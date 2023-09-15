Рейтинг@Mail.ru
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/vstrecha-1896462950.html
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России - РИА Новости, 15.09.2023
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России
Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:19
2023-09-15T10:19
россия
сша
николай патрушев
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". Россия открыта для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы "нового, подлинного демократического многополярного мироустройства", считает секретарь СБ РФ.По словам Патрушева, большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении, прямое свидетельство тому — XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проведенная в России под эгидой Совбеза РФ 23–25 мая нынешнего года. В форуме участвовали делегации из 101 страны и шести международных организаций. "Конференция проходила в непростой международной обстановке, в условиях неприкрытого давления, когда послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию", - отметил Патрушев. Такие враждебные действия "ни для кого не стали неожиданностью", добавил он. "Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, николай патрушев, великобритания
Россия, США, Николай Патрушев, Великобритания
Патрушев заявил о давлении на участников встречи по безопасности в России

Патрушев: послы США и Британии пытались сорвать встречу по безопасности в РФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Послы США, Англии и Франции пытались заставить делегации других стран не ехать в Россию на международную встречу по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ, отметил секретарь Совбеза Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик".
Россия открыта для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы "нового, подлинного демократического многополярного мироустройства", считает секретарь СБ РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Тот мир ушел и не вернется. Госсекретарь США хоронит глобальный порядок
Вчера, 08:00
По словам Патрушева, большинство государств готовы к совместной работе в этом направлении, прямое свидетельство тому — XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проведенная в России под эгидой Совбеза РФ 23–25 мая нынешнего года. В форуме участвовали делегации из 101 страны и шести международных организаций.
"Конференция проходила в непростой международной обстановке, в условиях неприкрытого давления, когда послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию", - отметил Патрушев.
Такие враждебные действия "ни для кого не стали неожиданностью", добавил он.
"Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
Противотанковая пехота Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
На границах России расположится третья по стоимости армия мира
4 сентября, 08:00
 
РоссияСШАНиколай ПатрушевВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала