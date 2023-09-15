https://ria.ru/20230915/zaes-1896624416.html

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили новых мин и взрывчатых веществ на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили новых мин и взрывчатых веществ на ЗАЭС - РИА Новости, 15.09.2023

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили новых мин и взрывчатых веществ на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили новых мин или взрывчатых веществ на Запорожской АЭС, продолжают обходы на станции,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:24

2023-09-15T20:24

2023-09-15T20:24

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили новых мин или взрывчатых веществ на Запорожской АЭС, продолжают обходы на станции, следует из заявления агентства. "Они (эксперты - ред.) не заметили присутствия каких-либо новых мин или взрывчатых веществ... МАГАТЭ продолжает запрашивать доступ на крыши реакторных блоков 1, 2, 5 и 6, а также во все шесть машинных залов, один за другим... На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ продолжали проводить обходы конкретных зон на объекте и встречаться с персоналом", - говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230901/udary-1893620963.html

https://ria.ru/20230912/zaes-1895729439.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, днепр (город), энергодар, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины