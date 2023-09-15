https://ria.ru/20230915/zerno-1896483721.html

Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины

Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 15.09.2023

Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины

Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:40

2023-09-15T11:40

2023-09-15T12:26

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венгрия

в мире

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Запрет истекает сегодня. Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе", — сказал он. Политик напомнил, что власти ЕС "обманули" приграничные с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна якобы для предотвращения голода в странах Африки. Но "голодные африканские дети не увидели ни килограмма из того хлеба", вместо этого сельхозпродукция из постсоветской республики по демпинговым ценам разрушила рынок стран Центральной Европы. В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября. Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции. В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.

https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

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украина, венгрия, в мире, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия