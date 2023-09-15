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Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 15.09.2023
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11:40 15.09.2023 (обновлено: 12:26 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/zerno-1896483721.html
Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины
Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 15.09.2023
Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:40
2023-09-15T12:26
украина
венгрия
в мире
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Запрет истекает сегодня. Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе", — сказал он. Политик напомнил, что власти ЕС "обманули" приграничные с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна якобы для предотвращения голода в странах Африки. Но "голодные африканские дети не увидели ни килограмма из того хлеба", вместо этого сельхозпродукция из постсоветской республики по демпинговым ценам разрушила рынок стран Центральной Европы. В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября. Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции. В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.
https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html
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украина, венгрия, в мире, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Венгрия, В мире, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины

Венгрия, Польша, Румыния и Словакия продлят запрет на ввоз зерна с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Запрет истекает сегодня. Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе", — сказал он.
Румыния - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
12 сентября, 14:56
Политик напомнил, что власти ЕС "обманули" приграничные с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна якобы для предотвращения голода в странах Африки. Но "голодные африканские дети не увидели ни килограмма из того хлеба", вместо этого сельхозпродукция из постсоветской республики по демпинговым ценам разрушила рынок стран Центральной Европы.
В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Гагин прокомментировал запрет Польши на ввоз зерна с Украины
14 сентября, 14:41
 
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