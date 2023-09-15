https://ria.ru/20230915/shou-1896587317.html
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки - РИА Новости, 15.09.2023
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки
Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:01
2023-09-15T17:01
2023-09-15T17:01
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казахстан
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АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА Новости в пятницу в акимате (мэрии) города. В пятницу на сайте topbilet.kz появилась информация, что продажа билетов на ледовое шоу Навки "История любви Шахерезады" в Алма-Ате, запланированное на 23 декабря на льду спортивного комплекса Almaty Arena, временно приостановлена. "По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы - ИП "Рахат" - сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов", - прокомментировали РИА Новости в мэрии. В администрации города отметили, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса Almaty Arena и организаторами, мэрия Алма-Аты "к вопросу проведения концертов на территории комплекса Almaty Arena отношения не имеет".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алма-ата, татьяна навка, казахстан
Алма-Ата, Татьяна Навка, Казахстан
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки
Мэрия: организаторы шоу Навки в Алма-Ате попросили приостановить продажу билетов
АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА Новости в пятницу в акимате (мэрии) города.
В пятницу на сайте topbilet.kz появилась информация, что продажа билетов на ледовое шоу Навки "История любви Шахерезады" в Алма-Ате, запланированное на 23 декабря на льду спортивного комплекса Almaty Arena, временно приостановлена.
«
"По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы - ИП "Рахат" - сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов", - прокомментировали РИА Новости в мэрии.
В администрации города отметили, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса Almaty Arena и организаторами, мэрия Алма-Аты "к вопросу проведения концертов на территории комплекса Almaty Arena отношения не имеет".
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