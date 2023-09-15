https://ria.ru/20230915/ukraina-1896469569.html

В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении

В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 15.09.2023

В ЛНР заявили о дезертирстве украинских солдат на Купянском направлении

Случаи дезертирства среди солдат ВСУ с позиций после понесенных потерь от ударов российской авиации и артиллерии отмечены на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:49

2023-09-15T10:49

2023-09-15T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Случаи дезертирства среди солдат ВСУ с позиций после понесенных потерь от ударов российской авиации и артиллерии отмечены на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После длительного огневого воздействия нашей артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ в районе населенного пункта Стельмаховка противник понес значительные потери в личном составе и технике… На одном из ВОП (взводный опорный пункт - ред.) северо-западнее данного населенного пункта украинские боевики решили отойти и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции", - сообщил Марочко агентству. По его словам, украинский офицер по незащищенной связи запретил им это делать, но военные в числе восьми человек, не взирая на запрет, свои позиции все-таки оставили. Накануне в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат.

https://ria.ru/20230913/rogov-1896006118.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, андрей марочко, ситуация в днр и лнр