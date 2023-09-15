Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Экс-советник Пентагона Макгрегор: контрнаступление ВСУ потерпело полный провал
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
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"Контрнаступление Украины потерпело полный провал", - пишет Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter).
По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.