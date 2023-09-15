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Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии - РИА Новости, 15.09.2023
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20:43 15.09.2023 (обновлено: 20:57 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vstrecha-1896628004.html
Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии
Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии - РИА Новости, 15.09.2023
Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии
Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:43
2023-09-15T20:57
в мире
центральная азия
джо байден
генеральная ассамблея оон
джейк салливан
сша
казахстан
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств – Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", - сказал он на брифинге.Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседании Генассамблеи ООН. Там же он намерен встретиться в генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896628241.html
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в мире, центральная азия, джо байден, генеральная ассамблея оон, джейк салливан, сша, казахстан, антониу гутерреш, оон
В мире, Центральная Азия, Джо Байден, Генеральная Ассамблея ООН, Джейк Салливан, США, Казахстан, Антониу Гутерреш, ООН
Байден проведет первую встречу с главами пяти стран Центральной Азии

Байден встретится с главами пяти стран Центральной Азии на следующей неделе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств – Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", - сказал он на брифинге.
Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в "неделе высокого уровня" ежегодного заседании Генассамблеи ООН. Там же он намерен встретиться в генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Байден примет Зеленского в Вашингтоне на следующей неделе
Вчера, 20:46
 
В миреЦентральная АзияДжо БайденГенеральная Ассамблея ООНДжейк СалливанСШАКазахстанАнтониу ГутеррешООН
 
 
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