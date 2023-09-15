https://ria.ru/20230915/ikra-1896469240.html
Минпромторг планирует запустить маркировку икры с апреля следующего года
Минпромторг планирует запустить маркировку икры с апреля следующего года - РИА Новости, 15.09.2023
Минпромторг планирует запустить маркировку икры с апреля следующего года
Обязательную электронную маркировку красной и чёрной икры в России планируется запустить 1 апреля, сообщает Минпромторг РФ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:48
2023-09-15T10:48
2023-09-15T11:21
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
екатерина приезжева
экономика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Обязательную электронную маркировку красной и чёрной икры в России планируется запустить 1 апреля, сообщает Минпромторг РФ.Уточняется, что замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб."По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года", - сообщает министерство.Также замминистра промышленности и торговли РФ отметила, что у участников эксперимента есть возможность протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации, уже сейчас."В этой группе много разнообразных форм-факторов, решения для которых уже найдены при запуске маркировки в других товарных группах. Но при этом считаем, что для производителей икры также важно провести тестирование на самих предприятиях - это можно реализовать в эксперименте. Оборудования для маркировки на рынке в достатке", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаила Дубина.В настоящий момент проходит эксперимент по маркировке красной и черной икры - он начался с 15 апреля текущего года и продлится до 31 марта 2024 года.
https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, екатерина приезжева, экономика
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Екатерина Приезжева, Экономика
Минпромторг планирует запустить маркировку икры с апреля следующего года
Минпромторг планирует запустить маркировку красной и черной икры с апреля 2024 г
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Обязательную электронную маркировку красной и чёрной икры в России планируется запустить 1 апреля, сообщает Минпромторг РФ
.
Уточняется, что замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева
посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область
, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб.
"По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года", - сообщает министерство.
Также замминистра промышленности и торговли РФ отметила, что у участников эксперимента есть возможность протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации, уже сейчас.
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"В этой группе много разнообразных форм-факторов, решения для которых уже найдены при запуске маркировки в других товарных группах. Но при этом считаем, что для производителей икры также важно провести тестирование на самих предприятиях - это можно реализовать в эксперименте. Оборудования для маркировки на рынке в достатке", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаила Дубина.
В настоящий момент проходит эксперимент по маркировке красной и черной икры - он начался с 15 апреля текущего года и продлится до 31 марта 2024 года.