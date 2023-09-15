https://ria.ru/20230915/vmf-1896467243.html
Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ
Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ - РИА Новости, 15.09.2023
Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ
Проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем разрабатываются для Военно-морского флота РФ, заявил министр обороны... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:40
2023-09-15T10:40
2023-09-15T10:40
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
приморский край
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безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем разрабатываются для Военно-морского флота РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне и на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России. "Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов", - заявил министр на совещании.
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сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, большой камень, безопасность
Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России, Приморский край, Большой Камень, Безопасность
Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ
Шойгу: для ВМФ разработают проекты подлодок и беспилотных подводных аппаратов