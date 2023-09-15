Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:56 15.09.2023 (обновлено: 18:02 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kalendar-1896569439.html
Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий
Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий - РИА Новости, 15.09.2023
Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий
Министерство просвещения России запустило единый календарь образовательных событий, он предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:56
2023-09-15T18:02
общество
россия
сергей кравцов
российское общество "знание"
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_f6f27a26acf62103e83037b576331fe7.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России запустило единый календарь образовательных событий, он предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в России образовательных мероприятиях, сообщила пресс-служба министерства. "Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в Российской Федерации образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что сервис содержит краткую информацию об образовательном событии, дате и времени его проведения, организаторах, категории участников, количестве оставшихся мест для участников, а также ссылки на регистрацию и подключение. Среди организаторов событий, размещенных в едином календаре - педагогические вузы Минпросвещения, классические вузы, в частности, Московский государственный университет, Высшая школа экономики, федеральные и региональные органы государственной власти и общероссийские общественные организации, такие как АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", Движение детей и молодежи "Движение Первых", отметили в Минпросвещения. "Единый календарь позволит оперативно информировать учеников, студентов и все педагогическое сообщество о ключевых событиях в сфере образования. А это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для включенности участников образовательных отношений в самые разные активности, информация о которых теперь структурированно хранится в одном месте, и каждый желающий может получить актуальные и достоверные сведения в режиме одного окна", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230911/kino-1895685685.html
https://ria.ru/20230911/ugrozy-1895679978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/04/1510100437_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_472127f9b598301c8b7adf2e84c16830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Российское общество "Знание", Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий

Минпросвещения России запустило единый календарь образовательных событий

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
На уроке в школе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
На уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России запустило единый календарь образовательных событий, он предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в России образовательных мероприятиях, сообщила пресс-служба министерства.
«
"Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в Российской Федерации образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года", - говорится в сообщении.
Министерство просвещения России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения
11 сентября, 21:19
В министерстве пояснили, что сервис содержит краткую информацию об образовательном событии, дате и времени его проведения, организаторах, категории участников, количестве оставшихся мест для участников, а также ссылки на регистрацию и подключение.
Среди организаторов событий, размещенных в едином календаре - педагогические вузы Минпросвещения, классические вузы, в частности, Московский государственный университет, Высшая школа экономики, федеральные и региональные органы государственной власти и общероссийские общественные организации, такие как АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", Движение детей и молодежи "Движение Первых", отметили в Минпросвещения.
«
"Единый календарь позволит оперативно информировать учеников, студентов и все педагогическое сообщество о ключевых событиях в сфере образования. А это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для включенности участников образовательных отношений в самые разные активности, информация о которых теперь структурированно хранится в одном месте, и каждый желающий может получить актуальные и достоверные сведения в режиме одного окна", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Учитель английского языка в классе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах
11 сентября, 20:34
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияСергей КравцовРоссийское общество "Знание"Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала