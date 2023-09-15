https://ria.ru/20230915/zavod-1896449439.html

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс" - РИА Новости, 15.09.2023

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:14

2023-09-15T08:14

2023-09-15T10:15

безопасность

приморский край

сергей шойгу

алексей криворучко

ка-52 "аллигатор"

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АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 15 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. "Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолётов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура. Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М. "Ну молодцы… Если стоит комплекс, это же серьезный комплекс, это же не шутки. У нас такой в наших учебных заведениях есть?" - спросил министр у своего заместителя Алексея Криворучко. Тот ответил, что комплекс есть. Министр пообещал проверить.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896092911.html

приморский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, приморский край, сергей шойгу, алексей криворучко, ка-52 "аллигатор"