https://ria.ru/20230916/obstanovka-1896740468.html
В России эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня стабильная
В России эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня стабильная - РИА Новости, 16.09.2023
В России эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня стабильная
Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня в России стабильная, несмотря на определенный рост заболеваемости, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:05
2023-09-16T20:05
2023-09-16T20:05
общество
алексей кузнецов
россия
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня в России стабильная, несмотря на определенный рост заболеваемости, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Несмотря на определённый рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная",- сказал Кузнецов журналистам. Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет. В Кремле на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима заявили, что пока новых ограничений нет, там ждут рекомендации врачей.
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общество, алексей кузнецов, россия, здоровье - общество, анна попова
Общество, Алексей Кузнецов, Россия, Здоровье - Общество, Анна Попова
В России эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня стабильная
Минздрав: эпидемиологическая обстановка по ОРВИ в России на сегодня стабильная