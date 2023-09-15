Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России
Welt: Запад не изолировал Россию, около ста стран в разной степени ей близки
Москва-река и Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад не смог добиться изоляции России, пишет немецкое издание Welt, отмечая, что "многие" ошибочно полагают, что недавняя встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына свидетельствует о том, что у России из-за изоляции совсем нет союзников на внешнеполитической арене, однако такая трактовка "искажает реальность".
"Вселенная союзников Путина многообразна, и Северная Корея - лишь маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы", - пишет издание.
В газете обратили внимание на количество стран, проголосовавших против России в рамках резолюций ООН 11/3 (7 апреля 2022 года, приостановила членство России в Совете ООН по правам человека) и 11/4 (12 октября 2022 года, содержит требование "вернуть" Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области Украине): "за" обе декларации проголосовало 96 стран, что составляет 48% стран-участниц ООН.
"Остальные около 100 стран имеют разную степень близости к России", - пишет издание. Как отмечает газета, всем этим странам "пришелся по душе" посыл, который продвигают Россия и Китай на протяжение многих лет, о том, что мир должен быть многополярным.
"Россия не просто присутствовала на саммите БРИКС в ЮАР - антизападный альянс впервые в своей истории даже расширился за счет нескольких стран. На очереди и другие кандидаты на вступление", - добавляет газета. Издание также обратило внимание на то, что на саммите G20 в Нью-Дели в минувшие выходные "многие страны вновь с радостью продемонстрировали свою поддержку (главе МИД РФ, Сергею - ред.) Лаврову".
Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный (Амурская область) с президентом РФ Владимиром Путиным 13 сентября.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.