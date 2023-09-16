https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html

Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ

Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ - РИА Новости, 16.09.2023

Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ

Регионам России поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас медикаментов, сообщил помощник министра... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:53

2023-09-16T20:53

2023-09-16T20:53

общество

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

михаил мурашко

анна попова

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Регионам России поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас медикаментов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что исходя из эпидситуации в конкретных регионах - в случае роста заболеваемости - регионы могут вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет.

https://ria.ru/20230916/obstanovka-1896740468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, анна попова