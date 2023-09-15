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В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет - РИА Новости, 15.09.2023
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15:35 15.09.2023 (обновлено: 15:36 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html
В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет
В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет - РИА Новости, 15.09.2023
В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет
Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:35
2023-09-15T15:36
общество
технологии
россия
антон горелкин
александр хинштейн
госдума рф
whatsapp inc.
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что допускает блокировку WhatsApp в случае запуска месседжером информационных русскоязычных каналов. "Я всё же уверен в том, что блокировки WhatsApp не случится по простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99%", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.
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общество, технологии, россия, антон горелкин, александр хинштейн, госдума рф, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, WhatsApp Inc.
В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет

Горелкин: WhatsApp продолжит работу, так как публичные каналы в РФ не появятся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp
Иконка мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что допускает блокировку WhatsApp в случае запуска месседжером информационных русскоязычных каналов.
"Я всё же уверен в том, что блокировки WhatsApp не случится по простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99%", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp
14 сентября, 15:02
 
ОбществоТехнологииРоссияАнтон ГорелкинАлександр ХинштейнГосдума РФWhatsApp Inc.
 
 
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