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В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек - РИА Новости, 15.09.2023
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11:16 15.09.2023 (обновлено: 11:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vef-1896478471.html
В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек
В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек - РИА Новости, 15.09.2023
В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек
Соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:16
2023-09-15T11:33
вэф-2023
экономика
юрий трутнев
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Приняли участие более 7 тысяч человек, 62 страны мира, подписано 373 соглашения на 3 триллиона 818 миллиардов рублей", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги ВЭФ-2023.Помимо дружественных стран в ВЭФ-2023 приняли участие недружественные, такие как США, Япония, Германия, Франция и другие, сообщил Трутнев."Помимо традиционно дружественных России стран в ВЭФ приняли участие все страны, которые к нам относятся недружественно – США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, практически все. Видимо, без Дальнего Востока у них не получается", - сказал полпред президента, подводя итоги ВЭФ-2023.На ВЭФ-2022 были подписаны 260 соглашений на общую сумму 3,255 триллиона рублей, Трутнев отмечал, что это рекорд. В форуме 2022 года приняли участие более 7 тысяч гостей.В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Трутнев проводит пресс-конференцию, посвященную подведению итогов Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023). Мероприятие проходит в формате видеомоста Москва – Владивосток.VIII Восточный экономический форум состоялся 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html
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вэф-2023, экономика, юрий трутнев, россия
ВЭФ-2023, Экономика, Юрий Трутнев, Россия
В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек

Трутнев: в ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Приняли участие более 7 тысяч человек, 62 страны мира, подписано 373 соглашения на 3 триллиона 818 миллиардов рублей", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги ВЭФ-2023.
Помимо дружественных стран в ВЭФ-2023 приняли участие недружественные, такие как США, Япония, Германия, Франция и другие, сообщил Трутнев.
"Помимо традиционно дружественных России стран в ВЭФ приняли участие все страны, которые к нам относятся недружественно – США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, практически все. Видимо, без Дальнего Востока у них не получается", - сказал полпред президента, подводя итоги ВЭФ-2023.
Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023
12 сентября, 10:30
На ВЭФ-2022 были подписаны 260 соглашений на общую сумму 3,255 триллиона рублей, Трутнев отмечал, что это рекорд. В форуме 2022 года приняли участие более 7 тысяч гостей.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Трутнев проводит пресс-конференцию, посвященную подведению итогов Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023). Мероприятие проходит в формате видеомоста Москва – Владивосток.
VIII Восточный экономический форум состоялся 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин выступил на ВЭФ: про выборы, курс рубля и меняющуюся экономику
12 сентября, 14:44
 
ВЭФ-2023ЭкономикаЮрий ТрутневРоссия
 
 
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