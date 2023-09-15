https://ria.ru/20230915/shoygu-1896449577.html

Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М

Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М - РИА Новости, 15.09.2023

Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М

Министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:15

2023-09-15T08:15

2023-09-15T10:54

безопасность

россия

приморский край

сергей шойгу

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АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М, сообщил корреспондент РИА Новости. "Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков — повышать", — указал он руководству завода во время совещания.В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс", выпускающий боевые вертолеты Ка-52М. Там он осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия.Как доложил министру директор завода "Прогресс" Сергей Шамшура, объем оборонзаказа на предприятии в 2023 году вырос в два раза. Он добавил, что завод досрочно выполняет задания, работая с опережением графика.Кроме того, главе Минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки, а также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.Шойгу поинтересовался у своего заместителя Алексея Криворучко, используют ли такие тренажеры в военных учебных заведениях. Получив утвердительный ответ, министр пообещал проверить наличие комплексов.

https://ria.ru/20230915/zavod-1896449439.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, приморский край, сергей шойгу