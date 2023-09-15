https://ria.ru/20230915/prigozhin-1896501297.html

В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина

В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина - РИА Новости, 15.09.2023

В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:43

2023-09-15T12:43

2023-09-15T12:48

крушение частного самолета в тверской области

евгений пригожин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно, он подчеркнул, что идет работа, давать комментарии преждевременно.Ранее Песков говорил журналистам, что рассматриваются разные версии происшествия с самолетом Пригожина, среди них - преднамеренное злодеяние, необходимо дождаться результатов расследования СК РФ."Нет, абсолютно не считают. Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле новая информация о причинах крушения самолета с Пригожиным и не считают ли в Кремле, что расследование идет медленно.По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230830/versii-1893144104.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, дмитрий песков, россия