https://ria.ru/20230915/vmf-1896467243.html

Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ

Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ - РИА Новости, 15.09.2023

Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ

Проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем разрабатываются для Военно-морского флота РФ, заявил министр обороны... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:40

2023-09-15T10:40

2023-09-15T10:40

сергей шойгу

тихоокеанский флот вмф россии

приморский край

большой камень

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем разрабатываются для Военно-морского флота РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне и на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России. "Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов", - заявил министр на совещании.

https://ria.ru/20230915/vmf-1896465607.html

приморский край

большой камень

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сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, большой камень, безопасность