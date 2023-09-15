https://ria.ru/20230915/proval-1896440540.html

Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом

Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом - РИА Новости, 15.09.2023

Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом

Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:58

2023-09-15T04:58

2023-09-15T04:59

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россия

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владимир путин

марк милли

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. "Контрнаступление Украины потерпело полный провал", - пишет Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230902/zavershenie-1893789271.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, марк милли, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша