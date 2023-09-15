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Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
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18:12 15.09.2023 (обновлено: 18:20 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/tranzit-1896604092.html
Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна
Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна
Транзит украинского зерна через Румынию может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце, заявил румынский... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:12
2023-09-15T18:20
экономика
румыния
сорин гриндяну
оон
зерновая сделка
владимир путин
евросоюз
украина
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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Транзит украинского зерна через Румынию может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце, заявил румынский министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну. В пятницу в Констанце состоялась встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море. В дискуссии приняли участие представители Румынии, Украины, Молдавии, партнеры из ЕС и США. Румынию представлял глава минтранспорта Сорин Гриндяну. "В августе через Румынию транзитом прошло более 2,5 миллиона тонн зерна. Уровень, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет 4 миллиона тонн, и это возможно. Мы приняли решения, которые улучшат и повысят транзит зерна через Румынию. Первым будет реализация европейского проекта судоходства на Сулине 24 часа в сутки, что завершится этой осенью, это автоматически приведет к увеличению этого транзита. Второе: нам удалось увеличить количество пилотов для транзита. Министерство национальной обороны помогло еще с 10 пилотами к 54, которые мы уже имеем", - заявил Гриндяну на пресс-конференции по итогам встречи. Министр также сообщил, что в отношении порта Констанца будет принят ряд решений, связанных с перевалкой зерна с одного судна на другое, благодаря чему пропускная способность порта увеличится на 500 тысяч тонн. Гриндяну отметил, что через месяц или два состоится новое заседание, в ходе которого будут проанализированы результаты решений, принятых в Констанце. В середине августа Гриндяну заявлял, что Румыния планирует удвоить объем экспортируемого украинского зерна, увеличив его до 4 миллионов тонн. В среду румынский премьер-министр Марчел Чолаку подтвердил это намерение, сообщив, что Румыния хочет увеличить в два раза перевозки украинского зерна через свою территорию в ближайший месяц. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230915/zerno-1896527339.html
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экономика, румыния, сорин гриндяну, оон, зерновая сделка, владимир путин, евросоюз, украина, констанца, цены на нефть
Экономика, Румыния, Сорин Гриндяну, ООН, Зерновая сделка, Владимир Путин, Евросоюз, Украина, Констанца, Цены на нефть
Минтранс Румынии заявил о возможности увеличения транзита украинского зерна

Румынский министр заявил о возможности увеличения транзита зерна Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Транзит украинского зерна через Румынию может быть увеличен благодаря новым решениям, которые приняты на зерновой конференции в Констанце, заявил румынский министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну.
В пятницу в Констанце состоялась встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море. В дискуссии приняли участие представители Румынии, Украины, Молдавии, партнеры из ЕС и США. Румынию представлял глава минтранспорта Сорин Гриндяну.
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"В августе через Румынию транзитом прошло более 2,5 миллиона тонн зерна. Уровень, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет 4 миллиона тонн, и это возможно. Мы приняли решения, которые улучшат и повысят транзит зерна через Румынию. Первым будет реализация европейского проекта судоходства на Сулине 24 часа в сутки, что завершится этой осенью, это автоматически приведет к увеличению этого транзита. Второе: нам удалось увеличить количество пилотов для транзита. Министерство национальной обороны помогло еще с 10 пилотами к 54, которые мы уже имеем", - заявил Гриндяну на пресс-конференции по итогам встречи.
Министр также сообщил, что в отношении порта Констанца будет принят ряд решений, связанных с перевалкой зерна с одного судна на другое, благодаря чему пропускная способность порта увеличится на 500 тысяч тонн. Гриндяну отметил, что через месяц или два состоится новое заседание, в ходе которого будут проанализированы результаты решений, принятых в Констанце.
В середине августа Гриндяну заявлял, что Румыния планирует удвоить объем экспортируемого украинского зерна, увеличив его до 4 миллионов тонн. В среду румынский премьер-министр Марчел Чолаку подтвердил это намерение, сообщив, что Румыния хочет увеличить в два раза перевозки украинского зерна через свою территорию в ближайший месяц.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ЭкономикаРумынияСорин ГриндянуООНЗерновая сделкаВладимир ПутинЕвросоюзУкраинаКонстанцаЦены на нефть
 
 
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