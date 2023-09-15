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В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки - РИА Новости, 15.09.2023
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17:01 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/shou-1896587317.html
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки - РИА Новости, 15.09.2023
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки
Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:01
2023-09-15T17:01
алма-ата
татьяна навка
казахстан
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АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА Новости в пятницу в акимате (мэрии) города. В пятницу на сайте topbilet.kz появилась информация, что продажа билетов на ледовое шоу Навки "История любви Шахерезады" в Алма-Ате, запланированное на 23 декабря на льду спортивного комплекса Almaty Arena, временно приостановлена. "По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы - ИП "Рахат" - сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов", - прокомментировали РИА Новости в мэрии. В администрации города отметили, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса Almaty Arena и организаторами, мэрия Алма-Аты "к вопросу проведения концертов на территории комплекса Almaty Arena отношения не имеет".
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алма-ата, татьяна навка, казахстан
Алма-Ата, Татьяна Навка, Казахстан
В Алма-Ате объяснили приостановку продажи билетов на шоу Навки

Мэрия: организаторы шоу Навки в Алма-Ате попросили приостановить продажу билетов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШоу Т. Навки "История любви Шахерезады"
Шоу Т. Навки История любви Шахерезады - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шоу Т. Навки "История любви Шахерезады". Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 15 сен – РИА Новости. Организаторы ледового шоу Татьяны Навки в Алма-Ате попросили администрацию спортивного комплекса Almaty Arena приостановить продажу билетов, сообщили РИА Новости в пятницу в акимате (мэрии) города.
В пятницу на сайте topbilet.kz появилась информация, что продажа билетов на ледовое шоу Навки "История любви Шахерезады" в Алма-Ате, запланированное на 23 декабря на льду спортивного комплекса Almaty Arena, временно приостановлена.
«
"По информации администрации концертного отдела комплекса Almaty Arena сообщаем, что организаторы - ИП "Рахат" - сами попросили администрацию Almaty Arena о приостановлении продажи билетов", - прокомментировали РИА Новости в мэрии.
В администрации города отметили, что вопрос проведения или отмены мероприятия входит в область договорных отношений напрямую между администрацией концертного отдела комплекса Almaty Arena и организаторами, мэрия Алма-Аты "к вопросу проведения концертов на территории комплекса Almaty Arena отношения не имеет".
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