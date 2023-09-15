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В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896469569.html
В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении
В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 15.09.2023
В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении
Случаи дезертирства среди солдат ВСУ с позиций после понесенных потерь от ударов российской авиации и артиллерии отмечены на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:49
2023-09-15T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Случаи дезертирства среди солдат ВСУ с позиций после понесенных потерь от ударов российской авиации и артиллерии отмечены на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После длительного огневого воздействия нашей артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ в районе населенного пункта Стельмаховка противник понес значительные потери в личном составе и технике… На одном из ВОП (взводный опорный пункт - ред.) северо-западнее данного населенного пункта украинские боевики решили отойти и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции", - сообщил Марочко агентству. По его словам, украинский офицер по незащищенной связи запретил им это делать, но военные в числе восьми человек, не взирая на запрет, свои позиции все-таки оставили. Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат.
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, андрей марочко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Андрей Марочко, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении

Марочко: украинские солдаты начали дезертировать на Купянском направлении

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Случаи дезертирства среди солдат ВСУ с позиций после понесенных потерь от ударов российской авиации и артиллерии отмечены на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После длительного огневого воздействия нашей артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ в районе населенного пункта Стельмаховка противник понес значительные потери в личном составе и технике… На одном из ВОП (взводный опорный пункт - ред.) северо-западнее данного населенного пункта украинские боевики решили отойти и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции", - сообщил Марочко агентству. По его словам, украинский офицер по незащищенной связи запретил им это делать, но военные в числе восьми человек, не взирая на запрет, свои позиции все-таки оставили.
Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьАндрей МарочкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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