https://ria.ru/20230916/peskov-1896736422.html

Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле

Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле - РИА Новости, 16.09.2023

Песков оценил вероятность введения масочного режима в Кремле

В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:22

2023-09-16T19:22

2023-09-16T19:22

общество

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

грипп

орви

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, ждут рекомендации врачей. В доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. "В Кремле пока новых ограничений нет. Ждём рекомендации врачей", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Роспотребнадзоре РИА Новости сообщили, что вводить масочный режим в РФ не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения.

https://ria.ru/20230916/maski-1896728885.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, грипп, орви, коронавирусы