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Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна

Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023

Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна

Транзит украинского зерна через Румынию может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце, заявил румынский... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:12

2023-09-15T18:12

2023-09-15T18:20

экономика

румыния

сорин гриндяну

оон

зерновая сделка

владимир путин

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украина

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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Транзит украинского зерна через Румынию может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце, заявил румынский министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну. В пятницу в Констанце состоялась встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море. В дискуссии приняли участие представители Румынии, Украины, Молдавии, партнеры из ЕС и США. Румынию представлял глава минтранспорта Сорин Гриндяну. "В августе через Румынию транзитом прошло более 2,5 миллиона тонн зерна. Уровень, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет 4 миллиона тонн, и это возможно. Мы приняли решения, которые улучшат и повысят транзит зерна через Румынию. Первым будет реализация европейского проекта судоходства на Сулине 24 часа в сутки, что завершится этой осенью, это автоматически приведет к увеличению этого транзита. Второе: нам удалось увеличить количество пилотов для транзита. Министерство национальной обороны помогло еще с 10 пилотами к 54, которые мы уже имеем", - заявил Гриндяну на пресс-конференции по итогам встречи. Министр также сообщил, что в отношении порта Констанца будет принят ряд решений, связанных с перевалкой зерна с одного судна на другое, благодаря чему пропускная способность порта увеличится на 500 тысяч тонн. Гриндяну отметил, что через месяц или два состоится новое заседание, в ходе которого будут проанализированы результаты решений, принятых в Констанце. В середине августа Гриндяну заявлял, что Румыния планирует удвоить объем экспортируемого украинского зерна, увеличив его до 4 миллионов тонн. В среду румынский премьер-министр Марчел Чолаку подтвердил это намерение, сообщив, что Румыния хочет увеличить в два раза перевозки украинского зерна через свою территорию в ближайший месяц. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230915/zerno-1896527339.html

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экономика, румыния, сорин гриндяну, оон, зерновая сделка, владимир путин, евросоюз, украина, констанца, цены на нефть