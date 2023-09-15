https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html

Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым

Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым - РИА Новости, 15.09.2023

Сенатор призвал отсечь Украину от Черного моря, чтобы обезопасить Крым

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что залогом безопасности Крыма является отсечения Украины от РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:23

2023-09-15T15:23

2023-09-15T15:26

специальная военная операция на украине

черное море

украина

россия

сергей цеков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что залогом безопасности Крыма является отсечения Украины от доступа к Черному морю. Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России. Это далеко не первый случай нападения или попытки атаки украинских дронов на корабли ЧФ и инфраструктуру полуострова. "Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры", - сказал Цеков. По его словам, только лишение Украины доступа к Черному морю позволит гарантировать безопасность в регионе.

https://ria.ru/20230915/katera-1896535518.html

черное море

украина

россия

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Варвара Скокшина

черное море, украина, россия, сергей цеков, безопасность