https://ria.ru/20230915/rossiya-1896585369.html

Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России

Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России - РИА Новости, 15.09.2023

Немецкие СМИ считают, что Запад не смог добиться изоляции России

Запад не смог добиться изоляции России, пишет немецкое издание Welt, отмечая, что "многие" ошибочно полагают, что недавняя встреча российского президента... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:49

2023-09-15T16:49

2023-09-15T16:49

россия

в мире

кндр (северная корея)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запад не смог добиться изоляции России, пишет немецкое издание Welt, отмечая, что "многие" ошибочно полагают, что недавняя встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына свидетельствует о том, что у России из-за изоляции совсем нет союзников на внешнеполитической арене, однако такая трактовка "искажает реальность". "Вселенная союзников Путина многообразна, и Северная Корея - лишь маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы", - пишет издание. В газете обратили внимание на количество стран, проголосовавших против России в рамках резолюций ООН 11/3 (7 апреля 2022 года, приостановила членство России в Совете ООН по правам человека) и 11/4 (12 октября 2022 года, содержит требование "вернуть" Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области Украине): "за" обе декларации проголосовало 96 стран, что составляет 48% стран-участниц ООН. "Остальные около 100 стран имеют разную степень близости к России", - пишет издание. Как отмечает газета, всем этим странам "пришелся по душе" посыл, который продвигают Россия и Китай на протяжение многих лет, о том, что мир должен быть многополярным. "Россия не просто присутствовала на саммите БРИКС в ЮАР - антизападный альянс впервые в своей истории даже расширился за счет нескольких стран. На очереди и другие кандидаты на вступление", - добавляет газета. Издание также обратило внимание на то, что на саммите G20 в Нью-Дели в минувшие выходные "многие страны вновь с радостью продемонстрировали свою поддержку (главе МИД РФ, Сергею - ред.) Лаврову". Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный (Амурская область) с президентом РФ Владимиром Путиным 13 сентября. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230914/pobeda-1896316422.html

https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, кндр (северная корея), санкции в отношении россии