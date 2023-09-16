Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
Эрдоган допустил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС. — Прим. ред.), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
Эрдоган ранее заявлял, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.
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"Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Евросоюз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским союзом могут разойтись", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту в Стамбуле перед вылетом в США на Генассамблею ООН.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.