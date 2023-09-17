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Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде - РИА Новости, 17.09.2023
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11:38 17.09.2023 (обновлено: 14:14 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/dogovor-1896793656.html
Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде
Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде - РИА Новости, 17.09.2023
Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде
Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде, сообщил премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:38
2023-09-17T14:14
в мире
армения
никол пашинян
азербайджан
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ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде, сообщил премьер-министр Никол Пашинян. "К сожалению, нет", — ответил политик на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что мирная повестка — приоритет для Армении и Ереван хочет как можно скорее — например, до конца нынешнего года или начала будущего года — подписать мирный договор. "Мы продолжим интенсивные переговоры и достигнем решения проблемы", — сказал Пашинян.Как объяснил премьер, на процесс негативно влияет кризис в Карабахе из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией. Пашинян также подчеркнул, что обязан считать возможным подписание договора до конца года, так как взял на себя соответствующее политическое обязательство. Кроме того, политик прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Турции и России. Пашинян отметил, что есть разные предложения и он не хочет выделять именно это. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в Лачинском коридоре. В Ереване расценили это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230909/deeskalatsiya-1895159019.html
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в мире, армения, никол пашинян, азербайджан
В мире, Армения, Никол Пашинян, Азербайджан
Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде

Пашинян: Ереван и Баку не подпишут мирный договор на саммите в Гранаде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
«
"К сожалению, нет", — ответил политик на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что мирная повестка — приоритет для Армении и Ереван хочет как можно скорее — например, до конца нынешнего года или начала будущего года — подписать мирный договор.
"Мы продолжим интенсивные переговоры и достигнем решения проблемы", — сказал Пашинян.
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Как объяснил премьер, на процесс негативно влияет кризис в Карабахе из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией.
Пашинян также подчеркнул, что обязан считать возможным подписание договора до конца года, так как взял на себя соответствующее политическое обязательство.
Кроме того, политик прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Турции и России. Пашинян отметил, что есть разные предложения и он не хочет выделять именно это.
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в Лачинском коридоре. В Ереване расценили это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
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