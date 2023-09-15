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ВМФ до конца года получит 12 новых кораблей
ВМФ до конца года получит 12 новых кораблей - РИА Новости, 15.09.2023
ВМФ до конца года получит 12 новых кораблей
До конца года состав Военно-морского флота пополнят 12 кораблей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:32
2023-09-15T10:32
2023-09-15T11:48
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
сергей шойгу
вмф рф
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. До конца года состав Военно-морского флота пополнят 12 кораблей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота."В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12", — уточнил глава Минобороны.В частности, речь идет о фрегате "Адмирал Головко", ракетной подводной лодке стратегического назначения "Император Александр III", атомном подводном крейсере "Красноярск".Шойгу напомнил, что за последние десять лет российский флот пополнили более 50 кораблей.В пятницу глава Минобороны на Дальнем Востоке проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" и на вертолетном заводе "Прогресс".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, сергей шойгу, вмф рф
Безопасность, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Сергей Шойгу, ВМФ РФ
ВМФ до конца года получит 12 новых кораблей
Шойгу: 12 кораблей войдут в состав ВМФ до конца года