Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына
Посол России: размер шапки-ушанки в подарок Ким Чен Ыну подбирали по фотографии
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения базы ТОФ
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения базы ТОФ
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал в эфире "Соловьев Live", что размер шапки-ушанки в подарок северокорейскому лидеру подбирали с помощью фотографии.
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"Тут такая интересная история — мы получили указание в посольстве узнать размер головного убора. Ну, честно говоря, это миссия абсолютно невыполнимая. Спросить у кого бы то ни было в КНДР, в Пхеньяне: "Скажите, пожалуйста, какой размер головы у руководителя государства?" — ну это немыслимо, просто невозможно", — отметил дипломат.
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"Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила — "чуть-чуть, может быть, поменьше". И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала", — заявил посол.
Мацегора отметил, что шапка-ушанка Ким Чен Ыну оказалась "очень к лицу".
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"Еще важно, что это подарок от души. И это товарищу Ким Чен Ыну понравилось", — считает российский дипломат.
Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой лидер Северной Кореи в шапке-ушанке, улыбаясь, пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, их встреча прошла в субботу.