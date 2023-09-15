https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html

В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет

В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет - РИА Новости, 15.09.2023

В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет

Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:35

2023-09-15T15:35

2023-09-15T15:36

общество

технологии

россия

антон горелкин

александр хинштейн

госдума рф

whatsapp inc.

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что допускает блокировку WhatsApp в случае запуска месседжером информационных русскоязычных каналов. "Я всё же уверен в том, что блокировки WhatsApp не случится по простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99%", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230914/roskomnadzor-1896332567.html

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общество, технологии, россия, антон горелкин, александр хинштейн, госдума рф, whatsapp inc.