В Петербурге усилят контроль за качеством продуктов после отравления людей
В Петербурге усилят контроль за качеством продуктов после массового отравления
Образцы сельхозпродукции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга усилят контроль за качеством продуктов после массового отравления покупателей готовой едой с доставкой на дом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле "в связи с чрезвычайным происшествием, связанным с острой кишечной инфекцией", провел встречу с представителями крупнейших сетей по доставке продуктов и других участников рынка.
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"Целью встречи стал поиск дополнительных способов защиты жителей от некачественных продуктов питания и готовой пищевой продукции, а также организация профилактических противоэпидемических мероприятий в дополнение к комплексу мер, реализуемых управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении.
По оценке городских властей, одной из таких мер может стать периодическое тестирование продукции поставщиков крупнейших сервисов доставки в лаборатории Центра контроля качества товаров, работ и услуг, подведомственного комитету по промполитике.
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"Петербуржцы и гости нашего города должны быть уверены в безопасности и качестве продуктов, которые они покупают в магазинах или заказывают в службах доставки. Правительство города внимательно следит за ситуацией. Даны поручения по разработке дополнительных мер контроля за продукцией на этом рынке", - заключил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274 по состоянию на вторник. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Накануне Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.