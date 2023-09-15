https://ria.ru/20230915/vstrecha-1896628004.html

Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии

Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии - РИА Новости, 15.09.2023

Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии

Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:43

2023-09-15T20:43

2023-09-15T20:57

в мире

центральная азия

джо байден

генеральная ассамблея оон

джейк салливан

сша

казахстан

антониу гутерреш

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств – Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", - сказал он на брифинге.Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседании Генассамблеи ООН. Там же он намерен встретиться в генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896628241.html

центральная азия

сша

казахстан

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