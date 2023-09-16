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Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ - РИА Новости, 16.09.2023
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20:53 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html
Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ
Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ - РИА Новости, 16.09.2023
Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ
Регионам России поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас медикаментов, сообщил помощник министра... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:53
2023-09-16T20:53
общество
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
михаил мурашко
анна попова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Регионам России поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас медикаментов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что исходя из эпидситуации в конкретных регионах - в случае роста заболеваемости - регионы могут вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет.
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общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Анна Попова
Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ

Минздрав поручил регионам подготовиться к сезону ОРВИ и запастись медикаментами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Регионам России поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас медикаментов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что исходя из эпидситуации в конкретных регионах - в случае роста заболеваемости - регионы могут вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала.
Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет.
Люди в защитных масках на улице
В России эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на сегодня стабильная
Вчера, 20:05
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлексей КузнецовМихаил МурашкоАнна Попова
 
 
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