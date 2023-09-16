Минздрав поручил регионам запастись лекарствами к сезону ОРВИ
Минздрав поручил регионам подготовиться к сезону ОРВИ и запастись медикаментами
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Регионам России поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе сформировать запас медикаментов, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что исходя из эпидситуации в конкретных регионах - в случае роста заболеваемости - регионы могут вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала.
Пресс-служба кабмина проинформировала в субботу РИА Новости, что в Доме правительства в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет.