https://ria.ru/20230915/yarmarka-1896600142.html

В Калуге стартовала выставка-ярмарка "Калужская осень"

В Калуге стартовала выставка-ярмарка "Калужская осень" - РИА Новости, 15.09.2023

В Калуге стартовала выставка-ярмарка "Калужская осень"

Крупная выставка-ярмарка "Калужская осень" стартовала в пятницу в Калуге, в открытии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщило... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:54

2023-09-15T17:54

2023-09-15T17:54

калужская область

калуга

владислав шапша

анатолий артамонов

белоруссия

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КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Крупная выставка-ярмарка "Калужская осень" стартовала в пятницу в Калуге, в открытии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, "Калужская осень" проводится почти полвека. С каждым годом она открывает все больше возможностей как для гостей, так и для предпринимателей, в том числе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". В этот раз свою продукцию и другие товары представили более 150 предприятий из десяти российских регионов и Белоруссии. На открытии губернатор Владислав Шапша поблагодарил работников села и руководителя регионального минсельхоза Леонида Громова, который почти двадцать лет возглавляет министерство, за качественную работу. "Я признателен вам за тот тяжелый, но благодарный труд, благодаря которому у нас в магазинах и на рынках в достатке есть качественная и свежая продукция", – сказал губернатор и вручил Леониду Громову областную награду. Руководитель региона отметил, что по поручению президента Российской Федерации агропромышленный комплекс области уверенно наращивает объем сельскохозяйственной продукции, задавая, по его словам, тон "во многих направлениях". Он напомнил, что, например, четверть всей цветочной продукции в России выращивают калужане и в пятницу подписано соглашение "О создании кластера по производству цветочной продукции на территории Калужской области". Помимо калужского правительства его сторонами выступают ОАО "Галантус" и ООО "Калужский цветочный холдинг". Почетным гостем "Калужской осени" стал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. "Я очень рад, что губернатор Владислав Валерьевич продолжает традиции внимательного отношения к сельскому хозяйству, к труженикам села, производству сельскохозяйственной продукции, совершенствованию технологий. И это является самым надежным гарантом и залогом всех наших успехов в аграрном секторе в будущем", - сказал сенатор. Организаторы также приготовили обширную развлекательную программу для взрослых и детей. Концерт, аттракционы, тематическая фотозона и мастер-классы. В нескольких из них поучаствовали почетные гости фестиваля. "Калужская осень-2023" завершит работу 17 сентября.

https://ria.ru/20230914/profilaktika-1896366126.html

https://ria.ru/20230913/vystavka-1896205531.html

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калуга, владислав шапша, анатолий артамонов, белоруссия