https://ria.ru/20230916/obeschaniya-1896700635.html

Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО

Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО - РИА Новости, 16.09.2023

Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются, решение останется за... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:36

2023-09-16T14:36

2023-09-16T15:17

в мире

швеция

реджеп тайип эрдоган

нато

f-16

турция

сша

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg

СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются, решение останется за парламентом Турции. "Запад то и дело говорит: Швеция, Швеция, Швеция. Мы говорим, что пока наш парламент не вынесет решение, мы не можем сказать "да" или "нет" (членству Швеции в НАТО – ред.). Прежде всего, Швеция должна выполнить обязательства. Выполняют ли они их (обязательства - ред.)? Нам говорит, что они подготовили закон. Но принимать закон недостаточно, надо его применять… Террористические акции на улицах Стокгольма продолжаются. Данные нам обещания не сдержаны. Какую позицию займет мой парламент, пусть следят. Они (США - ред.) говорят, что по вопросу F-16 решение за Конгрессом. У меня тоже есть свой конгресс – парламент. Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос (о членстве Швеции в НАТО - ред.) на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20230915/stoltenberg-1896582034.html

швеция

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато, f-16, турция, сша, йенс столтенберг, генеральная ассамблея оон, евросоюз