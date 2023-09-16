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Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись - РИА Новости, 16.09.2023
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14:18 16.09.2023 (обновлено: 20:38 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/erdogan-1896697020.html
Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись - РИА Новости, 16.09.2023
Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись". РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:18
2023-09-16T20:38
в мире
турция
швеция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
евросоюз
нато
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СТАМБУЛ, 16 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись".Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС. — Прим. ред.), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.Эрдоган ранее заявлял, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС. &quot;Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Евросоюз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским союзом могут разойтись&quot;, — сказал Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту в Стамбуле перед вылетом в США на Генассамблею ООН.Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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в мире, турция, швеция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато, генеральная ассамблея оон
В мире, Турция, Швеция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись

Эрдоган допустил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС. — Прим. ред.), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
Эрдоган ранее заявлял, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.
«

"Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Евросоюз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским союзом могут разойтись", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту в Стамбуле перед вылетом в США на Генассамблею ООН.

Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Пушков сообщил о ясном сигнале от Европы для Эрдогана
21 июля, 01:31
 
В миреТурцияШвецияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТОГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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