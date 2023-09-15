https://ria.ru/20230915/shou-1896587317.html

В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки

В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки - РИА Новости, 15.09.2023

В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки

Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:01

2023-09-15T17:01

2023-09-15T17:01

алма-ата

татьяна навка

казахстан

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АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА Новости в пятницу в акимате (мэрии) города. В пятницу на сайте topbilet.kz появилась информация, что продажа билетов на ледовое шоу Навки "История любви Шахерезады" в Алма-Ате, запланированное на 23 декабря на льду спортивного комплекса Almaty Arena, временно приостановлена. "По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы - ИП "Рахат" - сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов", - прокомментировали РИА Новости в мэрии. В администрации города отметили, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса Almaty Arena и организаторами, мэрия Алма-Аты "к вопросу проведения концертов на территории комплекса Almaty Arena отношения не имеет".

https://rsport.ria.ru/20230620/shou-1879432975.html

алма-ата

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алма-ата, татьяна навка, казахстан