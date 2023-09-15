Минпросвещения запустило единый календарь образовательных событий
Минпросвещения России запустило единый календарь образовательных событий
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
На уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство просвещения России запустило единый календарь образовательных событий, он предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в России образовательных мероприятиях, сообщила пресс-служба министерства.
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"Единый календарь образовательных событий предназначен для информирования обучающихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных организаций различных типов, методистов о проводимых в Российской Федерации образовательных мероприятиях всероссийского, межрегионального и международного уровней. Календарь поможет планировать образовательные активности и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что сервис содержит краткую информацию об образовательном событии, дате и времени его проведения, организаторах, категории участников, количестве оставшихся мест для участников, а также ссылки на регистрацию и подключение.
Среди организаторов событий, размещенных в едином календаре - педагогические вузы Минпросвещения, классические вузы, в частности, Московский государственный университет, Высшая школа экономики, федеральные и региональные органы государственной власти и общероссийские общественные организации, такие как АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", Движение детей и молодежи "Движение Первых", отметили в Минпросвещения.
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"Единый календарь позволит оперативно информировать учеников, студентов и все педагогическое сообщество о ключевых событиях в сфере образования. А это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для включенности участников образовательных отношений в самые разные активности, информация о которых теперь структурированно хранится в одном месте, и каждый желающий может получить актуальные и достоверные сведения в режиме одного окна", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.