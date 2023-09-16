Дрозденко: Ленобласть создает условия для развития гражданского общества
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Создание всех необходимых условий для развития гражданского общества - одна из главных целей, которые ставят перед собой власти Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на Гражданском форуме, который в эти дни проходит в Приозерском районе Ленобласти.
"Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области — создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие", — приводят в пресс-службе областной администрации слова Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что мероприятия, подобные Гражданскому форуму, являются хорошей площадкой для обсуждения общественных инициатив. В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что сейчас у некоммерческого сектора есть уникальная возможность – заниматься тем, во что они по-настоящему верят. Также спикер рассказал участникам форума об условиях президентской поддержки общественных инициатив и оценил грантовую активность НКО из регионов Северо-Западного федерального округа.
В этом году, отметили в пресс-службе, форум стал окружным — его поддержал полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. В мероприятии приняли участие около 300 человек — активные члены Команды 47, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, Госдумы России, правительства Ленобласти и администрации Приозерского района. На площадке форума они обсудили дальнейшие пути развития сектора НКО и актуальные меры по поддержке и развитию современного общества.