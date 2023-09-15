Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины
Венгрия, Польша, Румыния и Словакия продлят запрет на ввоз зерна с Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, если до полуночи такое решение не примет Брюссель, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Запрет истекает сегодня. Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран — Румыния, Польша, Словакия и Венгрия — сообща продлят запрет на импорт на национальной основе", — сказал он.
Политик напомнил, что власти ЕС "обманули" приграничные с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна якобы для предотвращения голода в странах Африки. Но "голодные африканские дети не увидели ни килограмма из того хлеба", вместо этого сельхозпродукция из постсоветской республики по демпинговым ценам разрушила рынок стран Центральной Европы.
В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне их продлили до 15 сентября.
Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры против поставляемой Киевом сельхозпродукции.
В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и их отменят, как только урегулируют логистические проблемы.