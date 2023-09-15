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В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина - РИА Новости, 15.09.2023
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12:43 15.09.2023 (обновлено: 12:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/prigozhin-1896501297.html
В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина
В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина - РИА Новости, 15.09.2023
В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:43
2023-09-15T12:48
крушение частного самолета в тверской области
евгений пригожин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно, он подчеркнул, что идет работа, давать комментарии преждевременно.Ранее Песков говорил журналистам, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ."Нет, абсолютно не считают. Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле новая информация о причинах крушения самолета с Пригожиным и не считают ли в Кремле, что расследование идет медленно.По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, дмитрий песков, россия
Крушение частного самолета в Тверской области, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина

Песков: Кремль не считает, что расследование по самолету Пригожина идет медленно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно, он подчеркнул, что идет работа, давать комментарии преждевременно.
Ранее Песков говорил журналистам, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ.
"Нет, абсолютно не считают. Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле новая информация о причинах крушения самолета с Пригожиным и не считают ли в Кремле, что расследование идет медленно.
По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Кремле прокомментировали версии о причинах ЧП с самолетом Пригожина
30 августа, 13:27
 
Крушение частного самолета в Тверской областиЕвгений ПригожинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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