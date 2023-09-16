Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 16.09.2023 (обновлено: 15:17 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/obeschaniya-1896700635.html
Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО
Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО - РИА Новости, 16.09.2023
Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются, решение останется за... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:36
2023-09-16T15:17
в мире
швеция
реджеп тайип эрдоган
нато
f-16
турция
сша
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg
СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются, решение останется за парламентом Турции. "Запад то и дело говорит: Швеция, Швеция, Швеция. Мы говорим, что пока наш парламент не вынесет решение, мы не можем сказать "да" или "нет" (членству Швеции в НАТО – ред.). Прежде всего, Швеция должна выполнить обязательства. Выполняют ли они их (обязательства - ред.)? Нам говорит, что они подготовили закон. Но принимать закон недостаточно, надо его применять… Террористические акции на улицах Стокгольма продолжаются. Данные нам обещания не сдержаны. Какую позицию займет мой парламент, пусть следят. Они (США - ред.) говорят, что по вопросу F-16 решение за Конгрессом. У меня тоже есть свой конгресс – парламент. Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос (о членстве Швеции в НАТО - ред.) на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20230915/stoltenberg-1896582034.html
швеция
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea44c10563a32bdb95fe3f410e5d0e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато, f-16, турция, сша, йенс столтенберг, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, F-16, Турция, США, Йенс Столтенберг, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО

Эрдоган: Швеция пока не выполнила обещания, данные Турции по членству в НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются, решение останется за парламентом Турции.
«
"Запад то и дело говорит: Швеция, Швеция, Швеция. Мы говорим, что пока наш парламент не вынесет решение, мы не можем сказать "да" или "нет" (членству Швеции в НАТО – ред.). Прежде всего, Швеция должна выполнить обязательства. Выполняют ли они их (обязательства - ред.)? Нам говорит, что они подготовили закон. Но принимать закон недостаточно, надо его применять… Террористические акции на улицах Стокгольма продолжаются. Данные нам обещания не сдержаны. Какую позицию займет мой парламент, пусть следят. Они (США - ред.) говорят, что по вопросу F-16 решение за Конгрессом. У меня тоже есть свой конгресс – парламент. Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос (о членстве Швеции в НАТО - ред.) на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
НАТО анонсировала визит Столтенберга в США 18-21 сентября
15 сентября, 16:35
 
В миреШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОF-16ТурцияСШАЙенс СтолтенбергГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала