В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек
Трутнев: в ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек из 62 стран мира
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Приняли участие более 7 тысяч человек, 62 страны мира, подписано 373 соглашения на 3 триллиона 818 миллиардов рублей", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги ВЭФ-2023.
"Помимо традиционно дружественных России стран в ВЭФ приняли участие все страны, которые к нам относятся недружественно – США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, практически все. Видимо, без Дальнего Востока у них не получается", - сказал полпред президента, подводя итоги ВЭФ-2023.
На ВЭФ-2022 были подписаны 260 соглашений на общую сумму 3,255 триллиона рублей, Трутнев отмечал, что это рекорд. В форуме 2022 года приняли участие более 7 тысяч гостей.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Трутнев проводит пресс-конференцию, посвященную подведению итогов Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023). Мероприятие проходит в формате видеомоста Москва – Владивосток.
VIII Восточный экономический форум состоялся 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.