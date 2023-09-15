https://ria.ru/20230915/festival-1896586154.html

Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены"

Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены" - РИА Новости, 15.09.2023

Фестиваль "RT.Док: Время героев" открылся в Иркутске показом фильма "Жены"

В Иркутске открылся первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" фильмом "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:54

2023-09-15T16:54

2023-09-15T18:33

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ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. В Иркутске открылся первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" фильмом "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", открылся в пятницу в Иркутске показом фильма "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. На открытии выступили иркутяне - участники СВО, мать самого молодого Героя России, погибшего во время специальной военной операции, Эдуарда Дьяконова, актеры Иркутского театра народной драмы, которые неоднократно бывали с концертами на Донбассе, а также Сергей Галанин и группа "Серьга". "Цель фестиваля, чтобы как можно больше людей увидели правду об СВО. Фильмы и люди, которые в них снимаются, совершенно невероятные. Кинолента Айгуль Ербуловой "Жены" рассказывает о том, как жёны бойцов помогают приблизить победу, пока их мужья на передовой. Такие фильмы дарят сильные эмоции и веру в любовь. Мы будем развивать проект и показывать фильмы в кинотеатрах", - сказала на открытии генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращаясь к генеральному продюсеру фестиваля, сказал на открытии, что Приангарье готово в дальнейшем сотрудничать с организаторами фестиваля и продвигать киноленты о героях СВО в регионе. Зрителям с 15 по 17 сентября в Доме молодежи представят 14 премьерных документальных фильмов о специальной военной операции. Среди них киноленты Евгения Мухортина "Куклы, книги и война. Декабрь 2022", Артема Сомова "Жертвы говорят…", итальянского журналиста Элизио Бертолази "Люди без мира", Артура Ходырева "Скрипичный ключ", Екатерины Китайцевой "Сила", французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель "Донбасс-2022" и другие картины. На фестивале впервые будет представлена детско-юношеская программа. Школьники увидят короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами. В деловой программе пройдет мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране". Также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом. Все фестивальные мероприятия бесплатные. Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.

https://ria.ru/20230905/festival-1894246265.html

https://ria.ru/20230911/bolshoydetskiyfestival-1892827752.html

иркутск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, иркутск, сергей галанин, игорь кобзев, борис корчевников