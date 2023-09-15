Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод "Прогресс" в рамках визита в Приморский край
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод "Прогресс" в рамках визита в Приморский край
АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 15 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.
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"Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолётов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура.
Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.
"Ну молодцы… Если стоит комплекс, это же серьезный комплекс, это же не шутки. У нас такой в наших учебных заведениях есть?" - спросил министр у своего заместителя Алексея Криворучко.
Тот ответил, что комплекс есть. Министр пообещал проверить.