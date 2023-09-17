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Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.09.2023
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22:53 17.09.2023 (обновлено: 23:52 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/shapka-ushanka-1896865650.html
Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына
Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына - РИА Новости, 17.09.2023
Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал в эфире "Соловьев Live", что размер... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:53
2023-09-17T23:52
россия
пхеньян
дальний восток
александр мацегора
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал в эфире "Соловьев Live", что размер шапки-ушанки в подарок северокорейскому лидеру подбирали с помощью фотографии. &quot;Тут такая интересная история — мы получили указание в посольстве узнать размер головного убора. Ну, честно говоря, это миссия абсолютно невыполнимая. Спросить у кого бы то ни было в КНДР, в Пхеньяне: &quot;Скажите, пожалуйста, какой размер головы у руководителя государства?&quot; — ну это немыслимо, просто невозможно&quot;, — отметил дипломат.&quot;Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила — &quot;чуть-чуть, может быть, поменьше&quot;. И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала&quot;, — заявил посол.Мацегора отметил, что шапка-ушанка Ким Чен Ыну оказалась "очень к лицу". &quot;Еще важно, что это подарок от души. И это товарищу Ким Чен Ыну понравилось&quot;, — считает российский дипломат.Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой лидер Северной Кореи в шапке-ушанке, улыбаясь, пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, их встреча прошла в субботу.
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россия, пхеньян, дальний восток, александр мацегора, владимир путин, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Александр Мацегора, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Посол России рассказал, как подбирали ушанку для Ким Чен Ына

Посол России: размер шапки-ушанки в подарок Ким Чен Ыну подбирали по фотографии

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения базы ТОФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения базы ТОФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения базы ТОФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, сопровождавший лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, рассказал в эфире "Соловьев Live", что размер шапки-ушанки в подарок северокорейскому лидеру подбирали с помощью фотографии.
«

"Тут такая интересная история — мы получили указание в посольстве узнать размер головного убора. Ну, честно говоря, это миссия абсолютно невыполнимая. Спросить у кого бы то ни было в КНДР, в Пхеньяне: "Скажите, пожалуйста, какой размер головы у руководителя государства?" — ну это немыслимо, просто невозможно", — отметил дипломат.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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«

"Поэтому, вы знаете, у меня очень большая голова, и одна из наших дипломатов сравнила на одной из фотографий, где я был рядом с товарищем Ким Чен Ыном, она сравнила — "чуть-чуть, может быть, поменьше". И определила размер головы. Меньше, чем у меня. И она угадала", — заявил посол.

Мацегора отметил, что шапка-ушанка Ким Чен Ыну оказалась "очень к лицу".
«

"Еще важно, что это подарок от души. И это товарищу Ким Чен Ыну понравилось", — считает российский дипломат.

Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографию, на которой лидер Северной Кореи в шапке-ушанке, улыбаясь, пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, их встреча прошла в субботу.
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РоссияПхеньянДальний ВостокАлександр МацегораВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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