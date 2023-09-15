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Число подхвативших кишечную инфекцию посетителей кафе в Чувашии выросло - РИА Новости, 15.09.2023
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17:23 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kafe-1896593458.html
Число подхвативших кишечную инфекцию посетителей кафе в Чувашии выросло
Число подхвативших кишечную инфекцию посетителей кафе в Чувашии выросло - РИА Новости, 15.09.2023
Число подхвативших кишечную инфекцию посетителей кафе в Чувашии выросло
Четырнадцать человек, в том числе 7 детей, госпитализированы после посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии, еще один человек от госпитализации отказался,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:23
2023-09-15T17:23
происшествия
здоровье - общество
канаш
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе 7 детей, госпитализированы после посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии, еще один человек от госпитализации отказался, сообщает министерство здравоохранения региона. Ранее управление Роспотребнадзора по республике сообщало о 10 заболевших, в том числе 6 детях. "В Канашскую центральную районную больницу обратилось 15 человек с признаками острой кишечной инфекции после посещения кафе в городе Канаш. По состоянию на 11.00 15 сентября из 15 заболевших 14 человек госпитализировано в инфекционное отделение районной больницы, в том числе 7 детей. Состояние всех госпитализированных средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Один пациент в состоянии легкой степени тяжести отказался от госпитализации", - говорится в сообщении минздрава республики. Пробы биологического материала отобраны, ожидаются результаты лабораторных исследований. Организовано медицинское наблюдение за людьми, контактировавшими с заболевшими кишечной инфекцией. Ранее сообщалось, что управлением Роспотребнадзора по Чувашии проводится эпидрасследование, работа пищеблока приостановлена. Проверки по факту массового отравления людей начали следственное управление СК РФ по Чувашии и прокуратура республики.
https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895899239.html
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
канаш
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, здоровье - общество, канаш, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Канаш, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
Число подхвативших кишечную инфекцию посетителей кафе в Чувашии выросло

Число госпитализированных после посещения кафе в Чувашии выросло до 15 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе 7 детей, госпитализированы после посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии, еще один человек от госпитализации отказался, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее управление Роспотребнадзора по республике сообщало о 10 заболевших, в том числе 6 детях.
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"В Канашскую центральную районную больницу обратилось 15 человек с признаками острой кишечной инфекции после посещения кафе в городе Канаш. По состоянию на 11.00 15 сентября из 15 заболевших 14 человек госпитализировано в инфекционное отделение районной больницы, в том числе 7 детей. Состояние всех госпитализированных средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Один пациент в состоянии легкой степени тяжести отказался от госпитализации", - говорится в сообщении минздрава республики.
Пробы биологического материала отобраны, ожидаются результаты лабораторных исследований. Организовано медицинское наблюдение за людьми, контактировавшими с заболевшими кишечной инфекцией.
Ранее сообщалось, что управлением Роспотребнадзора по Чувашии проводится эпидрасследование, работа пищеблока приостановлена. Проверки по факту массового отравления людей начали следственное управление СК РФ по Чувашии и прокуратура республики.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКанашРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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