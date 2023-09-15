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Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М - РИА Новости, 15.09.2023
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08:15 15.09.2023 (обновлено: 10:54 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/shoygu-1896449577.html
Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М
Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М - РИА Новости, 15.09.2023
Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М
Министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:15
2023-09-15T10:54
безопасность
россия
приморский край
сергей шойгу
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АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков — повышать&quot;, — указал он руководству завода во время совещания.В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс", выпускающий боевые вертолеты Ка-52М. Там он осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия.Как доложил министру директор завода "Прогресс" Сергей Шамшура, объем оборонзаказа на предприятии в 2023 году вырос в два раза. Он добавил, что завод досрочно выполняет задания, работая с опережением графика.Кроме того, главе Минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки, а также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.Шойгу поинтересовался у своего заместителя Алексея Криворучко, используют ли такие тренажеры в военных учебных заведениях. Получив утвердительный ответ, министр пообещал проверить наличие комплексов.
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безопасность, россия, приморский край, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Приморский край, Сергей Шойгу
Шойгу призвал улучшать боевые возможности вертолетов Ка-52М

Шойгу: боевые возможности Ка-52М и защищенность летчиков нужно улучшать

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод "Прогресс" в рамках визита в Приморский край. 15 сентября 2023 года
Министр обороны России Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод Прогресс в рамках визита в Приморский край. 15 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод "Прогресс" в рамках визита в Приморский край. 15 сентября 2023 года
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АРСЕНЬЕВ, 15 сен – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков повышать", — указал он руководству завода во время совещания.

В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс", выпускающий боевые вертолеты Ка-52М. Там он осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия.
Как доложил министру директор завода "Прогресс" Сергей Шамшура, объем оборонзаказа на предприятии в 2023 году вырос в два раза. Он добавил, что завод досрочно выполняет задания, работая с опережением графика.
Кроме того, главе Минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки, а также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.
Шойгу поинтересовался у своего заместителя Алексея Криворучко, используют ли такие тренажеры в военных учебных заведениях. Получив утвердительный ответ, министр пообещал проверить наличие комплексов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает вертолетный завод Прогресс в рамках визита в Приморский край - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Прогресс"
Вчера, 08:14
 
БезопасностьРоссияПриморский крайСергей Шойгу
 
 
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