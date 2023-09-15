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Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 15.09.2023 (обновлено: 15:26 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html
Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым
Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым - РИА Новости, 15.09.2023
Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что залогом безопасности Крыма является отсечения Украины от РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:23
2023-09-15T15:26
специальная военная операция на украине
черное море
украина
россия
сергей цеков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что залогом безопасности Крыма является отсечения Украины от доступа к Черному морю. Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России. Это далеко не первый случай нападения или попытки атаки украинских дронов на корабли ЧФ и инфраструктуру полуострова. "Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры", - сказал Цеков. По его словам, только лишение Украины доступа к Черному морю позволит гарантировать безопасность в регионе.
https://ria.ru/20230915/katera-1896535518.html
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черное море, украина, россия, сергей цеков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Украина, Россия, Сергей Цеков, Безопасность
Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым

Сенатор Цеков: Украину нужно отсечь от Черного моря, чтобы обезопасить Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море
Вид на Ялту и на Черное море - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что залогом безопасности Крыма является отсечения Украины от доступа к Черному морю.
Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России. Это далеко не первый случай нападения или попытки атаки украинских дронов на корабли ЧФ и инфраструктуру полуострова.
"Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры", - сказал Цеков.
По его словам, только лишение Украины доступа к Черному морю позволит гарантировать безопасность в регионе.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореУкраинаРоссияСергей ЦековБезопасность
 
 
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