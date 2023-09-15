https://ria.ru/20230915/kontrol-1896627334.html

В Петербурге усилят контроль за качеством продуктов после отравления людей

В Петербурге усилят контроль за качеством продуктов после отравления людей - РИА Новости, 15.09.2023

В Петербурге усилят контроль за качеством продуктов после отравления людей

Власти Санкт-Петербурга усилят контроль за качеством продуктов после массового отравления покупателей готовой едой с доставкой на дом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:40

2023-09-15T20:40

2023-09-15T20:40

здоровье - общество

санкт-петербург

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга усилят контроль за качеством продуктов после массового отравления покупателей готовой едой с доставкой на дом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле "в связи с чрезвычайным происшествием, связанным с острой кишечной инфекцией", провел встречу с представителями крупнейших сетей по доставке продуктов и других участников рынка. "Целью встречи стал поиск дополнительных способов защиты жителей от некачественных продуктов питания и готовой пищевой продукции, а также организация профилактических противоэпидемических мероприятий в дополнение к комплексу мер, реализуемых управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении. По оценке городских властей, одной из таких мер может стать периодическое тестирование продукции поставщиков крупнейших сервисов доставки в лаборатории Центра контроля качества товаров, работ и услуг, подведомственного комитету по промполитике. "Петербуржцы и гости нашего города должны быть уверены в безопасности и качестве продуктов, которые они покупают в магазинах или заказывают в службах доставки. Правительство города внимательно следит за ситуацией. Даны поручения по разработке дополнительных мер контроля за продукцией на этом рынке", - заключил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274 по состоянию на вторник. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Накануне Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.

https://ria.ru/20230913/delo-1896144059.html

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здоровье - общество, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)