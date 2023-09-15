https://ria.ru/20230915/kalendar-1896569439.html

Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий

Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий - РИА Новости, 15.09.2023

Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий

Министерство просвещения России запустило единый календарь образовательных событий, он предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:56

2023-09-15T15:56

2023-09-15T18:02

общество

россия

сергей кравцов

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сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России запустило единый календарь образовательных событий, он предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в России образовательных мероприятиях, сообщила пресс-служба министерства. "Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в Российской Федерации образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что сервис содержит краткую информацию об образовательном событии, дате и времени его проведения, организаторах, категории участников, количестве оставшихся мест для участников, а также ссылки на регистрацию и подключение. Среди организаторов событий, размещенных в едином календаре - педагогические вузы Минпросвещения, классические вузы, в частности, Московский государственный университет, Высшая школа экономики, федеральные и региональные органы государственной власти и общероссийские общественные организации, такие как АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", Движение детей и молодежи "Движение Первых", отметили в Минпросвещения. "Единый календарь позволит оперативно информировать учеников, студентов и все педагогическое сообщество о ключевых событиях в сфере образования. А это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для включенности участников образовательных отношений в самые разные активности, информация о которых теперь структурированно хранится в одном месте, и каждый желающий может получить актуальные и достоверные сведения в режиме одного окна", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230911/kino-1895685685.html

https://ria.ru/20230911/ugrozy-1895679978.html

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общество, россия, сергей кравцов, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование