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Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом - РИА Новости, 15.09.2023
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04:58 15.09.2023 (обновлено: 04:59 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/proval-1896440540.html
Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом - РИА Новости, 15.09.2023
Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T04:58
2023-09-15T04:59
в мире
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владимир путин
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. "Контрнаступление Украины потерпело полный провал", - пишет Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Марк Милли, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона назвал контрнаступление ВСУ полным провалом

Экс-советник Пентагона Макгрегор: контрнаступление ВСУ потерпело полный провал

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Контрнаступление Украины потерпело полный провал", - пишет Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter).
По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины
2 сентября, 02:10
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинМарк МиллиСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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