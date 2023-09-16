https://ria.ru/20230916/peskov-1896736422.html
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле - РИА Новости, 16.09.2023
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле
В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:22
2023-09-16T19:22
2023-09-16T19:22
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
грипп
орви
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей. В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "В Кремле пока новых ограничений нет. Ждём рекомендации врачей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Роспотребнадзоре РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.
https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, грипп, орви, коронавирусы
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Грипп, ОРВИ, Коронавирусы
Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле
Песков о возможности введения в Кремле масочного режима: пока ограничений нет