборатории, где разрабатываются компоненты, он понаблюдал за работой через стекло. Научно-производственная группа компаний "Арника" — одна из крупнейших на Дальнем Востоке на рынке поставок кормового и пищевого сырья, добавок, оборудования, расходных материалов и ингредиентов для различных отраслей пищевой промышленности, действующая на рынке с 1993 года. Осуществляет регулярные прямые поставки из стран Азии. Компания является резидентом ТОР "Надеждинская". Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа. В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер Северной Кореи посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Там он пообщался с северокорейскими студентами вуза. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и осмотрел его экспозиции.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html

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Варвара Скокшина

россия, дальний восток, азия, ким чен ын, сергей шойгу, александр козлов (глава минприроды), воздушно-космические силы россии, мариинский театр, дальневосточный федеральный университет, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-160м, экономика