https://ria.ru/20230916/lenoblast-1896798273.html

Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества

Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества - РИА Новости, 17.09.2023

Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества

Создание всех необходимых условий для развития гражданского общества - одна из главных целей, которые ставят перед собой власти Ленинградской области, заявил... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-16T12:48

2023-09-16T12:48

2023-09-17T12:26

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

александр гуцан

фонд президентских грантов

илья чукалин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878376995_0:44:3331:1918_1920x0_80_0_0_1701b009d335f500d54b8be9921d671c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Создание всех необходимых условий для развития гражданского общества - одна из главных целей, которые ставят перед собой власти Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на Гражданском форуме, который в эти дни проходит в Приозерском районе Ленобласти. "Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области — создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие", — приводят в пресс-службе областной администрации слова Дрозденко. Губернатор подчеркнул, что мероприятия, подобные Гражданскому форуму, являются хорошей площадкой для обсуждения общественных инициатив. В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что сейчас у некоммерческого сектора есть уникальная возможность – заниматься тем, во что они по-настоящему верят. Также спикер рассказал участникам форума об условиях президентской поддержки общественных инициатив и оценил грантовую активность НКО из регионов Северо-Западного федерального округа. В этом году, отметили в пресс-службе, форум стал окружным — его поддержал полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. В мероприятии приняли участие около 300 человек — активные члены Команды 47, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, Госдумы России, правительства Ленобласти и администрации Приозерского района. На площадке форума они обсудили дальнейшие пути развития сектора НКО и актуальные меры по поддержке и развитию современного общества.

https://ria.ru/20230913/zavod-1896113935.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, александр дрозденко, александр гуцан, фонд президентских грантов, илья чукалин