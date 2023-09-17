https://ria.ru/20230917/shapka-ushanka-1896865650.html

Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына

Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.09.2023

Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал в эфире "Соловьев Live", что размер... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:53

2023-09-17T22:53

2023-09-17T23:52

россия

пхеньян

дальний восток

александр мацегора

владимир путин

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал в эфире "Соловьев Live", что размер шапки-ушанки в подарок северокорейскому лидеру подбирали с помощью фотографии. "Тут такая интересная история — мы получили указание в посольстве узнать размер головного убора. Ну, честно говоря, это миссия абсолютно невыполнимая. Спросить у кого бы то ни было в КНДР, в Пхеньяне: "Скажите, пожалуйста, какой размер головы у руководителя государства?" — ну это немыслимо, просто невозможно", — отметил дипломат."Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила — "чуть-чуть, может быть, поменьше". И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала", — заявил посол.Мацегора отметил, что шапка-ушанка Ким Чен Ыну оказалась "очень к лицу". "Еще важно, что это подарок от души. И это товарищу Ким Чен Ыну понравилось", — считает российский дипломат.Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой лидер Северной Кореи в шапке-ушанке, улыбаясь, пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, их встреча прошла в субботу.

https://ria.ru/20230914/podarki-1896321173.html

https://ria.ru/20230917/obed-1896801162.html

россия

пхеньян

дальний восток

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пхеньян, дальний восток, александр мацегора, владимир путин, кндр (северная корея)