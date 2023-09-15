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В Иркутске открывается фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 15.09.2023
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00:18 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/festival-1896430523.html
В Иркутске открывается фестиваль "RT.Док: Время героев"
В Иркутске открывается фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 15.09.2023
В Иркутске открывается фестиваль "RT.Док: Время героев"
Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в Иркутске, зрителям покажут 14 премьерных документальных фильмов о... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:18
2023-09-15T00:18
иркутск
донбасс
россия
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ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в Иркутске, зрителям покажут 14 премьерных документальных фильмов о героях СВО, также пройдут встречи с авторами кинолент и участниками деловой программы. Зрители с 15 по 17 сентября в Доме молодежи увидят 14 премьерных документальных фильмов о жизни в Донбассе и героях специальной военной операции. На церемонии открытия выступит группа "Серьга". Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT. Фестиваль откроет фильм "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. Режиссер Евгений Мухортин с автором Максимом Васюновым представят ленту "Куклы, книги и война. Декабрь 2022". Зрители увидят фильм-обвинение "Жертвы говорят…" режиссера Артема Сомова и автора Ольги Кирий. Кроме того, в афишу фестиваля вошли: фильм итальянского журналиста Элизио Бертолази - "Люди без мира", ленты "Скрипичный ключ" петербургского документалиста Артура Ходырева, "Сила" режиссера Екатерины Китайцевой и автора Руслана Гусарова, "Донбасс-2022" французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель, "Казаки" военных документалистов Ольги Кирий и Олега Некишева, "Морпехи. Сильные духом" автора Артура Соколова и другие картины. На фестивале впервые будет представлена детско-юношеская программа. Школьники увидят короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами. После показа состоится мастер-класс от создателя и продюсера фестиваля "Потомки победителей" Евгения Витренко. В деловой программе пройдет мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране". Спикеры расскажут о навыках цифровой гигиены, настройке информационных фильтров, коммуникативных способностях блогеров. Также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом. Все фестивальные мероприятия бесплатные. Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.
https://ria.ru/20230908/festival-1895116736.html
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иркутск, донбасс, россия, борис корчевников
Иркутск, Донбасс, Россия, Борис Корчевников
В Иркутске открывается фестиваль "RT.Док: Время героев"

В Иркутске открывается фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГенеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева выступает на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева выступает на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева выступает на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в Иркутске, зрителям покажут 14 премьерных документальных фильмов о героях СВО, также пройдут встречи с авторами кинолент и участниками деловой программы.
Зрители с 15 по 17 сентября в Доме молодежи увидят 14 премьерных документальных фильмов о жизни в Донбассе и героях специальной военной операции. На церемонии открытия выступит группа "Серьга". Организатором фестиваля выступают Дирекция документального вещания телеканала RT.
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Фестиваль откроет фильм "Жены" автора документального канала RT Айгуль Ербуловой. Режиссер Евгений Мухортин с автором Максимом Васюновым представят ленту "Куклы, книги и война. Декабрь 2022". Зрители увидят фильм-обвинение "Жертвы говорят…" режиссера Артема Сомова и автора Ольги Кирий. Кроме того, в афишу фестиваля вошли: фильм итальянского журналиста Элизио Бертолази - "Люди без мира", ленты "Скрипичный ключ" петербургского документалиста Артура Ходырева, "Сила" режиссера Екатерины Китайцевой и автора Руслана Гусарова, "Донбасс-2022" французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель, "Казаки" военных документалистов Ольги Кирий и Олега Некишева, "Морпехи. Сильные духом" автора Артура Соколова и другие картины.
На фестивале впервые будет представлена детско-юношеская программа. Школьники увидят короткометражные ленты, снятые подростками и молодыми авторами. После показа состоится мастер-класс от создателя и продюсера фестиваля "Потомки победителей" Евгения Витренко.
В деловой программе пройдет мастер-класс по контенту в социальных сетях под названием "Как собрать миллион лайков, рассказывая о своей стране". Спикеры расскажут о навыках цифровой гигиены, настройке информационных фильтров, коммуникативных способностях блогеров. Также состоится круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом.
Все фестивальные мероприятия бесплатные.
Фестиваль "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге. После Иркутска его зрителями станут жители Курска, Волгограда и Грозного.
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