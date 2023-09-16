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Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле - РИА Новости, 16.09.2023
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19:22 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/peskov-1896736422.html
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле - РИА Новости, 16.09.2023
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле
В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:22
2023-09-16T19:22
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
грипп
орви
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей. В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "В Кремле пока новых ограничений нет. Ждём рекомендации врачей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Роспотребнадзоре РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.
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общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, грипп, орви, коронавирусы
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Грипп, ОРВИ, Коронавирусы
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле

Песков о возможности введения в Кремле масочного режима: пока ограничений нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей.
В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим.
«
"В Кремле пока новых ограничений нет. Ждём рекомендации врачей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Роспотребнадзоре РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииГриппОРВИКоронавирусы
 
 
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