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Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс" - РИА Новости, 15.09.2023
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08:14 15.09.2023 (обновлено: 10:15 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/zavod-1896449439.html
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс" - РИА Новости, 15.09.2023
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:14
2023-09-15T10:15
безопасность
приморский край
сергей шойгу
алексей криворучко
ка-52 "аллигатор"
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АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 15 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. "Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолётов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура. Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М. "Ну молодцы… Если стоит комплекс, это же серьезный комплекс, это же не шутки. У нас такой в наших учебных заведениях есть?" - спросил министр у своего заместителя Алексея Криворучко. Тот ответил, что комплекс есть. Министр пообещал проверить.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896092911.html
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безопасность, приморский край, сергей шойгу, алексей криворучко, ка-52 "аллигатор"
Безопасность, Приморский край, Сергей Шойгу, Алексей Криворучко, Ка-52 "Аллигатор"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод "Прогресс" в рамках визита в Приморский край
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод Прогресс в рамках визита в Приморский край - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод "Прогресс" в рамках визита в Приморский край
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АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 15 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.
«
"Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолётов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура.
Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.
"Ну молодцы… Если стоит комплекс, это же серьезный комплекс, это же не шутки. У нас такой в наших учебных заведениях есть?" - спросил министр у своего заместителя Алексея Криворучко.
Тот ответил, что комплекс есть. Министр пообещал проверить.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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БезопасностьПриморский крайСергей ШойгуАлексей КриворучкоКа-52 "Аллигатор"
 
 
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