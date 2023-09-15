https://ria.ru/20230915/vef-1896478471.html

В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек

В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек - РИА Новости, 15.09.2023

В ВЭФ-2023 приняли участие более семи тысяч человек

Соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:16

2023-09-15T11:16

2023-09-15T11:33

вэф-2023

экономика

юрий трутнев

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Соглашения на общую сумму в 3,818 триллиона рублей подписаны на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Приняли участие более 7 тысяч человек, 62 страны мира, подписано 373 соглашения на 3 триллиона 818 миллиардов рублей", - сказал Трутнев журналистам, подводя итоги ВЭФ-2023.Помимо дружественных стран в ВЭФ-2023 приняли участие недружественные, такие как США, Япония, Германия, Франция и другие, сообщил Трутнев."Помимо традиционно дружественных России стран в ВЭФ приняли участие все страны, которые к нам относятся недружественно – США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, практически все. Видимо, без Дальнего Востока у них не получается", - сказал полпред президента, подводя итоги ВЭФ-2023.На ВЭФ-2022 были подписаны 260 соглашений на общую сумму 3,255 триллиона рублей, Трутнев отмечал, что это рекорд. В форуме 2022 года приняли участие более 7 тысяч гостей.В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Трутнев проводит пресс-конференцию, посвященную подведению итогов Восточного экономического форума (ВЭФ – 2023). Мероприятие проходит в формате видеомоста Москва – Владивосток.VIII Восточный экономический форум состоялся 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html

https://ria.ru/20230912/putin-1895846511.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

вэф-2023, экономика, юрий трутнев, россия