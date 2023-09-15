Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены" - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:54 15.09.2023 (обновлено: 18:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/festival-1896586154.html
Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены"
Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены" - РИА Новости, 15.09.2023
Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены"
В Иркутске открылся первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" фильмом "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:54
2023-09-15T18:33
новости культуры
иркутск
сергей галанин
игорь кобзев
борис корчевников
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896586338_0:17:2056:1174_1920x0_80_0_0_c40859748df3c7a7622b2e327e84a79f.jpg
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" фильмом "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", открылся в пятницу в Иркутске показом фильма "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. На открытии выступили иркутяне - участники СВО, мать самого молодого Героя России, погибшего во время специальной военной операции, Эдуарда Дьяконова, актеры Иркутского театра народной драмы, которые неоднократно бывали с концертами на Донбассе, а также Сергей Галанин и группа "Серьга". "Цель фестиваля, чтобы как можно больше людей увидели правду об СВО. Фильмы и люди, которые в них снимаются, совершенно невероятные. Кинолента Айгуль Ербуловой "Жены" рассказывает о том, как жёны бойцов помогают приблизить победу, пока их мужья на передовой. Такие фильмы дарят сильные эмоции и веру в любовь. Мы будем развивать проект и показывать фильмы в кинотеатрах", - сказала на открытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращаясь к генеральному продюсеру фестиваля, сказал на открытии, что Приангарье готово в дальнейшем сотрудничать с организаторами фестиваля и продвигать киноленты о героях СВО в регионе. Зрителям с 15 по 17 сентября в Доме молодежи представят 14 премьерных документальных фильмов о специальной военной операции. Среди них киноленты Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Декабрь 2022", Артема Сомова "Жертвы говорят…", итальянского журналиста Элизио Бертолази "Люди без мира", Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие картины. На фестивале впервые будет представлена детско-юношеская программа. Школьники увидят короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами. В деловой программе пройдет мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране". Также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом. Все фестивальные мероприятия бесплатные. Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.
https://ria.ru/20230905/festival-1894246265.html
https://ria.ru/20230911/bolshoydetskiyfestival-1892827752.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896586338_61:0:1933:1404_1920x0_80_0_0_521ae4241216ac492a0d2225c16ceb79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, иркутск, сергей галанин, игорь кобзев, борис корчевников
Новости культуры, Иркутск, Сергей Галанин, Игорь Кобзев, Борис Корчевников, Культура
Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены"

Фильм Айгуль Ербуловой "Жены" открыл фестиваль "RT.Док: Время героев" в Иркутске

© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" фильмом "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой.
Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", открылся в пятницу в Иркутске показом фильма "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. На открытии выступили иркутяне - участники СВО, мать самого молодого Героя России, погибшего во время специальной военной операции, Эдуарда Дьяконова, актеры Иркутского театра народной драмы, которые неоднократно бывали с концертами на Донбассе, а также Сергей Галанин и группа "Серьга".
"Цель фестиваля, чтобы как можно больше людей увидели правду об СВО. Фильмы и люди, которые в них снимаются, совершенно невероятные. Кинолента Айгуль Ербуловой "Жены" рассказывает о том, как жёны бойцов помогают приблизить победу, пока их мужья на передовой. Такие фильмы дарят сильные эмоции и веру в любовь. Мы будем развивать проект и показывать фильмы в кинотеатрах", - сказала на открытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращаясь к генеральному продюсеру фестиваля, сказал на открытии, что Приангарье готово в дальнейшем сотрудничать с организаторами фестиваля и продвигать киноленты о героях СВО в регионе.
Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Международный фестиваль мусульманского кино откроется в Казани
5 сентября, 11:35
Зрителям с 15 по 17 сентября в Доме молодежи представят 14 премьерных документальных фильмов о специальной военной операции. Среди них киноленты Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Декабрь 2022", Артема Сомова "Жертвы говорят…", итальянского журналиста Элизио Бертолази "Люди без мира", Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие картины.
На фестивале впервые будет представлена детско-юношеская программа. Школьники увидят короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами.
В деловой программе пройдет мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране". Также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом.
Все фестивальные мероприятия бесплатные. Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.
Вечера на хуторе близ Диканьки. Тюменский драматический театр
В Москве пройдет VI Большой Детский фестиваль
11 сентября, 11:26
 
КультураНовости культурыИркутскСергей ГаланинИгорь КобзевБорис Корчевников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала