https://ria.ru/20230915/vstrecha-1896462950.html
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России - РИА Новости, 15.09.2023
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России
Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:19
2023-09-15T10:19
2023-09-15T10:19
россия
сша
николай патрушев
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". Россия открыта для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы "нового, подлинного демократического многополярного мироустройства", считает секретарь СБ РФ.По словам Патрушева, большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении, прямое свидетельство тому — XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проведенная в России под эгидой Совбеза РФ 23–25 мая нынешнего года. В форуме участвовали делегации из 101 страны и шести международных организаций. "Конференция проходила в непростой международной обстановке, в условиях неприкрытого давления, когда послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию", - отметил Патрушев. Такие враждебные действия "ни для кого не стали неожиданностью", добавил он. "Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, николай патрушев, великобритания
Россия, США, Николай Патрушев, Великобритания
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России
Патрушев: послы США и Британии пытались сорвать встречу по безопасности в РФ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик"
.
Россия открыта для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы "нового, подлинного демократического многополярного мироустройства", считает секретарь СБ РФ.
Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок
По словам Патрушева, большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении, прямое свидетельство тому — XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проведенная в России под эгидой Совбеза РФ 23–25 мая нынешнего года. В форуме участвовали делегации из 101 страны и шести международных организаций.
"Конференция проходила в непростой международной обстановке, в условиях неприкрытого давления, когда послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию", - отметил Патрушев.
Такие враждебные действия "ни для кого не стали неожиданностью", добавил он.
"Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
На границах России расположится третья по стоимости армия мира