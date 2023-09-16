Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:48 16.09.2023 (обновлено: 12:26 17.09.2023)
https://ria.ru/20230916/lenoblast-1896798273.html
Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества
Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества - РИА Новости, 17.09.2023
Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества
Создание всех необходимых условий для развития гражданского общества - одна из главных целей, которые ставят перед собой власти Ленинградской области, заявил... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-16T12:48
2023-09-17T12:26
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
александр гуцан
фонд президентских грантов
илья чукалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878376995_0:44:3331:1918_1920x0_80_0_0_1701b009d335f500d54b8be9921d671c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Создание всех необходимых условий для развития гражданского общества - одна из главных целей, которые ставят перед собой власти Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на Гражданском форуме, который в эти дни проходит в Приозерском районе Ленобласти. "Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области — создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие", — приводят в пресс-службе областной администрации слова Дрозденко. Губернатор подчеркнул, что мероприятия, подобные Гражданскому форуму, являются хорошей площадкой для обсуждения общественных инициатив. В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что сейчас у некоммерческого сектора есть уникальная возможность – заниматься тем, во что они по-настоящему верят. Также спикер рассказал участникам форума об условиях президентской поддержки общественных инициатив и оценил грантовую активность НКО из регионов Северо-Западного федерального округа. В этом году, отметили в пресс-службе, форум стал окружным — его поддержал полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. В мероприятии приняли участие около 300 человек — активные члены Команды 47, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, Госдумы России, правительства Ленобласти и администрации Приозерского района. На площадке форума они обсудили дальнейшие пути развития сектора НКО и актуальные меры по поддержке и развитию современного общества.
https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878376995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcac74c64a7ba0b034a44eea80cabd5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, александр гуцан, фонд президентских грантов, илья чукалин
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Александр Гуцан, Фонд президентских грантов, Илья Чукалин

Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Создание всех необходимых условий для развития гражданского общества - одна из главных целей, которые ставят перед собой власти Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на Гражданском форуме, который в эти дни проходит в Приозерском районе Ленобласти.
"Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области — создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие", — приводят в пресс-службе областной администрации слова Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что мероприятия, подобные Гражданскому форуму, являются хорошей площадкой для обсуждения общественных инициатив. В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что сейчас у некоммерческого сектора есть уникальная возможность – заниматься тем, во что они по-настоящему верят. Также спикер рассказал участникам форума об условиях президентской поддержки общественных инициатив и оценил грантовую активность НКО из регионов Северо-Западного федерального округа.
В этом году, отметили в пресс-службе, форум стал окружным — его поддержал полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. В мероприятии приняли участие около 300 человек — активные члены Команды 47, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, Госдумы России, правительства Ленобласти и администрации Приозерского района. На площадке форума они обсудили дальнейшие пути развития сектора НКО и актуальные меры по поддержке и развитию современного общества.
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Первый завод по производству строймодулей начинает работу в Ленобласти
13 сентября, 14:49
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоАлександр ГуцанФонд президентских грантовИлья Чукалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала