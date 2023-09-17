Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не подпишут договор на саммите в Гранаде
Пашинян: Ереван и Баку не подпишут мирный договор на саммите в Гранаде
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Армения и Азербайджан не подпишут мирный договор на саммите Европейского политического сообщества в октябре в Гранаде, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
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"К сожалению, нет", — ответил политик на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что мирная повестка — приоритет для Армении и Ереван хочет как можно скорее — например, до конца нынешнего года или начала будущего года — подписать мирный договор.
"Мы продолжим интенсивные переговоры и достигнем решения проблемы", — сказал Пашинян.
Как объяснил премьер, на процесс негативно влияет кризис в Карабахе из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией.
Пашинян также подчеркнул, что обязан считать возможным подписание договора до конца года, так как взял на себя соответствующее политическое обязательство.
Кроме того, политик прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Турции и России. Пашинян отметил, что есть разные предложения и он не хочет выделять именно это.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в Лачинском коридоре. В Ереване расценили это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.