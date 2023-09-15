https://ria.ru/20230915/vstrecha-1896462950.html

Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России

Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России - РИА Новости, 15.09.2023

Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России

Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:19

2023-09-15T10:19

2023-09-15T10:19

россия

сша

николай патрушев

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". Россия открыта для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы "нового, подлинного демократического многополярного мироустройства", считает секретарь СБ РФ.По словам Патрушева, большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении, прямое свидетельство тому — XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проведенная в России под эгидой Совбеза РФ 23–25 мая нынешнего года. В форуме участвовали делегации из 101 страны и шести международных организаций. "Конференция проходила в непростой международной обстановке, в условиях неприкрытого давления, когда послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию", - отметил Патрушев. Такие враждебные действия "ни для кого не стали неожиданностью", добавил он. "Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве", - констатировал секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, николай патрушев, великобритания